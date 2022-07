1.Amartya Sen: বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন না অমর্ত্য সেন (Amartya Sen not Taking State Governments Banga Bibhushan Award) ৷ নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদের পরিবারের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷

রবিবার জোকার ইএসআই হাসপাতালে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয় ৷ তারপর তাঁকে পেশ করা হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে (Bankshall Court) ৷ তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সেলে ঢোকাতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ৷

এসএসকেএম (SSKM Hospital) নয়, কমান্ড হাসপাতালে (Command Hospital) পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) চিকিৎসা করাতে চায় ইডি (ED) ৷ তাদের আবেদনের ভিত্তিতেই রবিবার বিকেল 4টেয় জরুরি শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ দাবি সূত্রের ৷

মাথায় কুমড়ো হাতে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লেখা পোস্টার- এমনই অভিনব কায়দায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বিক্ষাভ দেখাল বিজেপি ৷

অগ্নিপথ প্রকল্প (Agnipath Recruitment Scheme) এনে দেশের নিরাপত্তা এবং যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎকে বিপদে ফেলে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সরকার ! টুইটে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই (TMC has no link with Cash recovery)৷ ফের এমনই দাবি করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Cash Recovery)৷

আজ উত্তম কুমারের মৃত্যুবার্ষিকী (Uttam Kumar Death Anniversary)৷ তাঁর অভিনীত 'নায়ক'-এর রিমেক হলে সাংবাদিক অদিতির চরিত্রে অভিনয় করতে চান তাঁর নাতবউ দেবলীনা কুমার (Devlina Kumar)৷

দুর্গাপুরের মেয়রের সোশাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক' হল ৷ শুধু তাই নয় বিভিন্ন এমআইসিদের নির্দেশ দেওয়া হল (Fake Account on Social Media in the Name of Durgapur Mayor) ৷ কিন্তু জানা গেল সেটি মেয়রের অ্য়াকাউন্টই নয়!

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা অধরা রয়ে গেছে নীরজ চোপড়ার ৷ তবে, সোনা জয়ের লড়াই এখানেই থেমে যায়নি বলে জানালেন ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার (Hunger for Gold will Continue for Neeraj Chopra Celebration at His Village of Haryana) ৷ এদিকে নীরজের জয়ে উৎসবের আমেজ তাঁর পানিপথের গ্রামের বাড়িতে ৷

দেশজুড়ে বায়ুসেনায় অগ্নিবীর নিয়োগের পরীক্ষার সূচনা হল আজ ৷ পরীক্ষা হয়েছে দিল্লি, কানপুর, পটনা-সহ বহু জায়গায় ৷ বায়ুসেনার কাছে এই সংক্রান্ত 7 লক্ষ 49 হাজার 899টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল (Agniveer Air Force Exam) ৷