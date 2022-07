1.Partha Chatterjee: পার্থর চিকিৎসা কমান্ড হাসপাতালে নয় কেন ? ইডি-র আবেদনে হাইকোর্টে জরুরি শুনানি বিকেলেই

এসএসকেএম (SSKM Hospital) নয়, কমান্ড হাসপাতালে (Command Hospital) পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) চিকিৎসা করাতে চায় ইডি (ED) ৷ তাদের আবেদনের ভিত্তিতেই রবিবার বিকেল 4টেয় জরুরি শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ দাবি সূত্রের ৷

2.Kunal Ghosh on Cash Recovery: উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই, দাবি কুণালের

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই (TMC has no link with Cash recovery)৷ ফের এমনই দাবি করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Cash Recovery)৷

3.Neeraj Chopra Wins Silver: সোনার লড়াই জারি নীরজের, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলের রুপো জয়ে মাতল পানিপথের গ্রাম

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা অধরা রয়ে গেছে নীরজ চোপড়ার ৷ তবে, সোনা জয়ের লড়াই এখানেই থেমে যায়নি বলে জানালেন ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার (Hunger for Gold will Continue for Neeraj Chopra Celebration at His Village of Haryana) ৷ এদিকে নীরজের জয়ে উৎসবের আমেজ তাঁর পানিপথের গ্রামের বাড়িতে ৷

4.Meghalaya BJP Brothel: মেঘালয়ে বিজেপি নেতার খামারবাড়িই পতিতাপল্লি! উদ্ধার 5 শিশু

তিনি বিজেপি নেতা তথা রাজ্য গেরুয়া শিবিরের সহ-সভাপতি ৷ শনিবার পুলিশ বার্নার্ড এন মারাকের একটি খামারবাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷ সেখান থেকে মদ, কন্ডোমের মতো জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেতা (Meghalaya BJP Brothel) ৷

5.Arpita Mukherjee: আইন আইনের পথে চলবে, মেডিক্যাল টেস্টে গিয়ে বললেন অর্পিতা; আজ আদালতে পেশ

ফের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য সিজিও কমপ্লেক্স থেকে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Arpita Mukherjee)৷ আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে ৷

6.Monkeypox in Delhi: কেরালার পর দিল্লি, বিদেশফেরত না হয়েও আক্রান্ত মাঙ্কিপক্সে

বিদেশ ভ্রমণের কোনও ইতিহাস নেই, তা সত্ত্বেও দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি (Delhi man with no travel history tests positive for Monkeypox) ৷ তাঁর বয়স 34 বছর ৷ বর্তমানে তিনি দিল্লির মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (Monkeypox cases in India) ৷

7.Arpita Mukherjee: অন্যদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন অর্পিতার মাসতুতো দাদা ! মন্তব্যে নারাজ মাসি

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) সৌজন্যেই নাকি চাকরি পেয়েছিলেন তাঁর মাসতুতো দাদা ! এই বিষয়ে প্রশ্ন শুনে কী বললেন হাওড়ার (Howrah) ডোমজুড়ের ঘোষপাড়ার বাসিন্দা স্মৃতি মুখোপাধ্য়ায় (Smriti Mukherjee) ? তিনিই অর্পিতার মাসি ৷

8.Modi Praises Neeraj: মোদি বললেন 'বিশেষ মুহূর্ত', অঞ্জুর মতে দেশের সেরা অ্যাথলিট নীরজই

নীরজের হাত ধরে 19 বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে পদক জিতল ভারত । ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে স্বভাবতই শুভেচ্ছায় ভাসছেন নীরজ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সকলেই (Narendra Modi hails Neeraj Chopra for winning historic silver medal at World Championships)।

9.Partha Chatterjee Health: পার্থর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কমান্ড হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছে ইডি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কমান্ড হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলবেন ইডি (ED) গোয়েন্দারা (Partha Chatterjee health)৷

10.Smriti Threatens Congress: "রাহুল গান্ধিকে আমেঠিতে পাঠান, ফের ধুলোয় মিশিয়ে দেব", অবৈধ পানশালা বিতর্কে হুমকি 'মা' স্মৃতির

কেন্দ্রীয় নারী-কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মেয়ে জইশ ইরানিকে নিয়ে কংগ্রেস বনাম বিজেপি নতুন যুদ্ধে নেমেছে ৷ সম্প্রতি তাঁর মেয়েকে বেআইনি পানশালা চালানোর অভিযোগে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে গোয়ার আবগারি দফতর ৷ তাঁর পালটা জবাবে রাহুল গান্ধিকে আমেঠিতে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মা তথা নেত্রী (Smriti Threatens Congress) ৷