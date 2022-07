1. Kunal Ghosh on Cash Recovery: উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই, দাবি কুণালের

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই (TMC has no link with Cash recovery)৷ ফের এমনই দাবি করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Cash Recovery)৷

2. Arpita Mukherjee: আইন আইনের পথে চলবে, মেডিক্যাল টেস্টে গিয়ে বললেন অর্পিতা; আজ আদালতে পেশ

ফের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য সিজিও কমপ্লেক্স থেকে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Arpita Mukherjee)৷ আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে ৷

3. Monkeypox in Delhi: কেরালার পর দিল্লি, বিদেশফেরত না হয়েও আক্রান্ত মাঙ্কিপক্সে

বিদেশ ভ্রমণের কোনও ইতিহাস নেই, তা সত্ত্বেও দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি (Delhi man with no travel history tests positive for Monkeypox) ৷ তাঁর বয়স 34 বছর ৷ বর্তমানে তিনি দিল্লির মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (Monkeypox cases in India) ৷

4. Partha Chatterjee Health: পার্থর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কমান্ড হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছে ইডি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কমান্ড হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলবেন ইডি (ED) গোয়েন্দারা (Partha Chatterjee health)৷

5. Smriti Threatens Congress: "রাহুল গান্ধিকে আমেঠিতে পাঠান, ফের ধুলোয় মিশিয়ে দেব", অবৈধ পানশালা বিতর্কে হুমকি 'মা' স্মৃতির

কেন্দ্রীয় নারী-কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মেয়ে জইশ ইরানিকে নিয়ে কংগ্রেস বনাম বিজেপি নতুন যুদ্ধে নেমেছে ৷ সম্প্রতি তাঁর মেয়েকে বেআইনি পানশালা চালানোর অভিযোগে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে গোয়ার আবগারি দফতর ৷ তাঁর পালটা জবাবে রাহুল গান্ধিকে আমেঠিতে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মা তথা নেত্রী (Smriti Threatens Congress) ৷

6. Partha Chatterjee: পার্থর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, জানাল এসএসকেএম

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এসএসকেএম সূত্রে জানা যাচ্ছে (Physical Condition of Partha Chatterjee is Stable Says SSKM Hospital Source) ৷ গতকাল রাতেই তাঁকে আইসিসিইউ থেকে 3 তলার এসি 1 নম্বর কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷

7. Mayor on Booster Dose: বুস্টার ডোজে গতি আনতে ক্লাব ও আবাসনগুলিকে ক্যাম্প করার আবেদন মেয়রের

পুজোর আগে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যে এ বার শহরের ক্লাব ও আবাসন কমিটিগুলিকে এগিয়ে আসতে আবেদন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Clubs and Housing Committees Should Arrange Booster Camp Urge by KMC Mayor) ৷ বুস্টার ডোজ দিতে ক্যাম্পের আয়োজন করতে অনুরোধ করলেন তিনি ৷ প্রয়োজনে পৌরনিগম থেকে সাহায্য করা হবে বলে জানান তিনি ৷

8. SSC Recruitment Scam: তদন্ত চলুক, দ্রুত নিয়োগও হোক ! আবেদন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত চলুক ৷ কিন্তু, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে নিয়োগ করা হোক ৷ গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসা এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীরা এমনটাই দাবি করেছেন (SSC Recruitment Scam SLST Job Seekers Urge to CM for Quick Recruitment in Teacher Post) ৷

9. Neeraj Chopra: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বর্শা ছুড়ে রুপো গাঁথলেন নীরজ

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রায় দু'দশকের পদক খরা কাটল ভারতের । অলিম্পিকস অ্যাথলেটিক্সে দেশকে প্রথম পদক এনে দেওয়া নীরজ চোপড়া বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় পদক এনে দিলেন ভারতকে (Neeraj Chopra wins silver at World Athletics Championships)।

10. Modi Praises Neeraj: মোদি বললেন 'বিশেষ মুহূর্ত', অঞ্জুর মতে দেশের সেরা অ্যাথলিট নীরজই

নীরজের হাত ধরে 19 বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে পদক জিতল ভারত । ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে স্বভাবতই শুভেচ্ছায় ভাসছেন নীরজ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সকলেই (Narendra Modi hails Neeraj Chopra for winning historic silver medal at World Championships)।