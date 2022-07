1.Arpita Mukherjee: 'অর্পিতা কর্মঠ, পরিশ্রমী, পেশাদার', একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন তাঁর ছবির পরিচালক অশোক পতি

ইডি (ED)-এর নজরে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ তাঁর সম্পর্কে কী বললেন ওড়িয়া ছবির পরিচালক অশোক পতি (Ashok Pati) ? টেলিফোনে ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন অর্পিতা অভিনীত 'প্রেম রোগী' ছবির নির্দেশক ৷

2.Connection of Arpita in SSC Scam: অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার উচ্চশিক্ষা পর্ষদ ও এসএসসি’র নথি

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এসএসসি-র একাধিক নথি (ED Officers Recover SSC Documents from Arpita Mukherjee Haridevpur Flat) ৷ পাওয়া গিয়েছে বিদেশি মুদ্রাও ৷ ফলে উদ্ধার হওয়া কোটি কোটি টাকার সঙ্গে এসএসসি দুর্নীতির যোগ আরও পোক্ত হচ্ছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

3.Biman on Partha Arrest: গ্রেফতার পার্থ, এখনও জানেন না অধ্যক্ষ বিমান

এসএসসি দুর্নীতি-কাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হলে বিধানসভার সচিবালয়কে জানাতে হয় ৷ অথচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee) দাবি, তিনি পার্থ গ্রেফতারির বিষয়ে কিছুই জানেন না ৷

4.Kunal Reaction over Partha: নীরব মোদির বাজেয়াপ্ত অর্থ নিয়ে নিয়ে কি বিজেপি প্রতিক্রিয়া দেবে ? পালটা প্রশ্ন কুণালের

এসএসসি দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ এই গ্রেফতারি এবং পার্থর 'ঘনিষ্ঠের' ফ্ল্যাট থেকে 21 কোটি টাকা উদ্ধার হওয়া নিয়ে কী বলল তৃণমূল(Kunal Reaction over Partha) ?

5.ED Arrests Partha: ইডির হাতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ! আজই পেশ করা হবে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে

শেষমেশ গ্রেফতার করা হল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (ED Arrests Partha) ৷ আটক করা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও ৷ তাঁর ফ্ল্যাট থেকে গতকাল 21 কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি ৷ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ফোনে পাননি তৃণমূল সুপ্রিমোকে, জানালেন পার্থ ৷

6.Partha Chatterjee Arrested: এসএসসি দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ, কীভাবে গোটানো হল তদন্তের জাল ?

দীর্ঘ কয়েকমাসের টানাপোড়েন, আদালত, সিবিআই ও এসএসসি-র মধ্যে দীর্ঘ মামলার সূত্রতা (How SSC Recruitment Scam Investigation Goes Through Let See The Timeline) ৷ সবশেষে সিবিআই ও ইডি-র তদন্ত ৷ 23 জুলাই সকালে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee Arrested) ৷

7.Suvendu Adhikari Attacked: "প্রতারিতদের চোখের জল বৃথা যাবে না",পার্থর গ্রেফতারি নিয়ে দাবি শুভেন্দুর

পার্থর গ্রেফতারি নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা ৷ তাঁর দাবি, প্রতারিতদের কান্না বৃথা যাবে না ৷ তৃণমূলের দুর্নীতির জলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গভীর জলের মাছ বলে কটাক্ষ করেছেন দিলীপও (Suvendu and Dilip attacked TMC) ৷

8.Sujan Attacks Mamata: "হিম্মত থাকলে সিজিও কমপ্লেক্সে ধরনায় বসুন মুখ্যমন্ত্রী", মমতাকে আক্রমণ সুজনের

পার্থর গ্রেফতারি নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (CPM leader sujan chakraborty launched attack against TMC leadership ) ৷ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ, "হিম্মত থাকলে সিজিও কমপ্লেক্সে ধরনায় বসুন ৷"

9.ED Partha Interrogation: ম্যারাথন জেরা পেরল 24 ঘণ্টা, ইডির প্রশ্নবাণে ফের অসুস্থ পার্থ

শুক্রবার সকালে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন ইডির আধিকারিকেরা ৷ এখনও নাকতলার বাড়ি ছেড়ে বেরননি তাঁরা ৷ আজ অসুস্থ বোধ করছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে নগদ 20 কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে (ED Partha Interrogation) ৷

10.Primary TET Recruitment Scam: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার জলপাইগুড়ির শিক্ষককে সিবিআই সমন

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সদস্য পঞ্চানন রায়কে ডেকে পাঠাল সিবিআই(CBI)। পঞ্চানন রায়কে আজকেই নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে(Primary TET Recruitment Scam) ।