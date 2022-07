1. ED Arrests Partha: গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ! সিজিও কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে রওনা ইডি-র

শেষমেশ গ্রেফতার করা হল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (ED Arrests Partha) ৷ আটক করা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও ৷ তাঁর ফ্ল্যাট থেকে গতকাল 21 কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি ৷

2. ED Partha Interrogation: ম্যারাথন জেরা পেরল 24 ঘণ্টা, ইডির প্রশ্নবাণে ফের অসুস্থ পার্থ

শুক্রবার সকালে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন ইডির আধিকারিকেরা ৷ এখনও নাকতলার বাড়ি ছেড়ে বেরননি তাঁরা ৷ আজ অসুস্থ বোধ করছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে নগদ 20 কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে (ED Partha Interrogation) ৷

3. Kunal Ghosh Reaction: "ইডি যে টাকা উদ্ধার করেছে, তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই", সাফাই কুণালের

শুক্রবার রাজ্যজুড়ে হইচই ৷ শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতার বাড়ি থেকে নগদ 20 কোটি টাকা উদ্ধার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ গতকাল সন্ধে থেকে এখনও অবধি ইডির আধিকারিকেরা মন্ত্রীর বাড়িতে (Kunal Ghosh Reaction) ৷

4. Hathras Kanwar Accident: উত্তরপ্রদেশে কানওয়ার পুণ্যার্থীদের পিষে দিল ট্রাক, মৃত 6

7 জন কানওয়ার ভক্ত রাতে পথ ধরে হাঁটছিলেন ৷ সেই সময় ট্রাক তাদের উপর দিয়ে চলে যায় (Hathras Kanwar Accident) ৷

5. Corona Update in India: করোনা সংক্রমণ কমলেও 21 হাজারের ঘরেই, বাড়ল মৃত্যু

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ওঠা-নামা করছে ৷ গতকালের রিপোর্টে প্রায় 22 হাজার ছুঁই ছুঁই ছিল ৷ আজ সাড়ে একুশের কাছাকাছি ৷ এদিকে দেশজুড়ে প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে (Corona Update in India) ৷

6. Nanchiyamma: 'ছাগল চড়াতাম, শচী স্যারকে ধন্যবাদ আমায় বিশ্ব দেখানোর জন্য', প্রথম আদিবাসী গায়িকা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার নানচিয়াম্মার

শুক্রবার 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে সেরা মহিলা নেপথ্য গায়িকা হিসাবে পুরস্কার জিতে নিলেন আদিবাসী রমনি নানচিয়াম্মা (Tribal woman wins national award as playback singer) ৷ ইটিভি ভারত-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি এই পুরস্কারটি শচী স্যারকে উৎসর্গ করছি (পরিচালক সচ্চিদানন্দন কে আর, যা শচী নামে পরিচিত)। আমি এখানে টিলায় ছাগল ও গরু চড়াচ্ছিলাম । কেউ আমার আট্টপ্পাদির গান সম্পর্কে জানত না। শচী স্যার আমাকে নিয়ে এলেন এবং মানুষ আমার এবং আমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে পারল।"

7. Arpita Mukherjee: কে এই পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা ? জানুন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কেমিস্ট্রি

তামিল সিনেমায় অভিনয় থেকে শুরু করে এক সময় টলিউডেও কাজ করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ এই অভিনেত্রী (Partha Chatterjee aide Arpita Mukherjee) ৷ টলিউডে ‘পার্টনার’ও ‘মামা ভাগ্নে’ ছবিতে কাজ করেছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ যদিও তিনি খুব একটা খ্য়াতি পাননি বাংলা সিনেমায় ৷

8. Ditipriya on Avijatrik: জাতীয় পুরস্কার পেল 'অভিযাত্রিক', উচ্ছ্বসিত দিতিপ্রিয়া-শুভ্রজিৎ

68তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে এবার বাজিমাত করল শুভ্রজিৎ মিত্রের ছবি 'অভিযাত্রিক' ৷ "আজকের মিস কল গুলো ট্রোল হওয়ার ছিল না" 'অভিযাত্রিক'-এর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ঠিক এভাবেই নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিলেন দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy Shares Her Thought with ETV Bharat)৷ ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎও জানিয়েছেন তাঁর মতামত ৷ তিনি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন তাঁর বাবাকে ৷

9. WI vs IND 1st ODI: ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে শেষ বলে জয় ভারতের, 3 রানের জয়ে ম্যাচের সেরা শিখর

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম একদিনের ম্যাচে হারাল ভারত (India Win Over West Indies in 1st ODI by Three Runs in Trinidad) ৷ শেষ বল পর্যন্ত গড়ানো ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের 3 রানে হারাল শিখর ধাওয়ানের ভারত ৷ ম্যাচের সেরা অধিনায়ক শিখর (97) ৷

10. Abhimanyu Easwaran: নামিবিয়া সফরে বাংলার নেতৃত্বে অভিমন্যু

প্রস্তুতি সারতে নামিবিয়া সফরে যাচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। গ্লোবাল টি-20 টুর্নামেন্ট নামিবিয়ায় খেলবেন বাংলা দল ৷ যার নেতৃত্ব দেবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ (Abhimanyu Easwaran Lead Bengal Team Tour of Namibia)। টুর্নামেন্টের জন্য নামিবিয়া সফরের দলও ঘোষণা করল সিএবি ।