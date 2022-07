1.ED Search Operation: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতার বাড়ি থেকে 20 কোটি টাকা উদ্ধার ইডি'র

রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল কুড়ি কোটি টাকা । এর পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে কুড়িটি মোবাইল ফোন-সহ একাধিক নথিপত্র । ইডি সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে (ED says it has seized Rs 20 crore from premises of Arpita Mukherjee, aide of WB Minister Partha Chatterjee) ৷

2.Calcutta High Court: সিবিআই-এর আইনজীবীর আচরণে ক্ষুব্ধ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায়

সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের আচরণে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷ ওই আইনজীবীকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে, ডেকে পাঠিয়েছেন সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দলের এক আধিকারিককে ৷

3.Ditipriya on Avijatrik: জাতীয় পুরস্কার পেল 'অভিযাত্রিক', উচ্ছ্বসিত দিতিপ্রিয়া-শুভ্রজিৎ

68তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে এবার বাজিমাত করল শুভ্রজিৎ মিত্রের ছবি 'অভিযাত্রিক' ৷ "আজকের মিস কল গুলো ট্রোল হওয়ার ছিল না" 'অভিযাত্রিক'-এর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ঠিক এভাবেই নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিলেন দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy Shares Her Thought with ETV Bharat)৷ ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎও জানিয়েছেন তাঁর মতামত ৷ তিনি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন তাঁর বাবাকে ৷

4.Nirav Modi: হংকংয়ে নীরব মোদির 250 কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, জানাল ইডি

ব্যাংক প্রতারণায় অভিযুক্ত নীরব মোদি (Nirav Modi Accused in PNB Fraud Case) অনেক আগেই দেশ থেকে পালিয়েছেন ৷ এখন থেকে ব্রিটেনের জেলে বন্দি ৷ শুক্রবার ইডি (Enforcement Directorate) জানিয়েছে, 250 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে হংকংয়ে ৷

5.Supratim Bhol: 'বাবার বড় স্বপ্ন ছিল জাতীয় পুরস্কার পাব', বললেন 'অভিযাত্রিক'-এর সিনেমাটোগ্রাফার সুপ্রতীম ভোল

'অভিযাত্রিক' ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফির জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতে নিলেন সুপ্রতীম ভোল (Supratim Bhol on Winning the National Award)।

6.Primary Recruitment Scam: পার্থ ঘনিষ্ঠ 10 জনকে প্রাথমিকে বেআইনি চাকরি, অভিযোগ জমা হাইকোর্টে

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (Primary Recruitment Scam) নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা চলছে ৷ শুক্রবার বিচারপতি এজলাসে মামলার শুনানি হয় ৷ বিচারপতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির দুই সদস্যকে শনিবার সিবিআই (CBI) দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে পার্থ ঘনিষ্ঠ 10 জনকে প্রাথমিকে বেআইনি চাকরি দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ল আদালতে (Partha Chatterjee close associates got Primary jobs illegally) ৷

7.Soumendu Adhikari Case: শ্মশান-দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সৌমেন্দুকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির রাঙামাটি শ্মশানের জমি বিক্রি একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ সেই মামলাতেই তাঁকে স্বস্তি দিল আদালত (Calcutta High Court Gives Relief To BJPs Suvendu Brother Soumendu Adhikari) ৷

8.Partha Chatterjee: ইডি-র দীর্ঘ জেরায় বুকে ব্যথা পার্থর, ইসিজির পরামর্শ চিকিৎসকের

প্রাথমিক থেকে এসএসসি, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বাংলার 13টি জায়গায় ইডির অভিযান (ED Raid in Teachers Recruitment Scam Case) ৷ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) বাড়িতেই ইডির আধিকারিকরা যান ৷ দীর্ঘক্ষণ জেরা চলে ৷ তার মধ্যেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন পার্থ ৷

9.68th National Film Award: সেরা অভিনেতা অজয়-সুরিয়া, 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজেতাদের তালিকা একনজরে

ঘোষিত হল 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজেতাদের নাম (68th National Film Award)৷ এ বছর সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাচ্ছেন সুরিয়া ও অজয় দেবগণ ৷

10.Sujan Reacts on Partha: 'যাঁদের লড়াই করার হিম্মত নেই, তাঁরা জেরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন', পার্থকে কটাক্ষ সুজনের

বৃহস্পতিবার ইডি'র টানা জেরায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ঘুরিয়ে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty Reacts on Partha Chatterjee) ।