1. Ditipriya on Avijatrik: জাতীয় পুরস্কার পেল 'অভিযাত্রিক', উচ্ছ্বসিত দিতিপ্রিয়া

68তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে এবার বাজিমাত করল শুভ্রজিৎ মিত্রের ছবি 'অভিযাত্রিক' ৷ "আজকের মিস কল গুলো ট্রোল হওয়ার ছিল না" 'অভিযাত্রিক'-এর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ঠিক এভাবেই নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিলেন দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy Shares Her Thought with ETV Bharat)৷

2. Primary Recruitment Scam: পার্থ ঘনিষ্ঠ 10 জনকে প্রাথমিকে বেআইনি চাকরি, অভিযোগ জমা হাইকোর্টে

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (Primary Recruitment Scam) নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা চলছে ৷ শুক্রবার বিচারপতি এজলাসে মামলার শুনানি হয় ৷ বিচারপতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির দুই সদস্যকে শনিবার সিবিআই (CBI) দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে পার্থ ঘনিষ্ঠ 10 জনকে প্রাথমিকে বেআইনি চাকরি দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ল আদালতে (Partha Chatterjee close associates got Primary jobs illegally) ৷

3. 68th National Film Award: সেরা অভিনেতা অজয়-সুরিয়া, 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজেতাদের তালিকা একনজরে

ঘোষিত হল 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজেতাদের নাম (68th National Film Award)৷ এ বছর সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাচ্ছেন সুরিয়া ও অজয় দেবগণ ৷

4. Margaret Alva: এটা 'ইগো'র লড়াইয়ের সময় নয় ! তৃণমূলের সিদ্ধান্তে বার্তা মার্গারেট আলভার

আসন্ন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (Vice Presidential Election 2022) অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ তাদের পদক্ষেপে হতাশা প্রকাশ করে টুইট করলেন বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মার্গারেট আলভা (Margaret Alva) ৷

5. Mengaluru Lip-lock video: দুই সহপাঠীকে একাধিকবার 'শারীরিক নিগ্রহ'! 8 ছাত্রের বিরুদ্ধে দায়ের অভিযোগ

পকসো আইন ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও মামলা দায়ের করেছে পুলিশ (Police registered case against 8 students in different section including pocso) ৷ অভিযুক্তদের সন্ধানও শুরু হয়েছে ৷ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করার মতো ধারাতেও দায়ের হয়েছে মামলা ৷

6. Gold Seized: বনগাঁ সীমান্ত থেকে 21 কোটি টাকার সোনা উদ্ধার বিএসএফ-এর

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ (Huge Amount Gold Recover at Bangaon Border)। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার পরিমাণ 41.49 কেজি। যার বাজার মূল্য আনুমানিক 21 কোটি 22 লক্ষ টাকা।

7. Partha Chatterjee: ইডি-র দীর্ঘ জেরায় বুকে ব্যথা পার্থর, ইসিজির পরামর্শ চিকিৎসকের

প্রাথমিক থেকে এসএসসি, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বাংলার 13টি জায়গায় ইডির অভিযান (ED Raid in Teachers Recruitment Scam Case) ৷ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) বাড়িতেই ইডির আধিকারিকরা যান ৷ দীর্ঘক্ষণ জেরা চলে ৷ তার মধ্যেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন পার্থ ৷

8. Primary Teacher Recruitment: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টে হাজিরা সৎ রঞ্জন ওরফে চন্দন মণ্ডলের

হাইকোর্টে হাজিরা দিলেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানো সৎ রঞ্জন ওরফে চন্দন মণ্ডল (Primary Teacher Recruitment Case)।

9. CBSE Result 2022: এবারও থাকছে না মেধাতালিকা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এড়াতে সিদ্ধান্ত সিবিএসই কর্তৃপক্ষের

এবারও মেধাতালিকা (Merit List) প্রকাশ করবে না সিবিএসই (CBSE) কর্তৃপক্ষ ৷ দশম ও দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষায় কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে না ৷ পড়ুয়াদের মধ্যে 'অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা' (Unhealthy Competition) এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

10. Paresh-Firhad on ED Raid: বাড়িতে থাকলে ইডি-কে মুড়ি খাওয়াতেন পরেশ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছেন ফিরহাদ

একুশে জুলাইয়ের পরের দিনই বিভিন্ন জায়গায় ইডি হানা (ED raid in SSC Recruitment Scam) দেওয়ার ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে কটাক্ষ করলেন ফিরহাদ হাকিম (Paresh-Firhad on ED Raid)৷ আর পরেশ অধিকারী (Paresh Chandra Adhikary) বললেন, তাঁর বাড়িতে ইডি হানা দেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত থাকলে চা-মুড়ি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন ৷