1.Bengal BJP: পঞ্চায়েত-লোকসভা ভোটে ভালো ফলের লক্ষ্যে সাংগঠনিক রদবদল বঙ্গ বিজেপিতে

এতদিন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে (Bengal BJP) সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)-এর দায়িত্ব পালন করতেন অমিতাভ চক্রবর্তী ৷ এবার তাঁর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হল ভিনরাজ্যের নেতা সতীশ ধন্ডকে (BJP Leader Satish Dhond) ৷ পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে ভালো ফলের লক্ষ্যে সাংগঠনিক রদবদল বলে গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর ৷

2.Madam President Murmu: তীব্র শোকযন্ত্রণা পেরিয়ে দেশের কনিষ্ঠতম প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

দেশের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি (President Election 2022) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু (Madam President Murmu)৷ তিনি দেশের কনিষ্ঠতম এবং প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি ৷ তীব্র শোকযন্ত্রণা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে বিদ্ধ করলেও তাঁর চলার পথকে থেমে যেতে দেননি ওডিশার ময়ূরভঞ্জের এই নেত্রী (President Droupadi Murmu)৷

3.Bankura Nursing Home Fire: নার্সিংহোমে আগুন ! আতঙ্কে 3 তলা থেকে ঝাঁপ রাঁধুনির, ভয়াবহ ভিডিয়ো ভাইরাল

শুক্রবার বাঁকুড়ার (Bankura) বিষ্ণুপুরের (Bishnupur) একটি নার্সিংহোমে আগুন লাগে (Nursing Home Fire) ৷ আতঙ্কে তিনতলা থেকে ঝাঁপ দেন রাঁধুনি ! ভাইরাল ভিডিয়ো (Viral Video) ৷

4.CS to appear before HC: মুখ্যসচিবকে ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে (Hari Krishna Dwivedi) আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (CS to appear before HC)। 29 জুলাই তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ৷

5.Man Beheaded Woman: কর্নাটকে খুন প্রেমিকা ! কাটা মুণ্ডু হাতে থানায় আত্মসমর্পণ প্রেমিকের

প্রেমিকার বাড়ি নারাজ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে ওঠেনি ৷ তবে প্রেমিক দু'মাস আগে বিয়ে করে নিয়েছিল ৷ তাও কোথাও টানটা রয়েই গিয়েছিল ৷ ক'দিন আগে গ্রামে ফিরে আসে নার্সিং পাঠরতা প্রেমিকা ৷ তারপর (Man Beheaded Woman) ?

6.CPIM Agitation: দুর্গাপুরে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

সিবিআইয়ের (CBI) বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে পথে নামল সিপিআইএম (CPIM) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি । শুক্রবার সকাল থেকেই মিছিল করে দুর্গাপুরের এনআইটিতে (Durgapur NIT) সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পের বাইরে স্লোগান শুরু করেন সিপিআইএম নেতারা ৷

7.SSC Recruitment Scam: সাতসকালে পার্থ-পরেশ-শান্তি প্রসাদের বাড়িতে ইডি, রাজ্যের 13 জায়গায় তল্লাশি

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (ED raid) এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee), পরেশ অধিকারী ও শান্তি প্রসাদ সিনহার বাড়িতে হানা দিল ইডি (SSC Recruitment Scam)৷

8.RIP Panda An An: বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পান্ডা অ্যান অ্যানের মৃত্যু, শোকাহত ভক্তরা

হংকংয়ের ওসিয়ান পার্কে থাকত অ্যান অ্যান ৷ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বয়স পর্যন্ত জীবিত জায়ান্ট পান্ডা বৃহস্পতিবার মারা যায় ৷ বয়স 35 হলেও মানুষের হিসেবে সে শতায়ু (RIP Panda An An) ৷

9.Shamshera Twitter Review: 'শামশেরা' রূপী রণবীরকে দেখে কি গলল দর্শকমন? কী বলছে নেটপাড়ার রিপোর্ট কার্ড

রণবীরের 'শামশেরা' ছবি কি গলাতে পারল দর্শকদের মন? কেমন লাগল রণবীরের পারফরম্যান্স ৷ দেখে নিন নেটপাড়ার রিপোর্ট কার্ড (Ranbir Kapoor Shamshera Reviews)৷

10.Kids Soaked in Mud: বিহারের জামুইতে গা ভর্তি কাদা, হাতে লাঠি নিয়ে ওরা কারা ?

একদিকে কোনও কোনও জায়গায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে ৷ কোথাও আবার বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই ৷ কী করলে বৃষ্টির দেবতা একটু কৃপা করবেন (Kids Soaked in Mud) ?