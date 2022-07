1. Unmarried Woman Abortion: 'মা হতে রাজি নই', অন্তঃসত্ত্বা কুমারীর গর্ভপাতে সম্মতি সুপ্রিম কোর্টের

দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন 25 বছরের তরুণী ৷ কিন্তু তাঁর পার্টনার বিয়ে করতে রাজি নন ৷ তাই গর্ভপাতের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুমারী ৷ কী বলল দেশের সর্বোচ্চ আদালত (Unmarried Woman Abortion) ?

2. SSC Recruitment Scam: সাতসকালে পার্থ-পরেশ-শান্তি প্রসাদের বাড়িতে ইডি, রাজ্যের 13 জায়গায় তল্লাশি

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (ED raid) এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee), পরেশ অধিকারী ও শান্তি প্রসাদ সিনহার বাড়িতে হানা দিল ইডি (SSC Recruitment Scam) ৷

3. Corona Update in India: 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত প্রায় 22 হাজার, বাড়ল মৃত্যু

করোনা গ্রাফ কখনও উঠছে, কখনও নামছে ৷ গতকালের রিপোর্টে 21 হাজারেরেও বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছিল ৷ আজ সেই সংখ্যাও ছাড়িয়েছে ৷ তবে চলছে বুস্টার ডোজ় বা প্রিকশন ডোজ় দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

4. Lecture on Kali in Visva Bharati: বিশ্বভারতীতে 'কালী পুজোর ধারণা' নিয়ে আলোচনা সভা ঘিরে বিতর্ক

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালী পুজোর ধারণা' নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজনকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল (Lecture on Kali in Visva Bharati)৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে সমলোচনার ঝড় ৷

5. Indo-Nepal Border Uranium: ভারত-নেপাল সীমান্তে ইউরেনিয়াম পাচারের চেষ্টা ! গ্রেফতার 15

ইউরেনিয়াম একটি অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ এবং নিষিদ্ধ ৷ ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে বিহার থেকে পুলিশ এই পদার্থ উদ্ধার করল (Indo-Nepal Border Uranium) ৷

6. Indigo Flight Patna Landing: সঙ্গে বোমা আছে ! যাত্রীর দাবিতে পটনায় ইন্ডিগো বিমানের জরুরি অবতরণ

বিমানে থাকা এক যাত্রী হঠাৎ দাবি করে বসেন, তাঁর সঙ্গে নাকি বোমা আছে ৷ তাতেই আতঙ্কে তড়িঘড়ি দিল্লিগামী বিমানকে পটনায় নামিয়ে আনা হয় ৷ তবে বোমের খোঁজ মেলেনি (Indigo Flight Patna Landing) ৷

7. Md Salim over TMC: "চোরি চোরি চুপকে চুপকে", উপরাষ্ট্রপতি ভোটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত তৃণমূলকে কটাক্ষ সেলিমের

গতকাল 21 জুলাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় আসন্ন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেবে ঘাসফুল ৷ প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে নিয়ে বিরোধী শিবির তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি (Md Salim over TMC) ৷ কী বলছে বামদল ?

8. Ranveer Singh: ফের ছক ভাঙলেন 'সাহসী' রণবীর, নগ্ন হয়ে ধরা দিলেন জনপ্রিয় ম্যাগাজিন প্রচ্ছদে

লিঙ্গবৈষম্যের মতো অপছন্দের বিষয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সময়বিশেষে ধরা দিয়েছেন এমন বেশভূষায়, যা তাজ্জব করেছে নেটাগরিকদের । সেই রণবীর সিং এবার আরও সাহসী । নিউ ইয়র্কের একটি ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে নগ্ন হয়ে ধরা দিলেন বলিউডের বাজিরাও (Ranveer Singh goes naked for magazine shoot and breaks the internet) ।

9. Nayanthara-Vignesh Love Story: বিঘ্নেশ-নয়নতারার বিয়ের গল্প এবার আসছে নেটফ্লিক্সে

পরিচালক বিঘ্নেশ শিবান এবং দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারার বিয়ের গল্প এবার আসতে চলেছে নেটফ্লিক্সে ৷ গত 6 বছর ধরে সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার পর অবশেষে 9 জুন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন এই তারকা দম্পতি (Nayanthara Vignesh Shivan documentary Netflix) ৷

10. SC Adjourns BCCI Plea: বিসিসিআই সভাপতি ও সচিবের মেয়াদবৃদ্ধির আবেদন স্থগিত

বিসিসিআই এর সভাপতি ও সচিব পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জয় শাহের মেয়াদবৃদ্ধির সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল আজ (SC Adjourns BCCI Plea Seeking Extended Tenure for Sourav Ganguly and Jay Shah to July 21) ৷ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সেই মামলা আগামিকাল পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়েছে ৷