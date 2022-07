1.Droupadi Murmu wins: রাইসিনায় দ্রৌপদী মুর্মু, অভিনন্দন মোদি-মমতার

গত 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় (Presidential Election 2022) ৷ আজ সকাল থেকে শুরু হয় ভোট গণনা ৷ এখনও পর্যন্ত যা গণনা হয়েছে, তাতেই জয় নিশ্চিত দ্রৌপদী মুর্মুর (President Droupadi Murmu) ৷

2.Ramkrishna Controversy in 21 July: রামকৃষ্ণ তৃণমূল ! শহিদ দিবসে বেফাঁস মমতার দল বিদ্ধ বিরোধীদের সমালোচনায়

বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে স্লোগান দেওয়ার সময় বেফাঁস মন্তব্য করা হয় তৃণমূলের তরফে ৷ যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC Chief Mamata Banerjee) দলের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷

3.TMC 21 July Rally: স্তব্ধ সিটি অফ জয় ! সব রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের একুশে, দাবি তৃণমূলের

আরও একটা একুশে জুলাইয়ের সাক্ষী থাকল কলকাতা ৷ স্তব্ধ হল সিটি অফ জয় (Kolkata paralysed)৷ তৃণমূলের দাবি, এ বার সব রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ তবে পুলিশ বলছে এ দিন প্রায় 4 থেকে 4.5 লাখ মানুষের জমায়েত হয় ধর্মতলা চত্বরে ৷

4.Mamata Banerjee: তৃণমূল হোক একমাত্র আদর্শ রাজনৈতিক দল, একুশের মঞ্চ থেকে জানালেন মমতা

তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) আগামিদিনে কীভাবে দেখতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ বৃহস্পতিবার শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে সেই কথাই জানালেন তৃণমূল নেত্রী ৷ তাঁর কথায়, তৃণমূল হোক একমাত্র আদর্শ রাজনৈতিক দল ৷

5.TMC 21 July Rally: আমাদের মুড়ি ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও ! একুশের মঞ্চে জিএসটি-প্রতিবাদ মমতার

সম্প্রতি মুড়ির (Puffed Rice) উপর জিএসটি (GST) বসিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের (TMC 21 July Rally) মঞ্চ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ দলের কর্মীর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন মুড়ি ৷

6.Presidential Poll 2022: প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পেল দেশ, দ্রৌপদীকে অভিনন্দন যশবন্তের

ভারত পেল প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি ৷ দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিনন্দন জানলেন যশবন্ত সিনহা ৷

7.Vice Presidential Election: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না তৃণমূল, দলীয় বৈঠকের পর জানালেন অভিষেক

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না তৃণমূল ৷ সাংসদদের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC will not vote in Vice President election) ৷

8.Mamata Banerjee: ফাইলটা বের করব ? বিকাশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মমতার

জন্ম শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের (CPIM MP Bikash Ranjan Bhattacharya) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘আপনার আমলে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার নামে....ওই ফাইলটা বের করব ?’’

9.Bikash on Mamata: 'কাদের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন' বিকাশরঞ্জনকে আক্রমণ মমতার, পালটা দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র

মমলার কারণেই রাজ্যে বহু নিয়োগ আটকে রয়েছে বলে এদিন অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সূত্রেই তিনি আইনজীবী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করেন এদিন (Mamata Banerjee attacks ex kolkata mayor Bikash Ranjan Bhattacharya) ৷

10.TMC's Shahid Dibas: একঝলকে দেখে নিন বাইশের 21 জুলাই

করোনা অতিমারি কাটিয়ে দু'বছর পর পালিত হল 21 জুলাই ৷ তৃণমূলের শহিদ দিবস ৷ আগামী দু'বছরে মধ্যে হতে চলা গুরুত্বপূর্ণ ভোট নিয়ে বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ পাশাপাশি ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশের যোগ দিতে এলেন রেকর্ড সংখ্যক কর্মী-সমর্থকরা (TMC 21st July 2022 Celebration in Dharmatala) ৷ আজকের এই শহিদ দিবস পালনের কিছু ছবি দেখে নিন...