1. Ramkrishna Controversy in 21 July: রামকৃষ্ণ তৃণমূল ! শহিদ দিবসে বেফাঁস মমতার দল বিদ্ধ বিরোধীদের সমালোচনায়

বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে স্লোগান দেওয়ার সময় বেফাঁস মন্তব্য করা হয় তৃণমূলের তরফে ৷ যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC Chief Mamata Banerjee) দলের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷

2. Vice Presidential Election: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না তৃণমূল, দলীয় বৈঠকের পর জানালেন অভিষেক

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না তৃণমূল ৷ সাংসদদের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC will not vote in Vice President election) ৷

3. Mamata Banerjee: ফাইলটা বের করব ? বিকাশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মমতার

জন্ম শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের (CPIM MP Bikash Ranjan Bhattacharya) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘আপনার আমলে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার নামে....ওই ফাইলটা বের করব ?’’

4. TMC 21 July Rally: আমাদের মুড়ি ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও ! একুশের মঞ্চে জিএসটি-প্রতিবাদ মমতার

সম্প্রতি মুড়ির (Puffed Rice) উপর জিএসটি (GST) বসিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের (TMC 21 July Rally) মঞ্চ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ দলের কর্মীর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন মুড়ি ৷

5. Sukanta Majumdar: 'জেনে গিয়েছে জনতা, ভয় পেয়েছে মমতা' ! 21 জুলাই নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর

হাওড়া বিষ মদ কাণ্ডে (Ghusuri Hooch Tragedy) মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, তৃণমূলের 21 জুলাই-এর সমাবেশের (TMC 21 July Rally) 'থিম' হওয়া উচিত, 'জেনে গিয়েছে জনতা, ভয় পেয়েছে মমতা' !

6. Rahul Sinha on 21 July: শহিদ বেদীতে একটা মালাও পড়ল না, একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ রাহুলের

শহিদ বেদীতে একটা মালাও পড়ল না (Rahul Sinha slams Mamata Banerjee)৷ একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূলকে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন রাহুল সিনহা (Rahul Sinha on 21 July)৷

7. Gautam Adani: বিশ্বের চতুর্থ ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানি, পিছনে ফেললেন বিল গেটসকে

তালিকায় প্রথম স্থানে নাম রয়েছে টেসলা ও স্পেস এক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের ৷ মাইক্রোসফটের বিল গেটসকে পিছনে ফেলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন গৌতম আদানি (Gautam Adani becomes fourth richest person of the world) ৷ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 115.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷

8. Gyanvapi Mosque Case: নিম্ন আদালতের অবস্থান জেনেই রায় ঘোষণা, জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলায় জানাল সুপ্রিম কোর্ট

জ্ঞানবাপী মসজিদ-কাশী বিশ্বনাথ মন্দির মামলায় (Gyanvapi Mosque-Kashi Vishwanath Temple Case) এখনই নতুন কোনও রায় দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ বারাণসী জেলা আদালতের (Varanasi District Court) অবস্থান জানার পরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ ৷

9. TMC 21st July: ‘বাহুবলী’ দেবের কাঁধে 'সিলিন্ডার', জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

একুশের মঞ্চে দেখা গেল রান্নার গ্যাসের রেপলিকা (TMC 21st July) ৷ যেটি সঙ্গে নিয়ে জ্বালানির দাম নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন মমতা (Mamata Banerjee Attacks BJP Government Over LPG Price Hike) ৷

10. Mamata Banerjee: মানুষের বৃষ্টি 24-এ বিজেপিকে ভারত থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, হুঁশিয়ারি মমতার

একুশের মঞ্চ থেকে প্রত্যাশিতভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Elections 2024) বিজেপি হারবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷