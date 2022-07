1.Gautam Adani: বিশ্বের চতুর্থ ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানি, পিছনে ফেললেন বিল গেটসকে

তালিকায় প্রথম স্থানে নাম রয়েছে টেসলা ও স্পেস এক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের ৷ মাইক্রোসফটের বিল গেটসকে পিছনে ফেলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন গৌতম আদানি (Gautam Adani becomes fourth richest person of the world) ৷ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 115.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷

2.TMC 21st July: ‘বাহুবলী’ দেবের কাঁধে 'সিলিন্ডার', জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

একুশের মঞ্চে দেখা গেল রান্নার গ্যাসের রেপলিকা (TMC 21st July) ৷ যেটি সঙ্গে নিয়ে জ্বালানির দাম নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন মমতা (Mamata Banerjee Attacks BJP Government Over LPG Price Hike) ৷

3.Presidential Poll 2022: প্রাথমিক গণনায় যশবন্তকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে দ্রৌপদী

24 জুলাই শেষ হচ্ছে দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মেয়াদ ৷ তাঁর উত্তরসূরি বেছে নিয়েছেন 4809 জন সাংসদ-বিধায়ক ৷ আজ সকাল 11টায় শুরু হয়েছে ভোটগণনা । এরপরেই জানা যাবে, রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা কে হতে চলেছেন ৷

4.Mamata Banerjee: মানুষের বৃষ্টি 24-এ বিজেপিকে ভারত থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, হুঁশিয়ারি মমতার

একুশের মঞ্চ থেকে প্রত্যাশিতভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Elections 2024) বিজেপি হারবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷

5.TMC Worker Consume 10 Kg Vegetables: শহিদ দিবসের ডিমভাতেও না ! বামাপদর মন পড়ে কাঁচা সবজিতে

তাঁর নাম বামাপদ বড়াই ৷ বাড়ি কাটোয়ায় ৷ কলকাতায় এসেছেন তৃণমূলের সমাবেশে যোগ দিতে ৷ শহরে এসে শোনালেন এক অদ্ভুত কাহিনি ৷ জানালেন মাছ-মাংস নয়, প্রতিদিন 10 কেজি কাঁচা সবজি খান ! সেই অভ্যাস বদলাবেন না সমাবেশের দিনেও ৷ তাই জানিয়ে দিলেন, খাবেন না ডিম ভাত। হাওড়া স্টেশনে নেমেও কাঁচা লাউ খাচ্ছিলেন (TMC Worker Consume 10 Kg Vegetables)। গত তিন দশক বছর ধরে এভাবেই প্রতিদিন 10 কেজি কাঁচা সবজি খেয়ে আসছেন তিনি ৷

6.TMC 21st July Rally: শিয়ালদায় স্টেশনে ভিড়, নেই পর্যাপ্ত বাস ও অটো; হাসপাতালে এসে বিপাকে সাধারণ মানুষ

একুশে জুলাইয়ের(21st July Rally) কারণে শিয়ালদায় উপচে পড়া ভিড় ৷ ভাঙা পায়ের ছেলেকে ঘরে ফেরাতে বিপাকে পড়েন বাবা(people facing problems) ৷

7.Katrina Birthday Celebration Pics: ক্যাটের জন্মদিনের আনন্দে মাতলেন সানি-ইসাবেল

39তম বার্থ ডে সেলিব্রেশনের জন্য এখন মলদ্বীপে রয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ ৷ সঙ্গে রয়েছেন স্বামী ভিকি কৌশল ৷ আছেন তাঁর ভাই সানি সহ আরও অনেকে ৷ ফের একবার সামনে এলো তাঁদের মলদ্বীপ সফরের কিছু ঝলক ৷

8.TMC 21 July Rally: মঞ্চে তখন মমতা, ফেরার পথ ধরলেন তৃণমূল কর্মীরা !

কেউ বলছেন, "বাস ছাড়বে" ৷ কেউ বলছেন, "মুড়ি খেতে যাচ্ছি" ৷ আবার কেউ বলছেন, "বাঁদিক দিয়ে গিয়ে মঞ্চের আরও কাছে যাব" ৷ 21 জুলাইয়ের সভামঞ্চে (TMC 21 July Rally) মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ভাষণ শুরুর পরই ফেরার পথ ধরতে দেখা গেল বহু তৃণমূল কর্মীকে ৷ কেন নেত্রীর ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই সভাস্থল ছাড়ছেন তাঁরা ? এই প্রশ্ন তুলতেই মিলল রকমারি জবাব ! তপন মিদ্যা নামে এক কর্মী যেমন বললেন, "সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ৷ এখনও কিছু খাওয়া হয়নি ৷" অথচ, তৃণমূলের তরফে তো আগেই সভায় আসা কর্মীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ তবে কি সবাই সেই খাবার পাননি ? এর উত্তর মেলেনি ৷

9.Abhishek Banerjee: দিল্লির কাছে হাত পাতবে না বাংলা, বিজেপিকে বার্তা অভিষেকের

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ 21 জুলাইয়ের সভামঞ্চে বক্তৃতা করতে ওঠেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ তিনি সরাসরি আক্রমণ করেন বিজেপিকে ৷ তিনি জানালেন, দিল্লির কাছে হাত পাতবে না বাংলা ৷

10.Shatrughan Sinha: দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী মমতা, একুশের মঞ্চে দাবি শত্রুঘ্নর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা (Mamata Banerjee is popular leader)৷ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এ কথা বললেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha in TMC 21 July Rally)৷ বলিউডি সংলাপের কায়দাতেই এ দিন বক্তব্য পেশ করা শুরু করেন আসানসোলের সাংসদ ৷ তিনি বলেন, "আজ খামোশি হ্যায় কাল শোর আয়েগা, আজ তুমহারা ওয়াক্ত হ্যায়, কাল হামারা দৌড় আয়েগা ৷" তাঁর কথায়, গোটা দেশের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সবচেয়ে পরীক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য নেত্রী ৷ অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, এটি দেশের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি ৷ বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব অটলবিহারী বাজপেয়ির পথ থেকে সরে এসেছেন বলেও দাবি শত্রুঘ্নর (Shatrughan Sinha on Mamata Banerjee)৷