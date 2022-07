1.21 July Rally: আমাদের মুড়ি ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি ফিরে যাও ! একুশের মঞ্চে হুঙ্কার মমতার

সম্প্রতি জিএসটি (GST)-এর সংশোধিত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেই তালিকার আওতায় নতুন করে জিএসটি বসেছে একাধিক পণ্যের উপর ৷ যার মধ্য়ে অন্যতম হল, মুড়ি (Puffed Rice) ৷

2.Mamata Banerjee: মানুষের বৃষ্টি 24-এ বিজেপিকে ভারত থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, হুঁশিয়ারি মমতার

একুশের মঞ্চ থেকে প্রত্যাশিতভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Elections 2024) বিজেপি হারবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷

3. Sonia Gandhi ED Appearance: সোনিয়ার ইডি হাজিরায় উত্তাল দেশ-সংসদ, বিরোধীদের প্রতিবাদে সাময়িক মুলতুবি দুই কক্ষ

ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় আজ ইডি-র সদর দফতরে পৌঁছলেন সোনিয়া গান্ধি ৷ এর আগে তাঁকে সমন পাঠালেও করোনার জন্য তিনি হাজিরা দিতে পারেননি ৷

4. Andhra Pradesh Brutality: ফোন না ধরায় মহিলার গলায় ব্লেড চালাল যুবক!

ফোন না ধরায় মহিলার গলায় ব্লেড চালিয়ে দিল এক যুবক ৷ এদিকে মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Maniac who cut woman throat) ৷

5. TMC 21st July: অসুস্থ গৌতম দেব, প্রথমবার একুশের মঞ্চে নেই শিলিগুড়ির মেয়র

তাঁর শরীর ভালো নেই ৷ সম্প্রতি অস্ত্রোপচারও হয়েছে ৷ চিকিৎসকরা এখন বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ তাই রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম ধর্মতলায় একুশের জনসমাবেশে যেতে পারলেন না শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব (TMC 21st July) ৷

6. Ishaa Saha: এই বছরেই চার-চারটি ছবি মুক্তির খবর দিলেন ঈশা সাহা

'ঝাঁঝ লবঙ্গ ফুল' ধারাবাহিক দিয়ে বিনোদন দুনিয়ায় পদার্পণ ঈশা সাহার। এরপর আর ধারাবাহিক নয়, পরপর বাংলা ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি । 'প্রজাপতি বিস্কুট' থেকে শুরু করে 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন', 'গুপ্তধনের সন্ধানে', 'গোলন্দাজ', 'জাপানি টয়', 'সোয়েটার', 'মহানন্দা', 'বুড়ো সাধু', 'তরুলতার ভুত', 'মাফিয়া', 'ডাব চিংড়ি'- বড় পর্দা এবং ওয়েব সিরিজ মিলিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি ।

7. TMC 21 July Rally Live: একুশের মঞ্চে গ্যাস সিলিন্ডারের রেপ্লিকা কাঁধে দেব, কেন্দ্রকে তুলোধোনা মমতার

ধর্মতলায় জনস্রোত ৷ দু'বছর পর ধর্মতলা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ ৷ সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছে ধর্মতলায় ৷

8. TMC 21st July: একুশের সমাবেশে ধর্মতলায় দেবী রূপে বিকোচ্ছে মমতার ছবি

তৃণমূলের শহিদ দিবসে ধর্মতলায় বিক্রি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Photos of Mamata Banerjee are Being Sold at Esplanade) এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷

9. Malda Students Fallen Sick: প্রবল গরমে ক্লাস চলাকালীন অজ্ঞান হয়ে পড়ল দুই পড়ুয়া

প্রবল গরমে মালদার দুটি স্কুলের দুই পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল (Malda Students Fallen Sick) ৷ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়াও গরমের জেরে অসুস্থ হয়েছেন বলে খবর ৷ এই ঘটনার পর মর্নিং স্কুল চালুর দাবি তুলেছেন অভিভবকরা ৷

10. TMC Workers agitation: 'লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে', প্রতিবাদ তৃণমূল কর্মীদের

একুশে জুলাই সমাবেশে যোগ দিতে এসে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন মহিলা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (TMC workers protest against price hike ) ।