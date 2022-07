1. TMCs 21 July Rally: প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ হাইকোর্টের, অশান্তি মোকাবিলায় প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী

21 জুলাই উপলক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ হাইকোর্টের (TMCs 21 July Rally)। নির্দেশে বলা হয়েছে, সভায় যেন কঠোরভাবে করোনাবিধি মেনে চলা হয় ।

2. Presidential Poll 2022: দ্রৌপদী মুর্মুর জয় নিশ্চিত ? আজ পদ্ম শিবিরের বিজয় কর্মসূচি

তৃণমূলের শহিদ দিবস উদযাপনে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মতলায় এসেছেন এবং আসছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ আবার একুশে জুলাইয়েই দেশের 15তম রাষ্ট্রপতি ঠিক হবে ৷ ইতিমধ্যেই বিজয় কর্মসূচির আয়োজন করে ফেলেছে বিজেপি (Presidential Poll 2022) ৷

3. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

4. West Bengal Weather Update: একুশে জুলাইয়ের ভরা সভায় আকাশ মেঘলা, উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ 21 জুলাই ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা রাজ্যে এসেছেন এবং অনেকে রওনা দিয়েছেন ধর্মতলার উদ্দেশ্যে ৷ আলিপুর জানাচ্ছে, আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ তবে গরমে অস্বস্তি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

5. Suvendu Adhikari: 21 জুলাই অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে সভা করতে দেবে না তৃণমূল : তোপ শুভেন্দুর

রাজ্যের শাসকদল 21 জুলাইয়ের দিন অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে সভা করতে দিতে রাজি নয় । আর সেটাই আজকে কলকাতা হাইকোর্টকে দিয়ে একটি নজির তৈরি করল ।

6. Ambulance Accident: টোলপ্লাজায় ধাক্কা মেরে উলটে গেল অ্যাম্বুলেন্স, মৃত 4

কর্নাটকের ভাতকালার শিরুরু টোল প্লাজা এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার প্রাণ হারালেন চার জন ৷ আহত হয়েছেন একজন (Karnataka ambulance Accident) ৷

7. TMCs 21 July Rally: ধর্মতলা-ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পরিদর্শনে অভিষেক

বুধবার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের (TMCs 21 July Rally) শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMCs National General Secretary Abhishek Banerjee) ৷

8. Corona Update in Bengal: রাত পোহালেই একুশের মহাসমাবেশ, রাজ্যে আড়াই হাজারের দোরগোড়ায় সংক্রমণ

কখনও বাড়ছে তো কখনও কমছে ৷ রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির গ্রাফ বর্তমানে এমনই(Corona Update in Bengal)৷ তবে সাবধানতা মেনে চলার পরামর্শ সবসময়ই দিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷ সঠিক সময়ে করোনা টিকার সঠিক ডোজ নিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

9. 21st July 2022: কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা, হেঁটে একুশের সভায় দুই তৃণমূল সমর্থক

একুশের(21st July 2022)সভায় যোগ দিতে হেঁটে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কাকদ্বীপের মধুসূদনপুর পঞ্চায়েতের চৌষট্টিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা শেখ জুলফিকার আলি ও শেখ শাহজাহান নামে দুই তৃণমূল সমর্থক(Two Tmc supporters of kakdwip are walking towards kolkata to join the 21st July meeting)৷

10. BJP Mahila Morcha: দীপাবলির আগেই কালীপুজো, ব্যবস্থাপনায় বিজেপি মহিলা মোর্চা

কালী নিয়ে মহুয়া মৈত্রের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বিজেপির ৷ মুরলিধর সেন লেনে দীপাবলির আগেই হবে কালীপুজো(BJP Mahila Morcha)৷