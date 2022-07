1. TMCs 21 July Rally: তৃণমূলের একুশের প্রস্তুতি শেষ, অপেক্ষা শুধু মমতার বক্তৃতা শোনার

আগামিকাল তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচি রয়েছে (TMCs 21 July Rally) ৷ দু’বছর পর আবার স্বশরীরে সমাবেশে হাজির থাকবেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ সামনে থেকেই শুনবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC Chief Mamata Banerjee) বক্তব্য ৷

2. Jadavpur Pro VC: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য সামন্তক দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ( Jadavpur University Pro VC passes away) । সূত্রের খবর, বুধবার নিজের বাড়ি থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷

3. Alien Caught on Camera: রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে ভিনগ্রহী ! দেখে নিন সেই ভাইরাল ভিডিয়ো

আমেরিকার কেন্টাকির কাছে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল আস্ত ভিনগ্রহী (Alien Caught on Camera) ! ঘটনা ঘিরে বাড়ছে কৌতূহল, বিবাদ ৷

4. US Same Sex Marriage: সমলিঙ্গ বিবাহ কি বৈধতার পথে ? মার্কিন সংসদে পাস বিল

একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের অনেক দেশেই বৈধ নয় সমলিঙ্গে বিয়ে ৷ অনেক দেশে আবার সমকামী সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেও আনা যায় না ৷ এবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে সমকামী বিয়ের সমর্থনে বিল পাস হল (US Same Sex Marriage) ৷

5. Jadavpur University: যাদবপুরের প্রবেশিকায় ধার্য 'ফি', প্রতিবাদে ঘেরাও উপাচার্য ও দুই ডিন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) স্নাতক স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য দিতে হচ্ছে 'ফি' ! প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে AIDSO (All India Democratic Students Organisation) ৷

6. HCs Order to BJP: কোন কোন শর্তে 21 জুলাই সভা করার অনুমতি পেল বিজেপি, জানতে পড়ুন...

21 জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচির (TMCs 21 July Rally) দিনই উলুবেড়িয়ায় সভা করবে বিজেপি (BJP) ৷ কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে বিজেপিকে ওই সভা করার অনুমতি দিয়েছে ৷ সভা করতে গেলে কী কী শর্ত মানতে হবে বিজেপিকে ? এক নজরে পড়ে নিন (How BJP got Permission for Meeting on July 21) ৷

7. Pakistan Win: শফিকের অপরাজিত দেড়শো, রেকর্ড রান তাড়া করে গল টেস্ট জয় পাকিস্তানের

গলে 342 রান তাড়া করে জিতল পাকিস্তান ৷ যা তাদের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় ৷ বাবরের দলের ম্য়াচ জয়ের নায়ক আবদুল্লাহ শফিক ৷ ওপেনিং ব্যাটারের থেকে এল অপরাজিত 160 রানের ইনিংস (Abdullah Shafique's unbeaten hundred helps Pakistan to win over Sri Lanka in Galle test) ৷

8. CID on Coal Smuggling: বেআইনি পাচারে তৎপরতা, সিআইডি হেফাজতে 4 কয়লা মাফিয়া

জেলা পুলিশ চার কয়লা মাফিয়াকে গ্রেফতারের পর এবার ঘটনার তদন্তভার নিল সিআইডি(CID on Coal Smuggling)৷ আসানসোল আদালতে আবেদন করে ধৃতদের 14 দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেয় সিআইডি ৷

9. Go First Flight Mid-Air Turbulence: মাঝ আকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল, আবারও জরুরি অবতরণ গো-এয়ার উড়ানের

মঙ্গলবার একইদিনে মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জরুরি অবতরণে করতে বাধ্য হয়েছিল সংস্থার জোড়া বিমান ৷ এদিন যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে না-পড়লেও মাঝ আকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল ধরায় জয়পুরে জরুরি অবতরণ করল দিল্লি থেকে গুয়াহাটিগামী গো-এয়ারের একটি বিমান (Delhi-Guwahati Go First flight diverted to Jaipur as windshield cracks mid-air) ৷

10. Shehnaaz Gill New Film: সলমন অতীত! অনিল-ভূমিদের সঙ্গেও স্ক্রিন শেয়ার করবেন শেহনাজ ?

শেহনাজ গিল ফের একবার উঠে এলেন খবরের শিরোনামে ৷ খবর অনুযায়ী তিনি এবার স্ক্রিনশেয়ার করবেন অভিনেতা অনিল কাপুর এবং ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে (Shehnaaz Gill will Share The Screen with Bhumi Pednekar and Anil Kapoor)৷