1.Go First Flight Mid-Air Turbulence: মাঝ আকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল, আবারও জরুরি অবতরণ গো-এয়ার উড়ানের

মঙ্গলবার একইদিনে মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জরুরি অবতরণে করতে বাধ্য হয়েছিল সংস্থার জোড়া বিমান ৷ এদিন যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে না-পড়লেও মাঝ আকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল ধরায় জয়পুরে জরুরি অবতরণ করল দিল্লি থেকে গুয়াহাটিগামী গো-এয়ারের একটি বিমান (Delhi-Guwahati Go First flight diverted to Jaipur as windshield cracks mid-air) ৷

2.Encounter in Amritsar: পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল সিধু মুসেওয়ালার 2 'খুনির'!

অমৃতসরে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে বলে খবর ৷ মনে করা হচ্ছে এই দুষ্কৃতীরাই পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে খুন করেছে (encounter breaks out near Amritsar in Punjab) ৷ পুলিশের অ্যান্টি গ্য়াং স্টার টাস্কফোর্সের দাবি এই দুষ্কৃতীদের মধ্যে দু'জন সিধু মুসেওয়ালা খুনের সঙ্গে যুক্ত!

3.Shehnaaz Gill New Film: সলমন অতীত! অনিল-ভূমিদের সঙ্গেও স্ক্রিন শেয়ার করবেন শেহনাজ ?

শেহনাজ গিল ফের একবার উঠে এলেন খবরের শিরোনামে ৷ খবর অনুযায়ী তিনি এবার স্ক্রিনশেয়ার করবেন অভিনেতা অনিল কাপুর এবং ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে (Shehnaaz Gill will Share The Screen with Bhumi Pednekar and Anil Kapoor)৷

4.HC on BJPs Meeting: 21 জুলাই শর্তসাপেক্ষে উলুবেড়িয়ায় বিজেপিকে সভার অনুমতি হাইকোর্টের

অবশেষে 21 জুলাই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় সভা করার অনুমতি পেল ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ তবে শর্তসাপেক্ষে গেরুয়া শিবিরকে সভা করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (HC allows BJP to hold rally in Uluberia on July 21 conditionally) ৷

5.Mohammed Zubair: মহম্মদ জুবেরকে হেফাজতে রাখার কোনও ন্যায্য কারণ নেই ! সুপ্রিম কোর্টে জামিন মঞ্জুর সাংবাদিকের

সাংবাদিক মহম্মদ জুবেরকে (Mohammed Zubair) জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হল ৷

6.US Same Sex Marriage: সমলিঙ্গ বিবাহ কি বৈধতার পথে ? মার্কিন সংসদে পাস বিল

একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের অনেক দেশেই বৈধ নয় সমলিঙ্গে বিয়ে ৷ অনেক দেশে আবার সমকামী সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেও আনা যায় না ৷ এবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে সমকামী বিয়ের সমর্থনে বিল পাস হল (US Same Sex Marriage) ৷

7.Sri Lanka Crisis: রান্নার গ্যাস পেতে লাইনে চারদিন ! শ্রীলঙ্কায় এখন বেঁচে থাকাই কঠিন

আর্থিক বিপর্যয় (Sri Lanka Crisis) ঘুম কেড়েছে শ্রীলঙ্কার আমজনতার ৷ তাঁদেরই প্রতিনিধি কাসুন সাঙ্কা রথনায়ক (Kasun Sanka Rathnayake) ও তাঁর বাবা জয়সুমা রথনায়ক (Jaysooma Rathnayake) ৷ রথনায়ক পরিবারের রোজের লড়াইয়ের 'কাহিনি' শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুপর্ণা দাস ৷

8.Video Message of Mamata Banerjee: 21'র জনসভার আগে মমতার বার্তা, শৃঙ্খলা বজায় রেখে শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে আহ্বান

21শে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের আগে তৃণমূল নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভিডিয়ো বার্তা দিলেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Video Message of Mamata Banerjee for TMC Leaders and Workers Ahead of 21st July Rally) ৷

9.Smriti Slams Rahul: ‘অকাজের’ রাহুলের উচিত সংসদের কাজে বাধা না দেওয়া, কটাক্ষ বিজেপির

বুধবার রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Union Minister Smriti Irani) ৷ স্মৃতির দাবি, ‘অকাজের’ রাহুলের উচিত সংসদের কাজে বাধা না দেওয়া ৷

10.PT Usha: অলিম্পিক্সের ট্র্যাক থেকে রাজ্যসভা ! সাংসদ হলেন 'পায়োলি এক্সপ্রেস'

রাজ্যসভার সাংসদ (Rajya Sabha MP) হিসাবে শপথ নিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট পিটি উষা (PT Usha) ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেন অন্য সদস্যরা ৷