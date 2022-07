1.Lankan Prez Wickremesinghe: শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট 'প্রধানমন্ত্রী' রনিল বিক্রমাসিংহেই

গোতাবায়া দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ৷ পরে মেল করে তাঁর ইস্তফাপত্রও পাঠিয়েছেন ৷ তাঁর পরে দেশের প্রেসিডেন্টের কার্যভার সামলাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে (Lankan Prez Wickremesinghe) ৷ অস্থায়ী থেকে নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন তিনিই ৷

2.PT Usha: অলিম্পিক্সের ট্র্যাক থেকে রাজ্যসভা ! সাংসদ হলেন 'পায়োলি এক্সপ্রেস'

রাজ্যসভার সাংসদ (Rajya Sabha MP) হিসাবে শপথ নিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট পিটি উষা (PT Usha) ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেন অন্য সদস্যরা ৷

3.CWG Ind-Pak Match: কমনওয়েলথে ভারত-পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেট দলের ম্যাচ ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে

28 জুলাই থেকে শুরু হওয়া কমনওয়েলথ গেমসে এখনও পর্যন্ত 12 লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে (1.2 Million Tickets Sold India Pakistan Cricket Tie to Be One of CWG Highlights) ৷ যার মধ্যে অনেকটাই ভারত বনাম পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেট দলের ম্যাচের টিকিট রয়েছে ৷

4.Smriti Slams Rahul: ‘অকাজের’ রাহুলের উচিত সংসদের কাজে বাধা না দেওয়া, কটাক্ষ বিজেপির

বুধবার রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Union Minister Smriti Irani) ৷ স্মৃতির দাবি, ‘অকাজের’ রাহুলের উচিত সংসদের কাজে বাধা না দেওয়া ৷

5.Kolkata-Siliguri Bus Accident: দুর্ঘটনার কবলে কলকাতা-শিলিগুড়িগামী বাস, মৃত 2, আহত 20

34 নম্বর জাতীয় সড়কে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস (Bus Accident) ৷ মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ৷

6.HBD Gracy Singh: 'ভাই, ভাবী তো বদল গ্যায়ি'... জন্মদিনে দেখে নিন মুন্নার চিঙ্কির আজকের রূপ

আজ জন্মদিন অভিনেত্রী গ্রেসি সিংহের ৷ তাঁর আসল নামের চেয়ে তাঁকে মুন্নার চিঙ্কি বলেই বেশি চেনেন সিনে প্রেমীরা ৷ নাইট ক্লাবে ছদ্মবেশী চিঙ্কির বান্ধবীকে নাচতে দেখে সার্কিট মুন্নাকে বলেছিল, "ভাই চিঙ্কি ভাবী তো পুরহি বদল গ্যায়ি..." ৷ আজ 42 বছরে পা দিলেন গ্রেসি ৷ সত্যিই একেবারে বদলে গিয়েছে তাঁর লুক.. আসুন দেখে নিই ৷

7.Daria Kasatkina: সমকামী হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন রুশ টেনিস তারকা দারিয়া কাসাতকিনা, সোচ্চার হলেন সমকামিতা বিরোধী আইন নিয়ে

রাশিয়ার সমকামিতা বিরোধী প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন টেনিস তারকা দারিয়া কাসাতকিনা (Russian Tennis Star Daria Kasatkina Called Herself Lesbian) ৷ নিজেকে সমকামী পরিচয় দিয়ে রুশ প্রশাসনের 'স্বৈরাচারী' পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব হতে পরামর্শ দিলেন সেদেশের যুবসমাজকে (Protest Against Anti-Homosexual Law of Russia) ৷

8.Upali Chattopadhyay: উত্তম কুমারের লেখা গানের সুর করে আপ্লুত উপালি

22 জুলাই মুক্তি পেতে চলেছে মহানায়ক উত্তম কুমারের জীবনীনির্ভর সিনেমা 'অচেনা উত্তম'। ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে চারটি গান। এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন উপালি চট্টোপাধ্যায় । উত্তম কুমারের লেখা গানের সুরও করেছেন তিনি । বাঙালির আবেগের নাম উত্তম কুমার ।তাঁর বায়োপিকে সঙ্গীত পরিচালনা করে কতটা আপ্লুত উপালি, জানালেন ইটিভি ভারতকে (Upali Chattopadhyay Shares Her Thoughts With ETV Bharat)।

9.Howrah Hooch Death: হাওড়ায় বিষমদে মৃত্যু 10 ব্যক্তির ! পুলিশকে না জানিয়ে দেহ সৎকারের অভিযোগ

হাওড়ার ঘুসুরিতে এবার বিষমদ পান করে বেশ মৃত্যু হল 10 জনের (Several Deaths in Howrah Due to Hooch) ৷ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অনেকে ।

10.Govt R-Day Plan: রাজপথে 1 লক্ষ মানুষ ! আগামী বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে বিশেষ ব্যবস্থা কেন্দ্রের

রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখতে ভিড় জমে প্রতি বছর ৷ 2023-এর এই দিনে নতুন চমক ৷ বিপুল সংখ্যক মানুষ সামনে থেকেই দেখতে পারবেন এদিনের অনুষ্ঠান (Govt R-Day Plan) ৷