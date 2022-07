1. Kolkata-Siliguri Bus Accident: দুর্ঘটনার কবলে কলকাতা-শিলিগুড়িগামী বাস, মৃত 2, আহত 20

34 নম্বর জাতীয় সড়কে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস (Bus Accident) ৷ মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ৷

2. Howrah Hooch Death: হাওড়ায় বিষমদে মৃত্যু 9 ব্যক্তির ! পুলিশকে না জানিয়ে দেহ সৎকারের অভিযোগ

হাওড়ার ঘুসুরিতে এবার বিষমদ পান করে বেশ মৃত্যু হল 9 জনের (Several Deaths in Howrah Due to Hooch) ৷ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অনেকে ।

3. Govt R-Day Plan: রাজপথে 1 লক্ষ মানুষ ! আগামী বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে বিশেষ ব্যবস্থা কেন্দ্রের

রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখতে ভিড় জমে প্রতি বছর ৷ 2023-এর এই দিনে নতুন চমক ৷ বিপুল সংখ্যক মানুষ সামনে থেকেই দেখতে পারবেন এদিনের অনুষ্ঠান (Govt R-Day Plan) ৷

4. Jharkhand Female Cop Murder: তল্লাশি চলছিল, কর্তব্যরত মহিলা এসআইকে পিষে দিল গাড়ি

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ৷ টুপুদানা আউটপোস্টে গাড়ি তল্লাশির দায়িত্বে ছিলেন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর ৷ হঠাৎই তাঁকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায় (Jharkhand Female Cop Murder) ৷

5. Corona Update in India: করোনায় আক্রান্ত 20 হাজারেরও বেশি, 200 কোটিতে শুভেচ্ছা বিল-মেলিন্দা গেটসের

দেশে কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজের সংখ্যা 200 কোটি পেরিয়েছে রবিবারই ৷ এ নিয়ে বিল গেটস-সহ আরও অনেকেই নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন (Corona Update in India) ৷

6. Gour Banga University: দ্রুত হস্টেল চালুর দাবিতে আন্দোলনে নামলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের

দ্রুত হস্টেল খোলা-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নামলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা (Gour Banga University) ৷ উপাচার্য ড. শান্তি ছেত্রীর ঘরের সামনে বুধবার বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা ৷

7. East Bengal: আলোচনায় সঞ্জয় সেন, সাতদিনের মধ্যে কোচ বাছবে ইস্টবেঙ্গল

সিদ্ধান্ত হয়েছে, চুক্তির প্রক্রিয়াকরণের সমান্তরালভাবে দলগঠনের কাজও চলবে । সবার আগে আগামী সাতদিনের মধ্যে কোচ বেছে নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হবে । কোচ ঠিক হওয়ার পর তারপর যে সমস্ত ফুটবলারের সঙ্গে কথা চলছে তাঁদের চূড়ান্ত করা হবে । ইতিমধ্যেই শক্তিশালী দলগঠনের কথা ইমামিকে জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল (East Bengal set to appoint new head coach) ।

8. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

9. Prasanta Banerjee: জেলার ফুটবলারদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আক্ষেপ প্রশান্তর

জেলার ফুটবলারদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আর সেই আগের মতো হাওড়া, শিয়ালদাতে ট্রেন থেকে শয়ে শয়ে জেলার ফুটবলারদের গড়ের মাঠের দিকে দৌড়তে দেখা যায় না । ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের ঝরে পড়ল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় (Prasanta Banerjee) ৷

10. TMCs 21 July Rally: প্রস্তুত 21শে জুলাইয়ের মঞ্চ, 48 ঘণ্টা আগেই সমাবেশ নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে বাড়ছে আগ্রহ

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন কলকাতার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) ৷ তার আগে চলছে প্রস্তুতি ৷