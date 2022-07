1. Howrah Hooch Death: হাওড়ায় বিষমদে মৃত্যু 6 ব্যক্তির ! পুলিশকে না জানিয়ে দেহ সৎকারের অভিযোগ

হাওড়ার ঘুসুরিতে এবার বিষমদ পান করে বেশ মৃত্যু হল 6 জনের (Several Deaths in Howrah Due to Hooch) ৷ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অনেকে ।

2. Kolkata-Siliguri Bus Accident: দুর্ঘটনার কবলে কলকাতা-শিলিগুড়িগামী বাস, মৃত 2, আহত 20

34 নম্বর জাতীয় সড়কে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস (Bus Accident) ৷ মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ৷

3. Corona Update in India: করোনায় আক্রান্ত 20 হাজারেরও বেশি, 200 কোটিতে শুভেচ্ছা বিল-মেলিন্দা গেটসের

দেশে কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজের সংখ্যা 200 কোটি পেরিয়েছে রবিবারই ৷ এ নিয়ে বিল গেটস-সহ আরও অনেকেই নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন (Corona Update in India) ৷

4. Jagaddal Bomb Recovered: জগদ্দলের রুস্তম গুমটি এলাকায় বোমা উদ্ধার !

উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল থানা এলাকায় খুনের ঘটনা ঘটেছে ক'দিন আগেই ৷ তারপর পুলিশ মাঝে মাঝেই ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ তাতেই এবার মিলল বোমা (Jagaddal Bomb Recovered) ৷

5. Hasina Invites Mamata: পদ্মা সেতু দেখতে মমতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি শেখ হাসিনার

কয়েকদিন আগে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশে (Bangladesh Padma Bridge) ৷ এবার ওই সেতু দেখতে যাওয়ার জন্য ওপার বাংলা থেকে আমন্ত্রণ এল এপার বাংলায় ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নিয়ে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Bangladesh PM Sheikh Hasina Invites Mamata Banerjee to Visit Padma Bridge) ৷

6. SC on Agnipath PILs: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে অগ্নিপথ সংক্রান্ত সব জনস্বার্থ মামলা গেল দিল্লি হাইকোর্টে

অগ্নিপথ প্রকল্প ঘিরে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাগুলির শুনানির নিয়ে বড় নির্দেশ জারি করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ বলা ভালো মামলাগুলির শুনানির জন্য দিল্লি হাইকোর্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা সঁপে দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC transfers PILs before it, other HCs against 'Agnipath' scheme to Delhi HC) ৷

7. TMCs 21 July Rally: প্রস্তুত 21শে জুলাইয়ের মঞ্চ, 48 ঘণ্টা আগেই সমাবেশ নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে বাড়ছে আগ্রহ

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন কলকাতার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) ৷ তার আগে চলছে প্রস্তুতি ৷

8. Bhupinder Singh: পঞ্জাব-বাংলাকে মিলিয়ে গানই বেঁধে দিয়েছিল মিতালি-ভূপিন্দরের ঘর

সোমবার সুরের আকাশ দেখল আরও এক নক্ষত্র পতন ৷ চির ঘুমের দেশে চলে গেলেন কিংবদন্তি গজল শিল্পী ভূপিন্দর সিং (Veteran singer Bhupinder Singh passes away in Mumbai)। বাংলার সঙ্গে তাঁর আদতেই আত্মিক সম্পর্ক ৷ কারণ তাঁর স্ত্রী মিতালি ছিলেন বাঙালি আর শুধু তাই নয় বেশ কিছু বাংলা গানেও অমর হয়ে আছে তাঁর গলা ৷

9. Biopic on Madhubala: মধুবালার জীবনের জানা-অজানা গল্প এবার রূপোলি পর্দায়

অভিনেত্রী মধুবালার জীবনের জানা-অজানা গল্প এবার আসতে চলেছে পর্দায় ৷ কিংবদন্তি এই অভিনেত্রীর জীবনীকে রূপোলি পর্দায় নিয়ে আসার জন্য় প্রযোজক সংস্থা 'শক্তিমান'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন মধুবালার ছোট বোন মধুর ব্রিজ ভূষণ (Sister Madhur Brij Bhusha Is Making A Biopic on Madhubala )৷

10. East Bengal: আলোচনায় সঞ্জয় সেন, সাতদিনের মধ্যে কোচ বাছবে ইস্টবেঙ্গল

সিদ্ধান্ত হয়েছে, চুক্তির প্রক্রিয়াকরণের সমান্তরালভাবে দলগঠনের কাজও চলবে । সবার আগে আগামী সাতদিনের মধ্যে কোচ বেছে নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হবে । কোচ ঠিক হওয়ার পর তারপর যে সমস্ত ফুটবলারের সঙ্গে কথা চলছে তাঁদের চূড়ান্ত করা হবে । ইতিমধ্যেই শক্তিশালী দলগঠনের কথা ইমামিকে জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল (East Bengal set to appoint new head coach) ।