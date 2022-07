1. Primary TET Recruitment Scam: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি, 'সৎ রঞ্জন' ওরফে চন্দন মণ্ডলকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

শুক্রবার চন্দন মণ্ডলকে হাইকোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (HC directs Chandan Mondal to be appear before court on Friday) ৷ এর আগে বিচারপতি তাঁকে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তিনি তা দেননি।

2. HC on Red Beacon Controversy: কারা লালবাতি গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, রাজ্যকে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

বেশ কয়েকবার নেতা-মন্ত্রীদের লালবাতি লাগানো গাড়ি(HC on Red Beacon Controversy)চড়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ যা নিয়ে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ এবার সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মধ্যে কারা কারা লালবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতে পারে তা জানতে চেয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট ৷

3. CPI: আর্থিক সংকটের জেরে পার্টি অফিস ভাড়া দিল সিপিআই

মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্রপল্লিতে রয়েছে সিপিআইয়ের (CPI) পার্টি অফিস ৷ তার একটা অংশ ভাড়া দিয়েছে বামপন্থী এই রাজনৈতিক দল ৷ আর্থিক সংকটের জেরে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা (CPI Decides to give rent their Party Office due to Financial Crisis) ৷

4. Srabanti Chatterjee in Achena Uttam: মহানায়কের স্ত্রী গৌরী দেবীর চরিত্রে শ্রাবন্তী, তাক লাগালেন গানের দৃশ্যে

অতনু বসুর পরিচালনায় 22 জুলাই মুক্তির পেতে চলেছে মহানায়কের জীবনী অবলম্বনে তৈরি বাংলা ছবি 'অচেনা উত্তম' । ছবিতে মহানায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে আর তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন শ্রাবন্তী ৷

5. Go Air Technical Glitch: এবার যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে গো-এয়ার, একইদিনে জরুরি অবতরণ জোড়া বিমানের

মঙ্গলবার জরুরি অবতরণ করল গো-এয়ার সংস্থার জোড়া বিমান (Go Air flights grounded after technical glitches on same day) ৷ ইঞ্জিনে ত্রুটির কারণে এদিন মুম্বই থেকে লেহগামী গো-এয়ার এ320 এয়ারক্র্যাফটের বিমান প্রথমে জরুরি অবতরণ করে দিল্লি বিমানবন্দরে ৷

6. Biopic on Madhubala: মধুবালার জীবনের জানা-অজানা গল্প এবার রূপোলি পর্দায়

অভিনেত্রী মধুবালার জীবনের জানা-অজানা গল্প এবার আসতে চলেছে পর্দায় ৷ কিংবদন্তি এই অভিনেত্রীর জীবনীকে রূপোলি পর্দায় নিয়ে আসার জন্য় প্রযোজক সংস্থা 'শক্তিমান'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন মধুবালার ছোট বোন মধুর ব্রিজ ভূষণ (Sister Madhur Brij Bhusha Is Making A Biopic on Madhubala )৷

7. Akshay Samantha in KWK: অক্ষয়ের কোলে চেপে কফি আসরে সামান্থা, ডিভোর্সের জন্য দায়ী করলেন করণকেই

সামান্থা রুথ প্রভুকে কোলে চাপিয়ে করণ জোহরের সঙ্গে কফি খেতে এলেন অক্ষয় কুমার ৷ শোয়ের টিজার মঙ্গলবার শেয়ার করেছেন পরিচালক তথা সঞ্চালক করণ জোহরই (Akshay Kumar and Samantha Ruth Prabhu In Koffee With Karan )৷

8. Nupur Sharma Comment Row: নূপুরের বিরুদ্ধে এখনই কড়া ব্যবস্থা নয়, রক্ষাকবচ সুপ্রিম কোর্টের

একটি টিভি ডিবেটে নূপুর শর্মার একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় (Nupur Sharma Comment Row) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশের কাছে ৷ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এখনই নূপুরের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না (Supreme Court Protects Suspended BJP Leader Nupur Sharma from Coercive Action) ৷

9. PIL Against 21st July Rally: 21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি শেষ, সন্ধেয় কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে রায়

21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা সংক্রান্ত শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তবে, মামলার রায় হাইকোর্টের ওয়েব সাইটে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Verdict Over PIL Against TMC 21st July Rally will Uploaded in Calcutta HC Website) ৷

10. HC on BJP Rally: 21 জুলাইতেই কেন বিজেপির 'উলুবেড়িয়া চলো' কর্মসূচি, প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের

21 জুলাইতেই কেন ভারতীয় জনতা পার্টির 'উলুবেড়িয়া চলো' কর্মসূচি রাখা হল প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের(Calcutta High Court) ৷ সদুত্তর দিতে পারলেন না বিরোধী দলনেতার তরফে সওয়ালকারী আইনজীবীরা ।