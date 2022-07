1.Nupur Sharma Comment Row: নূপুরের বিরুদ্ধে এখনই কড়া ব্যবস্থা নয়, রক্ষাকবচ সুপ্রিম কোর্টের

একটি টিভি ডিবেটে নূপুর শর্মার একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় (Nupur Sharma Comment Row) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশের কাছে ৷ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এখনই নূপুরের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না (Supreme Court Protects Suspended BJP Leader Nupur Sharma from Coercive Action) ৷

2.Haryana DSP Murder: বে-আইনি খননের তদন্তে যাওয়াই কাল হল, ডিএসপি-কে ডাম্পারে পিষে মারল খনি মাফিয়ারা!

তাউরু পাহাড়ে গিয়েছিলেন বে-আইনি খননের তদন্ত করতে ৷ কিন্তু আর ঘরে ফেরা হল না হরিয়ানার নুহ জেলার ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুরেন্দ্র সিং বিষ্ণোই'য়ের ৷ ঘটনাস্থলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিককে ডাম্পারে পিষে মারল খনি মাফিয়ারা (DSP crushed to death by illegal mining mafia at Nuh in Haryana) ৷

3.Srabanti Chatterjee in Achena Uttam: মহানায়কের স্ত্রী গৌরী দেবীর চরিত্রে শ্রাবন্তী, তাক লাগালেন গানের দৃশ্যে

অতনু বসুর পরিচালনায় 22 জুলাই মুক্তির পেতে চলেছে মহানায়কের জীবনী অবলম্বনে তৈরি বাংলা ছবি 'অচেনা উত্তম' । ছবিতে মহানায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে আর তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন শ্রাবন্তী ৷

4.PIL Against 21st July Rally: 21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি শেষ, সন্ধেয় কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে রায়

21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা সংক্রান্ত শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তবে, মামলার রায় হাইকোর্টের ওয়েব সাইটে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Verdict Over PIL Against TMC 21st July Rally will Uploaded in Calcutta HC Website) ৷

5.Coal Scam Case: কয়লা কাণ্ডে প্রথম চার্জশিট পেশ সিবিআই-এর, নাম রয়েছে 41 জনের

কয়লা পাচার কাণ্ডে প্রথম চার্জশিট পেশ করল সিবিআই (Coal Scam Case)৷ চার্জশিটে নাম রয়েছে অনুপ মাঝি ওরফে লালা, বিনয় মিশ্র-সহ 41 জনের (CBI submits first charge sheet)৷

6.Nirupa Ganguly: করোনা আক্রান্ত সৌরভের মা, ভর্তি হাসপাতালে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Nirupa Ganguly)৷ তিনি হাসপাতালে ভর্তি (Sourav Ganguly mother)৷

7.Nick on Priyanka Birthday: ফায়ার ক্র্যাকার থেকে লিপ লক, তাঁর 'জুয়েল অব জুলাই'-এর জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন নিক

স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার 40তম জন্মদিন উদযাপনের বেশ কিছু অসাধারণ ছবি শেয়ার করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নিক জোনাস ৷ দেখুন কীভাবে স্ত্রী'র বার্থ-ডে সেলিব্রেট করেছেন তিনি...

8.Parliament Opposition Protest: ফতোয়াকে বুড়ো আঙুল ! মোদি-বিরোধী স্লোগানে উত্তপ্ত সংসদ চত্বর

বাদল অধিবেশন শুরুর আগে অসংসদীয় শব্দের তালিকা প্রকাশ করে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ সেসব শিকেয় তুলে মঙ্গলবার সকালে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে মোদি-বিরোধী স্লোগানে এক হল বিরোধী শিবির (Parliament Opposition Protest) ৷

9.Suvendu Adhikari: অশুভ শক্তির বিনাশ চেয়ে মা কালীর শরণাপন্ন শুভেন্দু

"আজ কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আসিনি(Suvendu Adhikari)৷ বিরোধী দলনেতা বা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, আজ একজন ভক্ত হিসেবে মায়ের পুজো দিতে এসেছি ৷ তাই আজ রাজনীতির কোনও কথা বলব না ৷" মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর 24 পরগনার করুণাময়ী মন্দিরে এসে পুজো দেওয়ার পর এমনই বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী(Suvendu Adhikari worshipped to god at Amdanga karunamoyee temple in North 24 Pargana)৷

10.Agnipath Recruitment Scheme: অগ্নিবীরদের নিয়োগপত্রে জাতি-ধর্মের উল্লেখ! 'গুজব', দাবি ওড়ালেন রাজনাথ

বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুলেছে, দেশে এই প্রথম অগ্নিপথ প্রকল্পে সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রেই জাতিগত, প্রয়োজন হলে ধর্মীয় শংসাপত্রও জমা দিতে হবে প্রার্থীকে ৷ এই দাবি নস্যাৎ করলেন রাজনাথ সিং ৷ জানালেন, স্বাধীনতার আগে থেকেই এই পদ্ধতিতে নিয়োগ হচ্ছে (Agnipath Recruitment Scheme) ৷