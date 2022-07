1.Nupur Sharma: নূপুর শর্মাকে খুনের ছক ! রাজস্থানে গ্রেফতার পাকিস্তানের নাগরিক

নূপুর শর্মাকে নিয়ে বিতর্ক চলছে ৷ এমনকী তার রেশ প্রতিবেশী দেশেও পৌঁছেছে ৷ অভিযোগ প্রাক্তন বিজেপি মুখপাত্রকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল এক পাকিস্তান নাগরিকের (Nupur Sharma Murder) ৷

2.Parliament Opposition Protest: ফতোয়াকে বুড়ো আঙুল ! মোদি-বিরোধী স্লোগানে উত্তপ্ত সংসদ চত্বর

বাদল অধিবেশন শুরুর আগে অসংসদীয় শব্দের তালিকা প্রকাশ করে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ সেসব শিকেয় তুলে মঙ্গলবার সকালে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে মোদি-বিরোধী স্লোগানে এক হল বিরোধী শিবির (Parliament Opposition Protest) ৷

3.Agnipath Recruitment Scheme: অগ্নিবীরদের নিয়োগপত্রে জাতি-ধর্মের উল্লেখ! 'গুজব', দাবি ওড়ালেন রাজনাথ

বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুলেছে, দেশে এই প্রথম অগ্নিপথ প্রকল্পে সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রেই জাতিগত, প্রয়োজন হলে ধর্মীয় শংসাপত্রও জমা দিতে হবে প্রার্থীকে ৷ এই দাবি নস্যাৎ করলেন রাজনাথ সিং ৷ জানালেন, স্বাধীনতার আগে থেকেই এই পদ্ধতিতে নিয়োগ হচ্ছে (Agnipath Recruitment Scheme) ৷

4.TMC Leader Attack: রামপুরহাটে ফের তৃণমূল নেতার উপর বোমা, এবার জখম প্রাক্তন উপ-পৌরপ্রধান

ফের ভাদু শেখ ঘটনার ছায়া রামপুরহাটে । বগটুই থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে বোমা ও বাঁশের আঘাতে গুরুতর জখম তৃণমুল কংগ্রেসের রামপুরহাট পুরসভার প্রাক্তন উপ-প্রশাসক (TMC Leader Attacked in Rampurhat) ।

5.21st July Security: তৃণমূলের শহিদ দিবসে 21 ঘণ্টা শহরে যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

21 জুলাই ভোর সাড়ে চারটে থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police Control Traffic for 21 Hours in 21st July Rally) ৷ এমনকী শহরের মধ্যে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে লালবাজার ৷ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷

6.Anit Thapa: 21 জুলাই তৃণমূলের মঞ্চে থাকবেন জিটিএ-র সিইও অনিত থাপা

21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস (TMC 21 July Rally) ৷ কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে ওই সভা হবে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা (BGPM) তথা জিটিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অনিত থাপা (GTA CEO Anit Thapa) ৷

7.TET Recruitment Scam: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল না ডিভিশন বেঞ্চ

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর আপাতত কোনও স্থগিতাদেশ নয় (TET Recruitment Scam)৷ স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court)৷

8.President Election 2022: বিমানের আসনজুড়ে বসে 'মিস্টার ব্যালট বক্স'

বিমানের আসনজুড়ে বসে রয়েছে 'মিস্টার ব্যালট বক্স' (Mr Ballot Box)৷ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর এ ভাবেই ব্যালট বাক্স দিল্লিতে ফেরানোর ব্যবস্থা করল নির্বাচন কমিশন (President Election 2022)৷

9.Woman Beaten to Death: একঘরে 'আপত্তিকর' অবস্থায় দেখে পিটিয়ে খুন শাশুড়িকে, হাসপাতালে জামাই

শাশুড়ি-জামাইকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শাশুড়ির (Woman Beaten to Death) । আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামাই হাসপাতালে ভর্তি ৷

10.MGNREGA: টেন্ডার হয়ে গেলেও শুরু হয়নি কাজ, রাস্তার বেহাল দশায় ভোগান্তিতে স্থানীয়রা

রায়গঞ্জের পূর্ব রাঘবপুর এলাকার রাস্তার প্রায় 500 মিটার চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরেছে ৷ মানরেগা প্রকল্পে টেন্ডার হয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি (Road work has not started in Raiganj) ৷