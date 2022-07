1. Attack on Nupur Sharma Supporter: এবার বিহার, নূপুর শর্মার প্রোফাইল দেখায় কোপানো হল যুবককে

উদয়পুরের (Udaipur Murder Incident) পর বিহার ৷ এ বার নূপুর শর্মার (Attack on Nupur Sharma Supporter) প্রোফাইল দেখায় কোপানো হল এক যুবককে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তিনি (Youth attacked with knife while watching Nupur Sharma profile)৷

2. Rupee Against Dollar All Time-Low: ডলারের দামে ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন ! 8 বছরে সবচেয়ে নীচে টাকার দাম

আজ সকালে বাজার খুলতেই ডলারের বিনিময়ে ভারতীয় মুদ্রার দাম পড়ল 80 টাকায় ৷ যা বিগত কয়েক বছরে হয়নি ৷ এর জন্য রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতকেই দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রী (Rupee Against Dollar All Time-Low) ৷

3. Indo-China border: অরুণাচলে ভারত-চিন সীমান্তে এক শ্রমিকের মৃত্যু, নিখোঁজ 18

অরুণাচল প্রদেশে (Arunachal Pradesh) ভারত-চিন সীমান্তে (Indo-China border) সড়ক প্রকল্পে কর্মরত এক শ্রমিকের মৃত্যু হল ৷ নিখোঁজ 18 জন শ্রমিক ৷

4. 75th Year of Independence: ‘স্বাধীনতার রেলগাড়ি এবং স্টেশন’ কর্মসূচি, হাওড়ায় ‘নেতাজি এক্সপ্রেস’এর ফ্ল্যাগ অফ

স্বাধীনতার 75 বছরের মহৎসব (75th Year of Independence) উপলক্ষে ভারতীয় রেলের বিশেষ উদ্যোগ ৷ স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত 75টি স্টেশন এবং 27টি ট্রেনকে নিয়ে ‘স্বাধীনতার রেলগাড়ি এবং স্টেশন’ কর্মসূচি পালন (Azadi Ki Rail Gaari Aur Stations Programme by Indian Rail) ভারতীয় রেল বোর্ডের ৷ যেখানে এই স্টেশন এবং ট্রেনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে ৷

5. Minor girl sexually abused by father: ডায়মন্ডহারবারে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নির্যাতন বাবা-কাকার !

ডায়মন্ডহারবারে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল তার বাবা ও কাকার বিরুদ্ধে (Minor girl sexually abused by father)৷ শিশুটির মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন (Diamond Harbour child abuse case)৷

6. World Highest Gymnasium: 12 হাজার ফিট উপরে শরীরচর্চা ! বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু জিমন্যাশিয়াম স্পিতি উপত্যকায়

পাহাড়ের উপরে শরীরচর্চা ৷ তাও 12 হাজার ফুট উঁচুতে ৷ এমনই একটি জিমন্যাশিয়াম তৈরি করেছে হিমাচল প্রদেশ সরকার ৷ যাবেন নাকি (World Highest Gymnasium) ?

7. Johnny Depp shots: 'নিপীড়িত' পুরুষদের জন্য 'জনি ডেপ শট', নেটমাধ্য়মে ভাইরাল বারের অভিনব মেনু

অভিনব অফার । ড্রিংসের মেনুতে নবতম সংযোজন 'জনি ডেপ শটস' । বলা হয়েছে, ওই ড্রিংসটি সাধারণত 'নিপীড়িত' এবং 'নিগৃহীত' পুরুষদের জন্য (Bar offers Johnny Depp shots) ।

8. Road Accident in Kanksa: অজয় নদে অস্থি ভাসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, গাড়ি উলটে আহত 4

কাঁকসার কৃষ্ণপুরে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন 4 জন (Four People Injured in A Car Accident in Kanksa Durgapur) ৷ একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে দুর্গাপুরের শংকরপুর থেকে কৃষ্ণপুরের দিকে যাচ্ছিল ৷

9. Odisha Minor Rape: স্কুলে গণধর্ষণের চেষ্টা ! রেহাই পেতে ছাদ থেকে ঝাঁপ নাবালিকার

মর্মান্তিক ঘটনাটি ওড়িশার জাজপুরের ৷ বৃষ্টিতে নাবালিকাকে স্কুলে রাতটা কাটিয়ে যেতে বলেছিল কয়েকজন ৷ এই সুযোগে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে পাঁচ অভিযুক্ত ৷ শেষ পর্যন্ত রেহাই পেতে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয় নাবালিকা (Minor girl jumps off roof to escape gang-rape) ।

10. Domestic Violence: আদায় হয়নি পণের টাকা, স্ত্রী'র গর্ভের সন্তান নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

পণের টাকা না পেয়ে গৃহবধূকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার । দু'বার গর্ভজাত সন্তান নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগও উঠল শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে । বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর পুলিশে অভিযোগ জানান ওই গৃহবধূ (Husband arrested for spoiling wife's unborn child) ।