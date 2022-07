1.Suvendu Adhikari: নিমন্ত্রণ পাননি ! ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপালের শপথে থাকছেন না শুভেন্দু

আবারও নিমন্ত্রণ বিতর্কের (Invitation Controversy) সাক্ষী হল পশ্চিমবঙ্গ ৷ সোমবার সন্ধেয় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন মণিপুরের রাজ্যপাল লা গণেশন (Manipur Governor La Ganesan) ৷ নিমন্ত্রণপত্র না পাওয়ায় (Invitation Controversy) সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ যদিও সরকারের দাবি, ইতিমধ্যেই শুভেন্দু-সহ সমস্ত বিজেপি বিধায়ককেই শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷

2.NEET Exam Controversy: অন্তর্বাস খুললে তবেই ঢোকা যাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে, এমনই ফরমান কেরলের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

বাধ্য হয়ে অন্তর্বাস খুলে রেখেই মেটাল ডিটেক্টর পার হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করলেন ছাত্রীরা (Kerala students were forced to take off undergarments before entering exam center) ৷ এই বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কোল্লাম জেলার আয়ুর এলাকার একটি প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্রে ৷

3.Revadi Culture: দরিদ্র, মধ্যবিত্তকে অপমান করেছেন মোদি ! টুইটে খোঁচা প্রিয়াঙ্কার

সংশোধিত জিএসটি (GST) কার্যকর হতেই বেড়েছে একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ৷ এই প্রসঙ্গে একটি টুইট করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) ৷ একইসঙ্গে, সম্প্রতি 'রেওয়াড়ী ঐতিহ্য' (Revadi Culture) নিয়ে নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) যে মন্তব্য করেছেন, তারও বিরোধিতা করেছেন তিনি ৷

4.Janhvi Kapoor Explores Poland: শ্যুটিং শেষ! পোল্যান্ডের পাহাড় ঘেরা প্রকৃতির হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন জাহ্নবী

সবেমাত্র শেষ করেছেন তাঁর নতুন ছবি 'বাওয়াল'-এর শ্যুটিং ৷ এবার ছুটি কাটাতে পোল্যান্ডের পাহাড় ঘেরা এলাকায় রওনা দিলেন বলি সুন্দরী জাহ্নবী কাপুর ৷

5.Presidential Election 2022: তৃণমূল বিশ্বাসের রাজনীতি করে, রিসর্ট রাজনীতি করে না; বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের

তৃণমূল বিশ্বাসের রাজনীতি করে ৷ তাই বিধায়কদের রিসর্টে বন্দি করে রাখতে হয় না (Abhishek Banerjee Criticises BJP Over Resort Politics) ৷ রাজারহাটের হোটেলে বিজেপি বিধায়কদের রাখা নিয়ে ফের একবার গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

6.Ben Stokes: একত্রিশেই অবসর, আর ওয়ান ডে খেলবেন না ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ের নায়ক স্টোকস

সোমবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগেই দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে 104টি ওয়ান-ডে খেলা নিউজিল্যান্ডজাত এই অল-রাউন্ডার ৷ ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে এক বিবৃতি মারফৎ এদিন জানিয়ে দেওয়া হল স্টোকসের অবসরের কথা (Ben Stokes retires from one-day internationals) ৷

7.Anit Thapa dedicates song to Mamata: আমার দিদি, তোমার দিদি, সবার দিদি...মমতাকে গান উপহার অনিত থাপার

'আমার দিদি, তোমার দিদি, সবার দিদি...৷' পাহাড়ময় বাজছে এই গান ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গান উপহার দিলেন জিটিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অনিত থাপা (Anit Thapa dedicates song to Mamata Banerjee)।

8.Police Jawan Opened Fire: পারস্পরিক বিবাদ, সহকর্মীর গুলিতে প্রাণ গেল সিকিম পুলিশের 2 জওয়ানের

লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তিন সহকর্মীকে গুলি করে গ্রেফতার সিকিম পুলিশের এক জওয়ান ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই সহকর্মীর ৷ তৃতীয় জওয়ান গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে Two died as Sikkim police jawan opened fire on his own comrades) ৷ রোহিণীর হায়দারপুর প্ল্যান্টে কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও বিষয় নিয়ে সোমবার বিবাদে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ জওয়ানরা ৷

9.Monkeypox: দেশে দ্বিতীয় মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের খোঁজ, কুন্নুরের যুবকের দেহে মিলল ভাইরাসের সন্ধান

মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত যুবকের বয়স 31 বছর ৷ তিনি কেরলের কুন্নুরের বাসিন্দা ৷ সম্প্রতি দুবাই থেকে ফিরেছেন ওই যুবক ৷ (second positive case of Monkeypox reported in kunnur, kerala) ৷

10.Dimitrios Petratos: কৃষ্ণার বিকল্প সবুজ-মেরুনে, রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলা অজি স্ট্রাইকার এলেন বাগানে

রয় কৃষ্ণার বেঙ্গালুরু এফসি-তে যোগদানের দিনে অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়াস পেত্রোতাসকে দলে নিয়ে চমক দিল সবুজ-মেরুন (Dimitrios Petratos from Australia joins ATK Mohun Bagan) ৷ আসন্ন মরশুমের জন্য পাঁচ বিদেশিকে আগেই বেছে রেখেছিলেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো। সোমবার ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল জেটস, ওয়েস্টার্ন সিডনি থান্ডার্স, সৌদি আরবের আল ওয়েহদায় খেলা অজি নম্বর নাইন-কে দলে নিল সবুজ-মেরুন।