1. TMC 21 July Rally: তৃণমূলের 'শহিদ দিবস' ব্যানারে বানান বিভ্রাট ! শুরু কাজিয়া

'শহিদ দিবস' (TMC 21 July Rally)-এর প্রচারের জন্য লাগানো ব্যানারে ধরা পড়ল বানান বিভ্রাট (Spelling Mistake) ! উত্তর 24 পরগনার বারাসতের (Barasat) ঘটনা ৷ কাঠগড়ায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷

2. Abhishek Banerjee: রাষ্ট্রপতি ভোটে অভিষেকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিজেপির

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও বিধায়করা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাষ্ট্রপতি ভোটে (President Election 2022) অংশ নেন ৷ ভোট দিতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ বিজেপির অভিযোগ, ভোট দিতে নির্বাচনী বিধি ভেঙেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ (BJP Alleged that TMC MP Abhishek Banerjee Violated MCC for President Election 2022) ৷

3. New Punishment For Traffic Violators: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রাফিক আইন ভাঙলেই দিতে হবে রক্ত

ট্রাফিক আইনে বড় ধরনের পরিবর্তন করল পঞ্জাব ৷ এবার থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রাফিক আইন ভাঙলে রক্ত দিতে হবে (New traffic rule in Punjab) ৷ পাশাপাশি স্থানীয় হাসপাতাল এবং স্কুলে গিয়ে পরিষেবাও দিতে হবে ৷

4. Raja Mukherjee Died: গাভাসকরের স্কুল দলের অধিনায়ক রাজা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত

চলে গেলেন বাংলার কিংবদন্তি বাঁ-হাতি ব্যটার রাজা মুখোপাধ্যায় (Ex Bengal Cricketer Raja Mukherjee Passes Away at 71) ৷ প্রাক্তনীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া বাংলার ক্রিকেটমহলে।

5. President Election 2022: আদিবাসী উত্তরীয় পরে ভোটদান ! বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ চন্দ্রিমার

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (President Election 2022) বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠল বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁরা আদিবাসী উত্তরীয় পরে ভোটদান করায় কমিশনে নালিশ জানালেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (President Election 2022)৷

6. Fire Operator Recruitment Case: ফায়ার অপারেটর নিয়োগ দুর্নীতিতে পিএসসি-কে জরিমানা হাইকোর্টের

পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ দমকলের ফায়ার অপারেটর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হলফনামা দিতে দেরি করায় কমিশনকে 10 হাজার টাকা জরিমানা করেছে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta HC Fined PSC in Fire Operator Recruitment Corruption Case) ৷

7. Asansol Shot: জয়দেব মণ্ডলের বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার 2

বেআইনি কয়লা কারবারে অভিযুক্ত জয়দেব মণ্ডলের ভাইয়ের স্ত্রী'র গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ভাই বুদ্ধদেব মণ্ডল ও বুদ্ধদেবের ছেলে প্রদীপ মণ্ডলকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Brother and Nephew Arrested in Asansol Shot) ৷ যদিও অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায়নি আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ।

8. Visva Bharati Student Agitation: বকেয়া পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণার দাবি, ফের বিক্ষোভ বিশ্বভারতীতে

অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে বকেয়া পরীক্ষার দিনক্ষণ ৷ এই দাবিতেই সোমবার বিশ্বভারতী (Visva Bharati University) চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের একাংশ (Student Agitation) ৷

9. Presidential Election 2022: ভোট দিলেন মোদি, হুইলচেয়ারে এসে ভোটাধিকার প্রয়োগ মনমোহনেরও

ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুসারে, সোমবার (18 জুলাই, 2022) সকাল 10টা থেকে শুরু হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ৷ ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (Manmohan Singh) ৷



10. Smallest Police Station: টেলিফোন বুথ নয়, এটি দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট পুলিশ স্টেশন

মার্কিন মুলুকে খোঁজ মিলল দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট পুলিশ স্টেশনের ৷ দেখতে টোলিফোন বুথের মতো হলেও এটি আসলে থানা (The police station is situated in Carabel near Florida )! চলুন ঘুরে আসি সেই থানার অন্দরমহল থেকে ৷