1. President Election 2022: আদিবাসী উত্তরীয় পরে ভোটদান ! বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ চন্দ্রিমার

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (President Election 2022) বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠল বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁরা আদিবাসী উত্তরীয় পরে ভোটদান করায় কমিশনে নালিশ জানালেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (President Election 2022)৷

2. Madhya Pradesh Bus Accident: মধ্যপ্রদেশে নর্মদায় পড়ল যাত্রীবাহী বাস, মৃত 12; চলছে উদ্ধারকাজ

মধ্যপ্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ৷ নর্মদায় পড়ে গেল মহারাষ্ট্রের সরকারি বাস (Bus falls into Narmada river)৷ অন্তত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে (Passenger bus fell in Narmada river)৷

3. Presidential Election 2022: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ‘ক্রস-ভোটিং’ ও ‘রিসর্ট পলিটিক্স’ বিতর্কের ছোঁয়া রাজ্য বিধানসভায়

রাজ্য বিধানসভায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (Presidential Election 2022) ক্রস-ভোটিং নিয়ে জোর তরজা (Cross-Voting Controversy of Presidential Election in State Assembly) ৷

4. Visva Bharati Student Agitation: বকেয়া পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণার দাবি, ফের বিক্ষোভ বিশ্বভারতীতে

অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে বকেয়া পরীক্ষার দিনক্ষণ ৷ এই দাবিতেই সোমবার বিশ্বভারতী (Visva Bharati University) চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের একাংশ (Student Agitation) ৷

5. New Punishment in Punjab: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রাফিক আইন ভাঙলে রক্ত দিতে হবে পঞ্জাবে

ট্রাফিক আইনে বড় ধরনের পরিবর্তন করল পঞ্জাব ৷ এবার থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রাফিক আইন ভাঙলে রক্ত দিতে হবে (New traffic rule in Punjab) ৷ পাশাপাশি স্থানীয় হাসপাতাল এবং স্কুলে গিয়ে পরিষেবাও দিতে হবে ৷

6. Presidential Election 2022: ভোট দিলেন মোদি, হুইলচেয়ারে এসে ভোটাধিকার প্রয়োগ মনমোহনেরও

ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুসারে, সোমবার (18 জুলাই, 2022) সকাল 10টা থেকে শুরু হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ৷ ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (Manmohan Singh) ৷

7. Dhankhar Files Nomination: উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ জগদীপ ধনকড়ের

শনিবার সন্ধ্যায় জগদীপ ধনকড়ের নাম এনডিএ-র উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP Chief JP Nadda) ৷ রবিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দেন ধনকড় ৷ তার পর আজ, সোমবার সংসদ ভবনে মোদি-শাহদের সঙ্গে গিয়ে পেশ করলেন মনোয়ন (Jagdeep Dhankhar Files Nomination as NDAs VP Candidate) ৷

8. Alia Pregnancy Controversy: 'যমজ' মন্তব্যে বিতর্ক বাড়ালেন রণবীর

আলিয়ার মা হওয়ার খবর সামনে আসার পর থেকেই শুভেচ্ছার পাশাপাশি কটাক্ষের শিকারও হতে হয়েছে জুটিকে ৷ এবার সেই আগুনে ঘি ঢাললেন স্বয়ং রণবীর কাপুর (Ranbir says I am having twins) ।

9. PM Modi ahead of Monsoon Session: 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়', বাদল অধিবেশন ফলপ্রসূ করার ডাক মোদির

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এ বারের বাদল অধিবেশন ৷ অধিবেশন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi ahead of Monsoon Session)৷ অধিবেশন গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ৷

10. Swapan Sengupta: প্রাক্তন অধিনায়ককে জীবনকৃতি সম্মান ইস্টবেঙ্গলের, ফুটবলার জীবনের স্মৃতিচারণায় স্বপন সেনগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত (East Bengal Gives Lifetime Achievement Award to Former Footballer and Captain Swapan Sengupta) ৷