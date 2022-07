1. Madhya Pradesh Bus Accident: মধ্যপ্রদেশে নর্মদায় পড়ল যাত্রীবাহী বাস, মৃত 8; চলছে উদ্ধারকাজ

মধ্যপ্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ৷ নর্মদায় পড়ে গেল মহারাষ্ট্রের সরকারি বাস (Bus falls into Narmada river)৷ অন্তত 8 জনের মৃত্যু হয়েছে (Passenger bus fell in Narmada river)৷

2. Presidential Election 2022: ভোট দিলেন মোদি, হুইলচেয়ারে এসে ভোটাধিকার প্রয়োগ মনমোহনেরও

ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুসারে, সোমবার (18 জুলাই, 2022) সকাল 10টা থেকে শুরু হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ৷ ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (Manmohan Singh) ৷

3. Bengal Governor: ধনকড়ের ইস্তফা গ্রহণ রাষ্ট্রপতির, মণিপুরের সঙ্গে বাংলারও রাজ্যপালের দায়িত্বে গণেশন

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থী জগদীপ ধনকড়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President accepts Jagdeep Dhankhar resignation)৷ আপাতত মণিপুরের সঙ্গে বাংলারও রাজ্যপালের (Bengal Governor) দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে লা. গণেশনকে (Manipur Governor La Ganesan)৷

4. Corona Update in India: কমল সংক্রমণ, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমে 17 হাজারে

17 জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে করোনা সংক্রমণ 20 হাজার পেরিয়েছিল ৷ আজ সামান্য কম ৷ তবে দেশজুড়ে বুস্টার ডোজ (প্রিকশন ভ্যাকসিন) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Corona Update in India) ৷

5.Taslima on Lalit-Sushmita Affair: 'টাকার প্রেমে যাঁরা পড়েন, তাঁদের ওপর থেকে শ্রদ্ধা চলে যায়', মন্তব্য তসলিমার

সুস্মিতা-ললিত সম্পর্ক নিয়ে এবার মুখ খুললেন তসলিমা নাসরিন ৷ তাঁর মতে, টাকার প্রেমে পরেছেন সুস্মিতা ৷ তিনি তাই লেখেন, "হতে পারে তিনি প্রেমে পড়েছেন লোকটির। কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না যে তিনি প্রেমে পড়েছেন। টাকার প্রেমে যাঁরা পড়েন, তাঁদের ওপর থেকে, আমার খুব দ্রুতই শ্রদ্ধা চলে যায় ।"

6. Shootout at US mall: মার্কিন মুলুকে শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 4

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানাপলিসের শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলা (Shootout at Greenwood City Shopping Mall of Indianapolis Several Death Reported) ৷ ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ আততায়ী রাইফেল নিয়ে শপিং মলের ফুড কোর্ট প্রবেশ করেছিল বলে জানিয়েছে গ্রিনউড পুলিশ প্রশাসন ৷

7. HBD Priyanka Chopra: জন্মদিনে ফিরে দেখা তেমন কিছু মুহূর্ত যখন পিগি চপস গর্বিত করেছেন গোটা ভারতকে

সোমবার তাঁর 40তম জন্মদিন উদযাপন করছেন হলি বলি নায়িকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷ নিজের অভিনয় দিয়ে সিনে দর্শকদের মন তো মাতিয়েছেনই প্রিয়াঙ্কা, একইসঙ্গে বেশ কিছু সময় গোটা ভারতকে গর্বিত করেছেন পিগি চপস ৷ আসুন দেখে নিই তেমনই কিছু মুহূর্ত ৷

8. Dhankhar Files Nomination: উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ জগদীপ ধনকড়ের

উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar Files Nomination as NDAs VP Candidate) ৷

9. Army Captain Killed: জম্মুতে দুর্ঘটনাবশত গ্রেনেড বিস্ফোরণ; মৃত সেনা ক্যাপ্টেন, জুনিয়র অফিসার

জম্মুর পুঞ্চে দুর্ঘটনাবশত গ্রেনেড বিস্ফোরণে (Accidental Grenade Blast) মৃত্যু হল এক সেনা ক্যাপ্টেন ও একজন জুনিয়র অফিসারের (Army Captain Killed)৷ এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Junior Officer Killed)৷

10. Market Price in Kolkata: সপ্তাহের শুরুতে বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in Kolkata) ৷