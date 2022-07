1. Presidential Election 2022: লড়াইয়ে 'বিজেপি' বনাম 'প্রাক্তন বিজেপি'! রাইসিনা হিলসের কুর্সি কার ?

খানিকক্ষণ পরেই শুরু হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন । দ্রৌপদী মুর্মু বনাম যশবন্ত সিনহার লড়াইয়ে দেশের প্রায় 4809 জন সাংসদ ও বিধায়ক ভোট দেবেন (India to vote for its 15th President today) ।

2. Bengal Governor: ধনকড়ের ইস্তফা গ্রহণ রাষ্ট্রপতির, মণিপুরের সঙ্গে বাংলারও রাজ্যপালের দায়িত্বে গণেশন

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থী জগদীপ ধনকড়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President accepts Jagdeep Dhankhar resignation)৷ আপাতত মণিপুরের সঙ্গে বাংলারও রাজ্যপালের (Bengal Governor) দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে লা. গণেশনকে (Manipur Governor La Ganesan)৷

3. Army Captain Killed: জম্মুতে দুর্ঘটনাবশত গ্রেনেড বিস্ফোরণ; মৃত সেনা ক্যাপ্টেন, জুনিয়র অফিসার

জম্মুর পুঞ্চে দুর্ঘটনাবশত গ্রেনেড বিস্ফোরণে (Accidental Grenade Blast) মৃত্যু হল এক সেনা ক্যাপ্টেন ও একজন জুনিয়র অফিসারের (Army Captain Killed)৷ এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Junior Officer Killed)৷

4. Market Price in Kolkata: সপ্তাহের শুরুতে বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in Kolkata) ৷

5. Shootout at US mall: মার্কিন মুলুকে শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 4

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানাপলিসের শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলা (Shootout at Greenwood City Shopping Mall of Indianapolis Several Death Reported) ৷ ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ আততায়ী রাইফেল নিয়ে শপিং মলের ফুড কোর্ট প্রবেশ করেছিল বলে জানিয়েছে গ্রিনউড পুলিশ প্রশাসন ৷

6. Chandrima Bhattacharya: ক্রস ভোটিং হতে পারে, তাই আগাম হোটেলে এনে রেখেছে বিধায়কদের : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আমাদের দলে কাউকে টাকা দিয়ে লোক জোগাড় করতে হয় না । কাউকে খাবারের লোভ দেখাতে হয় না । বিজেপিতে 500 টাকা দিয়ে লোক নিয়ে আসতে হয় সভাতে । রাষ্ট্রপতি ভোটের আগে বিজেপি'কে আক্রমণ করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya slams Central Govt) ।

7. West Bengal Weather Update: উত্তরে ভারী বৃষ্টি, দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত ! দুই জলচ্ছবি বঙ্গের বর্ষার ক্যানভাসে

মৌসুমী অক্ষরেখা অনেকটা দক্ষিণে থাকায় দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম ৷ তবে উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে (West Bengal Weather Update) ৷

8. Ind vs Eng 3rd ODI: রোহিত-কোহলির ব্যর্থতার দিনে উজ্জ্বল পন্থ-পান্ডিয়া, ঋষভের প্রথম সেঞ্চুরিতে সিরিজ ভারতের

মাত্র 38 রানে তিন মহারথী ফেরায় জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অতি বড় সমর্থকও । ঠিক তখনই ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিজে উত্থান হল পন্থের । ভারতকে সিরিজ জিতিয়ে প্রথম সেঞ্চুরি স্মরণীয় করে রাখলেন উত্তরাখণ্ডী ব্যাটার । যোগ্য সঙ্গত করলেন 'অল-রাউন্ডার' পান্ডিয়া (India beat England as Pant make his maiden ODI ton) ।

9. ICSE Result 2022: জন্মদিনেই বাজিমাত! আইসিএসই'তে রাজ্যে প্রথম, দেশে দ্বিতীয় আসানসোলের অভয়

জন্মদিনেই জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার পেল আসানসোল সেন্ট প্যাট্রিকস স্কুলের ছাত্র অভয় কুমার সিংহানিয়া। আইসিএসই'তে রাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম এবং দেশের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সে চমকে দিয়েছে (Abhay Kumar Singhania Ranks First in WB in ICSE 10th Result 2022)।

10. Presidential Election 2022: শেষবেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে তীব্র আক্রমণ, বিবৃতি পেশ করে ভোট চাইলেন যশবন্ত

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে শেষবারের মতো ভোট ভিক্ষা করলেন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha) ৷ বিবৃতি জারি করে কড়া আক্রমণ করলেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ৷