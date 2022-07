1. Market Price in Kolkata: সপ্তাহের শুরুতে বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in Kolkata) ৷

2. ICSE Result 2022: আইসিএসই'তে মেধা তালিকায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আসানসোলের ছাত্রী

আইসিএসই'তে 498 নম্বর পেয়ে দেশের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আসানসোলের আলিয়া রাফাত (Alia Rafath Ranks Second in ICSE Result 2022) ৷

3. Chandrima Bhattacharya: ক্রস ভোটিং হতে পারে, তাই আগাম হোটেলে এনে রেখেছে বিধায়কদের : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আমাদের দলে কাউকে টাকা দিয়ে লোক জোগাড় করতে হয় না । কাউকে খাবারের লোভ দেখাতে হয় না । বিজেপিতে 500 টাকা দিয়ে লোক নিয়ে আসতে হয় সভাতে । রাষ্ট্রপতি ভোটের আগে বিজেপি'কে আক্রমণ করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya slams Central Govt) ।

4. West Bengal Weather Update: উত্তরে ভারী বৃষ্টি, দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত ! দুই জলচ্ছবি বঙ্গের বর্ষার ক্যানভাসে

মৌসুমী অক্ষরেখা অনেকটা দক্ষিণে থাকায় দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম ৷ তবে উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে (West Bengal Weather Update) ৷

5. Ind vs Eng 3rd ODI: রোহিত-কোহলির ব্যর্থতার দিনে উজ্জ্বল পন্থ-পান্ডিয়া, ঋষভের প্রথম সেঞ্চুরিতে সিরিজ ভারতের

মাত্র 38 রানে তিন মহারথী ফেরায় জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অতি বড় সমর্থকও । ঠিক তখনই ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিজে উত্থান হল পন্থের । ভারতকে সিরিজ জিতিয়ে প্রথম সেঞ্চুরি স্মরণীয় করে রাখলেন উত্তরাখণ্ডী ব্যাটার । যোগ্য সঙ্গত করলেন 'অল-রাউন্ডার' পান্ডিয়া (India beat England as Pant make his maiden ODI ton) ।

6. ICSE Result 2022: জন্মদিনেই বাজিমাত! আইসিএসই'তে রাজ্যে প্রথম, দেশে দ্বিতীয় আসানসোলের অভয়

জন্মদিনেই জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার পেল আসানসোল সেন্ট প্যাট্রিকস স্কুলের ছাত্র অভয় কুমার সিংহানিয়া। আইসিএসই'তে রাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম এবং দেশের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সে চমকে দিয়েছে (Abhay Kumar Singhania Ranks First in WB in ICSE 10th Result 2022)।

7. Draupadi Murmu: দ্রৌপদীকে সমর্থন করুন, বই লিখে মমতা-সোনিয়াকে আর্জি কিশোরীর

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করুন, বই লিখে টুইটারে সোনিয়া ও মমতাকে অনুরোধ 13 বছরের কিশোরীর ৷ কোথা থেকে এল দ্রৌপদী মুর্মুকে(Draupadi Murmu)নিয়ে বই লেখার ইচ্ছে ? জানাল সুরাতের কিশোরী ৷

8. Presidential Election 2022: শেষবেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে তীব্র আক্রমণ, বিবৃতি পেশ করে ভোট চাইলেন যশবন্ত

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে শেষবারের মতো ভোট ভিক্ষা করলেন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha) ৷ বিবৃতি জারি করে কড়া আক্রমণ করলেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ৷

9. ICSE Result 2022: আইসিএসই দশমের ফল প্রকাশিত; পাশের হার 99.97%, প্রথম স্থানে 4

প্রকাশিত হল আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষার ফল ৷ রবিবার বিকেল পাঁচটায় ফল ঘোষণা করা হয় ৷ ফল জানা যাবে ওয়েব পোর্টাল এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ৷

10. KCR on Cloudburst: বিদেশি যড়যন্ত্রেই মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ভারতে ! দাবি কেসিআর-এর

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পিছনেও বিদেশি ষড়যন্ত্র (Foreign Conspiracy) দেখছেন তেলাঙ্গানার (Telangana) মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও (K Chandrashekhar Rao) ! রবিবার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির (Cloudburst) নেপথ্যে বিদেশি শক্তির যড়যন্ত্র (Foreign Conspiracy) রয়েছে !