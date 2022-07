রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে শেষবারের মতো ভোট ভিক্ষা করলেন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha) ৷ বিবৃতি জারি করে কড়া আক্রমণ করলেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ৷

2. ICSE Result 2022: আইসিএসই দশমের ফল প্রকাশিত; পাশের হার 99.97%, প্রথম স্থানে 4

প্রকাশিত হল আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষার ফল ৷ রবিবার বিকেল পাঁচটায় ফল ঘোষণা করা হয় ৷ ফল জানা যাবে ওয়েব পোর্টাল এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ৷

3. Lalit Modi slams critics: সুস্মিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নেটমাধ্যমে বেজায় ট্রল, সমালোচকদের পালটা ললিত মোদির

সামাজিক মাধ্যমে ললিত মোদি লিখেছেন,"আমার মনে হয় আমরা এখনও মধ্যযুগে বাস করছি ৷ সেখানে দুটি মানুষের বন্ধু হওয়ার কোনও সুযোগ নেই (Lalit Modi posted about relationship with ex miss universe in a social media post) ৷ দুটো মানুষের সম্পর্ককে আমরা অন্য ভাবে দেখতে পছন্দ করি ৷"

4. Vice President Election 2022: বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হচ্ছেন মার্গারেট আলভা, ঘোষণা পাওয়ারের

আসন্ন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী জোটের তরফে প্রার্থী হচ্ছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী মার্গারেট আলভা ৷ রবিবার দিল্লিতে এই ঘোষণা করেছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (opposition vice presidential election candidate is Margaret Alva) ৷

5. Governor of Bengal: বাংলার রাজভবনে পরবর্তী মুখ কে ? বড় চমকের অপেক্ষা !

জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) পর বাংলার পরবর্তী রাজ্যপাল কে হতে চলেছেন (Governor of Bengal)? বড় চমক অপেক্ষা করে রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল (Bengal Governor)৷

6. Corona Update in Bengal: রাজ্যে করোনায় একদিনে মৃত 5, আক্রান্ত আরও 2 হাজার 659 জন

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 276 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 70 হাজার 858 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 2 হাজার 476 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 15 হাজার 492 জনের ৷

7. TMC 21st July Preparation: তুঙ্গে 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতি, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তৃণমূল কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷ তার মধ্যেই 21 জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে (TMC 21st July Preparation) ৷

8. Anubrata Mandal: সোনারা-বাবারা হাইকোর্ট আর বাড়ি করুক, বিজেপিকে কটাক্ষ অনুব্রতর

"বিরোধীরা এখন আদালত আর বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আর 24-এর লোকসভা ভোটের আগে তারা হাইকোর্ট আর পার্টি অফিস করে বেড়াবে । বাবারা-সোনারা এইটাই করুক," বিজেপিকে এই ভাষাতেই ব্যঙ্গ করলেন তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ।

9. Boat Capsized: গিরিডির পঞ্চখেরো জলাধারে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ 8

ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার অন্তর্গত ধানওয়ার ব্লক ৷ সেই ব্লকেরই গোরহান্দ ও কোডারমা সীমানায় অবস্থিত পঞ্চখেরো জলাধারে যাত্রীবোঝাই নৌকা ডুবে নিখোঁজ 8 (Boat Capsized in Giridih's Panchkharo Dam) ৷

10. Boys Drowned in Mathabhanga: গ্রামের পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু 3 নাবালকের

স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু 3 বালকের। ঘটনাটি মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের ফকিরেরকুঠি গ্রামে (3 Boys Drowned in Pond While Bathing)। মৃতদের নাম বিবেক বর্মন (10), দেব দাস (9) এবং রোহিত দাস (9)।