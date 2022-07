1.ICSE Result 2022: আইসিএসই দশমের ফল প্রকাশিত; পাশের হার 99.97%, প্রথম স্থানে 4

প্রকাশিত হল আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষার ফল ৷ রবিবার বিকেল পাঁচটায় ফল ঘোষণা করা হয় ৷ ফল জানা যাবে ওয়েব পোর্টাল এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ৷

2.Presidential Election 2022: শেষবেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে তীব্র আক্রমণ, বিবৃতি পেশ করে ভোট চাইলেন যশবন্ত

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে শেষবারের মতো ভোট ভিক্ষা করলেন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha) ৷ বিবৃতি জারি করে কড়া আক্রমণ করলেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ৷

3.Vice President Election 2022: বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হচ্ছেন মার্গারেট আলভা, ঘোষণা পাওয়ারের

আসন্ন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী জোটের তরফে প্রার্থী হচ্ছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী মার্গারেট আলভা ৷ রবিবার দিল্লিতে এই ঘোষণা করেছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (opposition vice presidential election candidate is Margaret Alva) ৷

4.TMC 21st July Preparation: তুঙ্গে 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতি, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তৃণমূল কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷ তার মধ্যেই 21 জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে (TMC 21st July Preparation) ৷ প্রত্যেক বছরের মতো, এ বারেও কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা তৃণমূল কর্মীদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে (Accommodation and Food Arrangement for TMC Workers) ৷

5.Governor of Bengal: বাংলার রাজভবনে পরবর্তী মুখ কে ? বড় চমকের অপেক্ষা !

জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) পর বাংলার পরবর্তী রাজ্যপাল কে হতে চলেছেন (Governor of Bengal)? বড় চমক অপেক্ষা করে রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল (Bengal Governor)৷

6.Anubrata Mandal: সোনারা-বাবারা হাইকোর্ট আর বাড়ি করুক, বিজেপিকে কটাক্ষ অনুব্রতর

"বিরোধীরা এখন আদালত আর বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আর 24-এর লোকসভা ভোটের আগে তারা হাইকোর্ট আর পার্টি অফিস করে বেড়াবে । বাবারা-সোনারা এইটাই করুক," বিজেপিকে এই ভাষাতেই ব্যঙ্গ করলেন তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ।

7.Boat Capsized: গিরিডির পঞ্চখেরো জলাধারে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ 8

ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার অন্তর্গত ধানওয়ার ব্লক ৷ সেই ব্লকেরই গোরহান্দ ও কোডারমা সীমানায় অবস্থিত পঞ্চখেরো জলাধারে যাত্রীবোঝাই নৌকা ডুবে নিখোঁজ 8 (Boat Capsized in Giridih's Panchkharo Dam) ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা নিখোঁজদের উদ্ধারে তৎপর হন ৷ স্থানীয়দের তৎপরতায় নৌকায় থাকা 10 জন যাত্রীর মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাকিরা এখনও নিখোঁজ ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ নিখোঁজ যাত্রীদের খোঁজে তল্লাশি এখনও জারি রয়েছে ৷ সূত্রের খবর, নিখোঁজ হওয়া যাত্রীরা সকলেই ধানওয়ার এলাকারই বাসিন্দা ৷

8.Parliament Monsoon Session: বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে অনুপস্থিত মোদি, কটাক্ষ কংগ্রেসের

18 জুলাই থেকে সংসদে বসতে চলেছে বাদল অধিবেশন (Oppositions Demand Discussion on Kashmiri Pandit and Chinese Intrusion in Monsoon Session of Parliament 2022) ৷ তার আগে কেন্দ্রের তরফে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয় ৷ যেখানে মোট 13টি ইস্যু নিয়ে অধিবেশনে আলোচনার দাবি জানাল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৷

9.Asia Cup 2022: সঙ্কটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা থেকে আমিরশাহিতে সরছে এশিয়া কাপ

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তার দাবি প্রবল আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে থাকা শ্রীলঙ্কা প্রতিযোগিতাটি আরবে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে (Sri Lanka is going through huge economic crisis) ৷ এনিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে ৷ দু-একদিনের মধ্যে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে ৷

10.Durgapur Journalist Arrest: দ্রৌপদীকে ভোট দিতে বলে শুভেন্দুর নাম করে হুমকি ফোন ! দুর্গাপুরে গ্রেফতার সাংবাদিক

সোমবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (Presidential Election 2022) এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ভোট দেওয়ার জন্য চাপ ! বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) নাম করে হুমকি ফোনের অভিযোগ ৷ দুর্গাপুরে গ্রেফতার এক সাংবাদিক (Durgapur Journalist Arrest) ৷