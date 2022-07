1.Governor of Bengal: বাংলার রাজভবনে পরবর্তী মুখ কে ? বড় চমকের অপেক্ষা !

জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) পর বাংলার পরবর্তী রাজ্যপাল কে হতে চলেছেন (Governor of Bengal)? বড় চমক অপেক্ষা করে রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল (Bengal Governor)৷

2.Haridevpur Student Death: অভাবে বিমান সেবিকা হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ, হরিদেবপুরে আত্মঘাতী দ্বাদশের ছাত্রী !

হরিদেবপুরে ছাত্রীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ৷ জানা গিয়েছে, বিমান সেবিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখত সে ৷ কিন্তু, আর্থিক অনটনের কারণে স্বপ্নপূরণে ব্যর্থ হয় দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী (Student Body Recovered in Haridevpur Police Suspects Suicide due to Career Issue) ৷ তার জেরেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে মৃত ছাত্রীর পরিবার ৷

3.Violence in TN: ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে রণক্ষেত্র তামিলনাড়ু, জ্বলল বাস, শূন্যে গুলি পুলিশের

ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি ৷ দুটি বাসে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তত দু'বার শূন্যে গুলি চালিয়েছে পুলিশ (Police opened fire to control the crowd) ৷

4.Vice President Election 2022: বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হচ্ছেন মার্গারেট আলভা, ঘোষণা পাওয়ারের

আসন্ন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী জোটের তরফে প্রার্থী হচ্ছেন মার্গারেট আলভা ৷ রবিবার দিল্লিতে এই ঘোষণা করেছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (opposition vice presidential election candidate is Margaret Alva) ৷

5.Pulwama Terror Attack: পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা, শহিদ এক সিআরপিএফ জওয়ান

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার দুপুরে পুলওয়ামার গাঙ্গু ক্রসিংয়ের কাছে সিআরপিএফ-এর একটি টহলদারি দলের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা (militant attack at Pulwama) ৷

6.200 crore Covid vaccine doses: কোভিড টিকাদানে 200 কোটি ডোজের লক্ষ্যমাত্রা পেরলো দেশ, উচ্ছ্বসিত মোদি

কোভিড টিকাদানের 200 কোটি ডোজের লক্ষ্যমাত্রা পেরলো দেশ (200 crore Covid vaccine doses)৷ এই মাইলফলক ছোঁয়ার পরই উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi hails India for crossing 200 crore Covid vaccine doses)৷ তিনি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন (Corona in India)৷

7.Emergency Landing: মাঝ-আকাশে পোড়া গন্ধ ! মাসকাটে জরুরি অবতরণ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের

যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের (Air India Express) কালিকট-দুবাই উড়ানের (Calicut-Dubai Flight) জরুরি অবতরণ (Emergency Landing) ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মাসকাটে ৷

8.Sabitri Mitra: বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহতরা দলেরই সদস্য ! কার্যত স্বীকার তৃণমূল বিধায়কের

মালদার মানিকচকে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে প্রাণ গিয়েছে দুই ব্যক্তির (Malda Explosion Death) ৷ সূত্রের দাবি, নিহতরা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে সে কথা কার্যত স্বীকারও করে নিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সাবিত্রী মিত্র (Sabitri Mitra) ৷

9.Kolkata Tram Service: বন্ধ রুটগুলিতে অবিলম্বে ট্রাম চালুর দাবিতে মিছিল

শহর কলকাতার বিভিন্ন রুটে অবিলম্বে ট্রাম পরিষেবা (Kolkata Tram Service)পুনরায় চালুর দাবিতে আন্দোলনে নামল ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন (Calcutta Tram Users Association) ৷ রবিবার বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো (Belgachia Tram Depot) থেকে শ্য়ামবাজার ট্রাম ডিপো (Shyambazar Tram Depot) পর্যন্ত মিছিল করেন সংগঠনের সদস্যরা ৷

10.Jagaddal Shootout Case: জগদ্দলে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার 1, করা হবে টিআই প্যারেড

জগদ্দলে রিজওয়ান আলি নামে এক যুবককে গুলি করে খুনের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (One Suspect Arrested in Jagaddal Shootout Case by Barrackpore Police) ৷