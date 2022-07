1. 200 crore Covid vaccine doses: কোভিড টিকাদানে 200 কোটি ডোজের লক্ষ্যমাত্রা পেরলো দেশ, উচ্ছ্বসিত মোদি

কোভিড টিকাদানের 200 কোটি ডোজের লক্ষ্যমাত্রা পেরলো দেশ (200 crore Covid vaccine doses)৷ এই মাইলফলক ছোঁয়ার পরই উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi hails India for crossing 200 crore Covid vaccine doses)৷ তিনি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন (Corona in India)৷

2. Jagaddal Shootout Case: জগদ্দলে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার 1, করা হবে টিআই প্যারেড

জগদ্দলে রিজওয়ান আলি নামে এক যুবককে গুলি করে খুনের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (One Suspect Arrested in Jagaddal Shootout Case by Barrackpore Police) ৷ ধৃতের নাম কালুয়া ওরফে রিয়াজউদ্দিন আনসারি বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অজয় ঠাকুর (Barrackpore Police Commissioner Ajay Thakur) ৷

3. Singapore Open 2022: সিঙ্গাপুর ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু, হারালেন চিনা প্রতিপক্ষ ওয়াং ঝি ই-কে

বছরের প্রথম সুপার 500 টুর্নামেন্ট বিজেতা হলেন পি ভি সিন্ধু (PV Sindhu Wins Against Chinese Opponent Wang Zhi Yi) ৷ সিঙ্গাপুর ওপেনের (Singapore Open 2022) ফাইনালে চিনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় পেলেন ভারতীয় শাটলার ৷

4. Couple Death: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুল থেকে 30 ফুট নীচে পড়ল বাইক, মৃত্যু দম্পতির

হাওড়ার সলপ ব্রিজের কাছে উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ল বাইক । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু দম্পতির (Couple Death)।

5. Bagda MLA on Mamata Banerjee: এবার ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে মমতার তুলনা বাগদার বিধায়কের

বনগাঁয় একটি রক্তদান শিবিরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রানি রাসমণির সঙ্গে তুলনা করে কয়েকদিন আগে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস (Bagda MLA compares Mamata Banerjee with Sister Nivedita) । আর সেই রেশ কাটতে না কাটতে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তুলনা করলেন তিনি ।

6. TMC 21st July Rally: রায়গঞ্জ থেকে সাইকেল চালিয়ে 21 জুলাইয়ের মঞ্চে ! যাত্রা শুরু 5 তৃণমূল কর্মীর

21 জুলাইয়ের জনসভায় যোগ দিতে রায়গঞ্জ থেকে সাইকেল চালিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন 5 তৃণমূল কর্মী (Five Workers Start Cycling from Raiganj to Attend TMC 21st July Rally in Esplanade) ৷ মূল উদ্দেশ্যে তৃণমূলের শহিদ দিবস নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার ৷ রায়গঞ্জে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর উদ্যোগে সাইকেল নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছেন ওই পাঁচ তৃণমূল কর্মী ৷

7. Presidential Election 2022: রাষ্ট্রপতি ভবনে কোনও মূর্তি স্থাপন করতে চাই না ! দ্রৌপদীকে কটাক্ষ তেজস্বীর

তাঁরা নির্বাচনের (Presidential Election 2022) মাধ্যমে দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতিকে বেছে নিতে চান ৷ কিন্তু, রাষ্ট্রপতি ভবনে (Rashtrapati Bhavan) কোনও 'মূর্তি' স্থাপন করতে চান না ৷ এনডিএ-এর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) নিশানা করে কটাক্ষ রাষ্ট্রীয় জনতা দল (Rashtriya Janata Dal) বা আরজেডি (RJD) নেতা তেজস্বী যাদবের (Tejashwi Yadav) ৷

8. Elon Musk: টুইটার কর্তাকে 'সতর্ক' করে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন ইলন মাস্ক ! দাবি সূত্রের

চুক্তিভঙ্গের চেষ্টার অভিযোগে ইতিমধ্যেই টেসলার (Tesla) সিইও ইলন মাস্কের (Elon Musk) বিরুদ্ধে মামলা করেছে টুইটার (Twitter) কর্তৃপক্ষ ৷ তারই মধ্য়ে সামনে এল নতুন তথ্য ৷ সূত্রের দাবি, গত 28 জুন টুইটারের সিইও পরাগ আগরওয়ালকে (Parag Agrawal) 'সতর্ক বার্তা' (Warning Text) পাঠিয়েছিলেন ইলন মাস্ক !

9. CJI NV Ramana on Judiciary: সবদিক খতিয়ে না দেখেই রায় দেওয়া হচ্ছে, মত প্রধান বিচারপতির

রাজস্থানের বিধান পরিষদের এক অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি জানান, আজকাল বিস্তারিত আলোচনা না করে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে না দেখেই রায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এভাবে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ক্ষতির মুখে পড়ছে বলে তিনি মনে করেন ৷ পাশাপাশি রাজনীতিতে বিরোধী পরিসর কমে যাওয়া প্রসঙ্গেও সরব হন তিনি (CJI said opposition has a big role to play in democracy) ৷

10. Malda Betel Cultivation: অনাবৃষ্টিতে পচছে বরজের পান, মাথায় হাত চাষিদের

মালদা জেলায় মূলত রতুয়া 1 ও 2, বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদা এবং চাঁচল 1 ও 2 নম্বর ব্লকে পানচাষ হয়ে থাকে । বৃষ্টির অভাবে চাষের সংকটে পড়েছেন গোটা জেলার পানচাষিরাই (Lack of rainfall badly hit the Betel Leaf Cultivation) ।