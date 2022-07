1. Indian Transgender Pilot: বিমানচালকের হরমোন থেরাপি ! স্বপ্ন অধরাই ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী পাইলট অ্যাডামের

তিনি পুরুষ বিমানচালক এবং রূপান্তরকামী ৷ তাই প্রাইভেট লাইসেন্স থাকলেও কমার্শিয়াল লাইসেন্স দেয়নি ডিজিসিএ ৷ কারণ একজন রূপান্তরকামীকে সারাজীবন ধরে হরমোন থেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ৷ আর এই থেরাপি নিলে কর্তব্যরত বিমানকর্মী হিসেবে লাইসেন্স দেবে না ডিজিসিএ (Indian Transgender Pilot) ৷

2. Model died by Suicide: শহরে ফের উঠতি মডেলের রহস্যমৃত্যু, বহুতলে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

শহরে ফের এক উঠতি মডেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটল (Hanging body of a model recovered)৷ বাঁশদ্রোণীর বহুতল থেকে উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত দেহ ৷ পুলিশের ধারণা, ওই তরুণী আত্মহত্যা করেছেন (Model died by Suicide)৷

3. Corona Update in India: আজই 200 কোটি কোভিড ভ্যাকসিনের ডোজে পৌঁছতে পারে দেশ, সংক্রমণ 20 হাজারের বেশিই

14 জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে করোনা সংক্রমণ 20 হাজার পেরিয়েছিল ৷ আজও তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ৷ তবে দেশজুড়ে বুস্টার ডোজ (প্রিকশন ভ্যাকসিন) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Corona Update in India) ৷

4. TMC Inner Clash: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ! বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত 2, আহত 4

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মানিকচকের গোপালপুর । বোমা বানাতে গিয়ে তা ফেটে মৃত্যু হল দু'জনের ৷ আহত হয়েছে চারজন (TMC Inner Clash Two Dead in Bomb Blast) ৷

5. Indian Woman visits Pakistan: 75 বছর পার, রাওয়ালপিণ্ডিতে নিজের বাড়ি গেলেন বৃদ্ধা

দেশভাগের সময় তাঁর পরিবার এদেশে চলে এসেছিল ৷ আর বাপ-দাদুর ভিটেয় যাওয়া হয়নি ৷ এখন তাঁর বয়স 92 ৷ ভারতীয় নবতিপর বৃদ্ধাকে পাকিস্তানে যাওয়ার ভিসা দিল সে দেশের সরকার (Indian Woman visits Pakistan) ৷

6. Nabanna on micro containment zone: আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে ফের শহরে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন, ইঙ্গিত নবান্নের

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে আবার শহরে ফিরবে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন (Nabanna on micro containment zone)৷ এমনই ইঙ্গিত দিল নবান্ন ৷ একইসঙ্গে, টিকাকরণে জোর দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন (Nabanna news)৷

7. Ayodhya Ram Mandir: রামমন্দিরের প্রবেশদ্বারে মাকরানা মার্বেলের কারুকাজের দায়িত্বে মুসলিম কারিগররা

রামমন্দিরের 14টি প্রবেশদ্বারে মাকরানা মার্বেলের কারুকাজ করা থাকবে ৷ যার কাজ করছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের একদল শিল্পী (Muslim Artisans Making Inlay and Carving Work With Makrana Marble in Ayodhya Ram Mandir) ৷ এমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে অযোধ্যার রামমন্দির ৷

8. Singapore Open 2022: সিঙ্গাপুর ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু, হারালেন চিনা প্রতিপক্ষ ওয়াং ঝি ই-কে

বছরের প্রথম সুপার 500 টুর্নামেন্ট বিজেতা হলেন পি ভি সিন্ধু (PV Sindhu Wins Against Chinese Opponent Wang Zhi Yi) ৷ সিঙ্গাপুর ওপেনের (Singapore Open 2022) ফাইনালে চিনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় পেলেন ভারতীয় শাটলার ৷

9. Raktopalash Web Series: 'রক্তপলাশ'-এর স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে চাঁদের হাট

রক্ত পলাশ ওয়েব সিরিজের স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত হলেন ছবির এক ঝাঁক তারকা...দেখে নিন হাজির ছিলেন কারা কারা...

10. Juan Ferrando on Florentin Pogba: ফ্লোরেন্টিন পোগবাকে সহজে রাজি করানো যায়নি, জানালেন ফেরান্দো

আগামী মরশুমে ফুটবলার সই করানোর দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এটিকে মোহনবাগান ৷ সবুজ-মেরুন শিবিরের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চমক ফ্লোরেন্টিন পোগবাকে সই করানো ৷ তবে, সেই কাজ মোটেও সহজ ছিল না বলে জানালেন মোহনবাগান কোচ (ATK Mohun Bagan Did Hard Work to Convince Florentin Pogba to Sign) ৷