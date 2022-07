1. IndiGo Flight In Karachi: করাচিতে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর বিমানের, সুরক্ষিত যাত্রীরা

করাচিতে জরুরি অবতরণ করল শারজা থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর বিমান (IndiGo Flight In Karachi)৷ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে (Technical glitch) বিমানটিকে পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হন পাইলট (IndiGo flight diverted to Karachi airport)৷

2. Corona Update in India: আজই 200 কোটি কোভিড ভ্যাকসিনের ডোজে পৌঁছতে পারে দেশ, সংক্রমণ 20 হাজারের বেশিই

14 জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে করোনা সংক্রমণ 20 হাজার পেরিয়েছিল ৷ আজও তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ৷ তবে দেশজুড়ে বুস্টার ডোজ (প্রিকশন ভ্যাকসিন) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Corona Update in India) ৷

3. TMC Inner Clash: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ! বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত 2, আহত 4

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মানিকচকের গোপালপুর । বোমা বানাতে গিয়ে তা ফেটে মৃত্যু হল দু'জনের ৷ আহত হয়েছে চারজন (TMC Inner Clash Two Dead in Bomb Blast) ৷

4. Indian Woman visits Pakistan: 75 বছর পার, রাওয়ালপিণ্ডিতে নিজের বাড়ি গেলেন বৃদ্ধা

দেশভাগের সময় তাঁর পরিবার এদেশে চলে এসেছিল ৷ আর বাপ-দাদুর ভিটেয় যাওয়া হয়নি ৷ এখন তাঁর বয়স 92 ৷ ভারতীয় নবতিপর বৃদ্ধাকে পাকিস্তানে যাওয়ার ভিসা দিল সে দেশের সরকার (Indian Woman visits Pakistan) ৷

5. Market Price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

6. West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শুরুতে উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি, দক্ষিণে আশা নেই

ভরা বর্ষার মরশুমেও দক্ষিণের আকাশ মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ মৌসুমী অক্ষরেখা অনেকটা দক্ষিণে থাকায় দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম ৷ তবে উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Shoaib backs Virat: 'ক্যান্ডি ক্রাস খেলে 70টা শতরান আসেনি', বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন পাক কিংবদন্তি

কোহলিচিত ক্যারিশমা দেখা যায়নি বহুদিন । বিরাটের এহেন ব্যাডপ্যাচে যখন ক্রিকেটবিশ্বে সমালোচনার ঝড়, তখনই পাশে দাঁড়ানোর বার্তা আসছে ওয়াঘার ওপার থেকে (Shoaib Akhtar backs Kohli) ।

8. Sujan slams BJP: ধনকড় এনডিএ উপ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী, মমতা-রাজ্যপাল 'বৈঠক'কে কটাক্ষ সুজনের

উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ প্রার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের নাম ঘোষণা হতেই কটাক্ষ বামেদের । বিষয়টা কোনও নতুন ঘটনা নয় বলেই দাবি সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য সুজন চক্রবর্তীর (Sujan Chakraborty slams BJP)।

9. Agnipath Recruitment Scheme: তরুণ অগ্নিবীর প্রার্থীদের প্রি-ট্রেনিং শুরু জম্মু-কাশ্মীরে

অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় চাকরি প্রার্থীদের প্রি-ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ জুন মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (স্থল, জল, বায়ু) জওয়ান নিয়োগের এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন (Agnipath Recruitment Scheme) ৷

10. Vice President Election 2022: ‘কৃষক পুত্র’ ধনকড়কে অভিনন্দন মোদির, ‘আনুগত্যের পুরস্কার’ বলে কটাক্ষ তৃণমূলের

আগামী 6 অগস্ট উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Vice President Election 2022) ৷ মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন ৷ তার আগে আজ জগদীপ ধনকড়ের নাম (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হল ৷