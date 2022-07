পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর নাম উপ-রাষ্ট্রপতি (Vice President) পদে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিল বিজেপি (BJP) ৷

2. CM Security: আপ্যায়নের আগে অতিথিদের তথ্য পুলিশকে জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবেশীদের !

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) কালীঘাটের বাড়িতে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছিল হাফিজুল মোল্লা নামে এক যুবক ।

3. Jyotiraditya Scindia: দমদমের দায়িত্ব পেয়েই তৎপর জ্যোতিরাদিত্য, তিনদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

তিনদিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (Jyotiraditya Scindia) ৷ থাকবেন দমদমে ৷ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের (General Election 2024) আগে তাঁকে দমদম কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব ৷

4. Firhad Slams BJP: 21 জুলাই বিজেপির মিছিলে অনুমতি না দেওয়ার পুলিশি সিদ্ধান্ত সঠিক, মত ফিরহাদের

21 জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস ধর্মতলায় (TMC 21 July Rally) ৷ সেদিনই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি ৷ কিন্তু তার অনুমতি দেয়নি পুলিশ৷ পুলিশের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বললেন ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim) ৷

5. Two and Half Months Long IPL: পাশে আইসিসি ! টানা আড়াই মাসের মেগা আইপিএল আয়োজনে বিসিসিআই

অন্য কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা না-থাকায় 2024 সালে টানা আড়াই মাস ধরে চলবে সপ্তদশ আইপিএল ৷ মার্চের শেষ সপ্তাহে শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলবে জুন পর্যন্ত ৷ মোট 84টি ম্য়াচ আয়োজন করার কথা ভাবছে সৌরভদের বোর্ড (A total of 84 matches will be played in IPL) ৷

6. Corona Update in Bengal: রাজ্যে করোনায় একদিনে মৃত 6, সামান্য কমল আক্রান্তের সংখ্যা

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 271 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 68 হাজার 199 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 15 হাজার 728 জনের ৷

7. Modi Slams Opposition: ভোটের জন্য বিনামূল্যে পাইয়ে দেওয়ার সংস্কৃতিই দেশের জন্য বিপজ্জনক, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের (Bundelkhand Expressway) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ উদ্বোধনের পর তিনি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তোপ দাগেন (PM Narendra Modi Slams Opposition on Free Revdi Culture) ৷

8. Haj Pilgrims at Srinagar Airport: হয ফেরত তীর্থযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের

হজ ফেরত তীর্থযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল শ্রীনগর বিমানবন্দরে ৷ শনিবার শ্রীনগরের শেখ উল আলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ৷

9. Power Block in Railway: মেট্রোর কাজ ও ট্র্যাক সারাইয়ের জন্য 32 দিনের পাওয়ার ব্লক, সিদ্ধান্ত পূর্ব রেলের

আগামী 21 থেকে 23 জুলাই এবং অগস্ট মাসের 16 থেকে 19 তারিখ পর্যন্ত রোজ চার ঘণ্টা করে পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়েছে । পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ওই সময় মাঝেরহাট স্টেশন দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলির সময়সূচীতে কিছুটা রদবদল আনা হয়েছে ৷

10. Optimistic Virat Kohli: ‘দৃষ্টিভঙ্গি'! ব্যাডপ্যাচ কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্থবহ পোস্ট বিরাটের

সোশ্যাল মিডিয়ায় মোটিভেশন্যাল পোস্ট বিরাট কোহলির (Optimistic Social Post of Virat Kohli Amidst Prolonged Lean Patch With Bat) ৷