1. Toytrain Derailed: শৈলরানিতে ফের লাইনচ্যুত টয় ট্রেন, আতঙ্কে যাত্রীরা

ফের লাইনচ্যুত টয় ট্রেন! শনিবার দুপুরে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে যাত্রী বোঝাই ওই টয়ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় (Toytrain Derailed in Darjeeling)।

2. BJP Slams Sonia: আহমেদের মাধ্যমে সোনিয়াই মোদিকে টার্গেট করেছিলেন, দাবি বিজেপির সম্বিতের

গুজরাত দাঙ্গার (Gujarat Riot 2022) পর সেখানকার মোদি সরকারকে ফেলতে কংগ্রেস নেতা প্রয়াত আহমেদ প্যাটেল তিস্তা সেতলওয়াড়কে টাকা দিয়েছিলেন ৷ আদালতে এমনই দাবি সিটের ৷ ফলে এই নিয়ে সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ শনিবার বিজেপি দাবি করেছে, এই চক্রান্তের নেপথ্যে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধি (Congress Interim President Sonia Gandhi) ৷

3. 21 July TMC rally: বাড়ছে করোনা, তৃণমূলের 21 জুলাই সমাবেশ ভার্চুয়ালি করার দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

আগামী 21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা ইভেন্ট 'শহিদ দিবস'-এর অনুষ্ঠান (21 July TMC rally) ভার্চুয়ালি করার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷

4. Presidential Election 2022: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন যশবন্তকেই, জানিয়ে দিল আপ

সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) ৷ এই নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট প্রার্থী করেছে দ্রৌপদী মুর্মুকে ৷ অন্যদিকে, বিরোধা জোটের প্রার্থী হয়েছেন যশবন্ত সিনহা ৷

5. Swastika Mukherjee New Film: ডিস্ট্রিবিউটরের উপর চটলেন স্বস্তিকা, লড়াই এবার স্বস্তিকা-ইন্দ্রাণীর

'শ্রীমতী' ছবিটি মুক্তির পর তা জায়গা পায় 17টি সিনেমা হলে (Swastika Mukherjee New Film Shrimati)। তবে 'কুলের আচার' মুক্তির পর তা কমে গিয়ে নেমে হয়েছে 4টে। আর এতেই ডিস্ট্রিবিউটার সংস্থার বেজায় উপর চটেছেন 'শ্রীমতী' স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ।

6. Presidential Election 2022: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে শনিবারই সাংসদদের দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ বিজেপির

সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) । আগামী দু'দিন অর্থাৎ 16 ও 17 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের খুঁটিনাটি নিয়ে চলবে প্রশিক্ষণ শিবির । সেখানেই অংশ নেবেন সাংসদরা ৷

7.Ban on Sea Bathing: উত্তাল বঙ্গোপসাগর, পর্যটকদের সমুদ্র স্নানের উপর জারি নিষেধাজ্ঞা

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে পর্যটকদের সমুদ্রে নামাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল (Ban on Sea Bathing) ৷ কপিলমুনি মন্দির চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷

8. Pune Organ Donation: পুনেতে ব্রেন-ডেথ তরুণীর, প্রাণ পেল দুই ভারতীয় সেনা জওয়ান

মর্মান্তিক একটি ঘটনায় আহত এক তরুণীকে কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ ততক্ষণে তাঁর ব্রেন-ডেথ হয়ে গিয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যরা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দানের সিদ্ধান্ত নেয় (Pune Organ Donation) ৷

9. Family Against Homosexual Love: সমকামী সম্পর্কে বাধা পরিবার, হুগলিতে হেনস্থার শিকার দুই যুবতী

সমকামী সম্পর্ক মানতে নারাজ পরিবার । অভিযোগ, দুই যুবতীকে হেনস্থাও করা হয়েছে । ফলে, 'সম্পর্ক' বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন দু'জনেই (Family against Homosexual Love of two young Girls in Hooghly) ৷

10. Singapore Open 2022: সিঙ্গাপুর ওপেনের ফাইনালে সিন্ধু, হেলায় হারালেন জাপানের প্রতিপক্ষকে

2022 সালের প্রথম সুপার 500 টুর্নামেন্ট জেতার একধাপ দূরে পিভি সিন্ধু (Easy Win for PV Sindhu in Semi-Finals Against Japanese Saena Kawakami) ৷ শনিবার সিঙ্গাপুর ওপেনের (Singapore Open 2022) সেমি-ফাইনালে জাপানের প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট গেমে 21-15 ও 21-7 স্কোর লাইনে হারালেন তিনি ৷