1.Presidential Election 2022: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে শনিবারই সাংসদদের দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ বিজেপির

সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) । আগামী দু'দিন অর্থাৎ 16 ও 17 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের খুঁটিনাটি নিয়ে চলবে প্রশিক্ষণ শিবির । সেখানেই অংশ নেবেন সাংসদরা ৷

2.Coal Scam Case: কয়লা পাচারে ধৃত প্রাক্তন ইসিএল কর্তার তিনদিনের সিবিআই হেফাজত

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Scam Case) ধৃত ইসিএল (ECL)-এর প্রাক্তন জেনারেল ম্য়ানেজার সুভাষ মুখোপাধ্য়ায়ের সিবিআই হেফাজত ৷ তাঁকে তিনদিনের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হেফাজতে (Three Days CBI Custody) পাঠাল আসানসোলের সিবিআই আদালত ৷

3.Ahmed Patel Controversy: গুজরাত দাঙ্গায় আহমেদ প্য়াটেলকে কাঠগড়ায় তুলল সিট, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলল কংগ্রেস

2002 সালের গুজরাত দাঙ্গার তদন্তে থাকা সিট প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্য়াটেলকে কাঠগড়ায় তুলেছে (SIT blamed former congress leader Ahmed Patel) ৷ সমাজকর্মী তিস্তা সেতলওয়াড়ের জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে আদালতে পেশ করা হলফনামায় এমনই দাবি সিটের ৷ এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হয়েছে কংগ্রেস ৷

4.Dairy Company Gifts Cars: সেরা 12 জন কর্মীকে দামি গাড়ি উপহার নাসিকের সংস্থার !

গুরু পূর্ণিমায় মহার্ঘ্য উপহার ! সেরা 12 জন কর্মীকে তাঁদের অবদানের জন্য নামী সংস্থার এসইউভি উপহার (Dairy Company Gifts Cars) দিল মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) নাসিকের (Nashik) একটি সংস্থা ৷ দুগ্ধজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী ওই সংস্থার মালিক জানিয়েছেন, এই কর্মীরাই তাঁর আসল গুরু !

5.Pune Organ Donation: পুনেতে ব্রেন-ডেথ তরুণীর, প্রাণ পেল দুই ভারতীয় সেনা জওয়ান

মর্মান্তিক একটি ঘটনায় আহত এক তরুণীকে কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ ততক্ষণে তাঁর ব্রেন-ডেথ হয়ে গিয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যরা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দানের সিদ্ধান্ত নেয় (Pune Organ Donation) ৷

6.Karnataka Flood: বন্যাপ্লাবিত কর্নাটকের কুমুদবতী নদী, গরুর গাড়ি করে পার হল কৃষক পরিবার

প্রবল বৃষ্টিতে নদী প্লাবিত ৷ তাই অগত্যা নদী পারাপারে ভরসা গরুর গাড়ি ৷ এমন ছবি ক্যামেরাবন্দি হল কর্নাটকের হাভেরিতে ৷ সেখানে একটি কৃষক পরিবারের 8 জন সদস্য চাষের কাজ করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ পথে মাসুরু এবং মেদুরু গ্রামের মধ্যে কুমুদবতী নদী ৷ যা পেরনো অসম্ভব ৷ তাই তাঁরা সবাই গরুর গাড়িতে বাড়ি ফিরলেন ৷ গরুর গাড়িটিও নদীতে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল ৷ স্থানীয়রা এভাবে নদী পার হতে নিষেধ করলেও তাতে কান দেননি তাঁরা (Farmer Family crossed overflowing Kumudvati river on a bullock cart in Haveri Karnataka) ৷

7.Teesta Setalvad: গুজরাত সংঘর্ষের ষড়যন্ত্রে জড়িত তিস্তা সেতলওয়াড়, 30 লক্ষ টাকা নেওয়ার দাবি সিটের

জামিন পেলেন না তিস্তা সেতলওয়াড়ে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সিটের অভিযোগ, 2002-এর গুজরাত সংঘর্ষের পর গুজরাত সরকার ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিলেন তিনি ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন সমাজকর্মী (Teesta Setalvad) ৷

8.Gold Stolen from Bank Locker: চুরি করে হেলমেট পরে সারারাত ব্যাংকে লুকিয়ে, দরজা খুলতেই একছুটে পালাল কর্মী

দীর্ঘদিন ধরে সে একটি ব্যাংকে কাজ করত ৷ তাতেই চেনা হয়ে গিয়েছিল কোথায় কী হচ্ছে, কী রাখা আছে ৷ আগে থেকে ছক কষে ব্যাংকের শৌচালয়ে লুকিয়ে ছিল ৷ দরজা বন্ধ হতেই লকার থেকে গায়েব সোনা ! পুরো ঘটনাটি স্বীকার করেছে গ্রেফতার হওয়া কর্মী (Gold Stolen from Bank Locker) ৷

9.Jahangirpuri Shootout: ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি 4 নাবালকের, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ দিল্লি পুলিশের

এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো 4 নাবালক (4 Minor Boys Apprehended for Firing at A Man in Jahangirpuri) ৷ তবে, সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি ৷ এমনই একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে দিল্লি পুলিশ ৷

10.Worker died in Hotel: হোটেলে যুবকের রহস্যমৃত্যু, দেহ নিয়ে বিক্ষোভ পরিবারের

চিনার পার্ক সংলগ্ন হোটেলে এক যুবকের মৃত্যু হয় (Worker died in Chinar Park Hotel) ৷ পরিবারের অভিযোগ, হোটেল কর্তৃপক্ষই তাঁকে মেরে ফেলেছে । মৃতদেহ নিয়ে হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখায় পরিবার ৷