1. Krishna Kalyani Car Accident: বেঁচে গেলেন কৃষ্ণ কল্য়াণী ! গাজোলে জাতীয় সড়কে বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা লরির

বিধায়ক গাড়িতে ছিলেন না ৷ পিএসির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণীকে মালদা টাউন স্টেশনে আনতে যাচ্ছিল তাঁর কনভয় ৷ পথে দুর্ঘটনায় কার্যত দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি (Krishna Kalyani Car Accident) ৷

2. Corona Update in India: দেশে কোভিড ভ্যাকসিন 200 কোটির পথে, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 হাজারের ঘরে, সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রামিত রোগীর সংখ্যা ৷ ফের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করছে একের পর এক রাজ্যগুলি ৷ এদিকে গতকাল, 15 জুলাই থেকে দেশে শুরু হয়েছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

3. Kolkata Market Price: শনিবারের বাজারে মাছ, মাংস, সবজির দাম কত ?

বাজারে যাচ্ছেন ? জেনে নিন উইক-এন্ডে বাজারে সবজি, মাছ, মাংস, কার দাম কত (Kolkata Market Price) ?

4. Family Against Homosexual Love: সমকামী সম্পর্কে বাধা পরিবার, হুগলিতে হেনস্থার শিকার দুই যুবতী

সমকামী সম্পর্ক মানতে নারাজ পরিবার । অভিযোগ, দুই যুবতীকে হেনস্থাও করা হয়েছে । ফলে, 'সম্পর্ক' বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন দু'জনেই (Family against Homosexual Love of two young Girls in Hooghly) ৷

5. Fake Call Centre: সংবাদমাধ্যমের অফিসের আড়ালে অবৈধ কল সেন্টার, আটক 29

সবাই জানত এটা সংবাদ মাধ্যমের অফিস ৷ এদিকে খবর প্রকাশের আড়ালে সেখানে চলত অবৈধ কল সেন্টার ৷ অভিযান চালিয়ে 21 যুবতী-সহ 29 জনকে আটক করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট (Siliguri Fake Call Centre) ৷

6. Chhavi Mittal Slams Netizen: তাঁর পেজ দুর্বল হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্য নয়, খোলামেলা ছবি নিয়ে ট্রোল হয়ে জবাব ছবির

খোলামেলা বক্ষ বিভাজিকার ছবি পোস্ট করার জন্য নেটিজেনদের রোষের মুখে পড়তে হল স্তন ক্যানসারজয়ী অভিনেত্রী ছবি মিত্তালকে ৷ তিনি স্পষ্ট জানালেন, এটাই হল দ্বিচারিতা (Chhavi Mittal Slams Netizens for Trolling Her)৷ আর তিনি তাঁর বিজয় যাত্রার প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবেই তুলে ধরবেন ৷ তাঁর পেজটি দুর্বল হৃদয়ের মানুষদের জন্য নয় ।

7. HBD Katrina Kaif: ঘায়েল হ্যায় তেরা দিওয়ানা... জন্মদিনে 'আফগান জলেবি'র একডজন চোখ ঝলসানো লুক...

ইস্টার্ন হোক বা ওয়েস্টার্ন, শাড়ি হোক বা বডিকন ড্রেস । ক্যাটরিনার সত্যিই কোনও জবাব নেই ৷ আজ তাঁর 39তম জন্মদিনে দেখে নিন অভিনেত্রীর কিছু রূপের ঝলক...

8. Mohammedan Sporting Club: লিগ খেতাব ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ মহমেডানের

গত মরসুমে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং । এবার খেতাব ধরে রাখার পাশাপাশি ডুরান্ড কাপেও ভালো কিছু করতে মরিয়া ব্ল্যাক প্যান্থাররা (Mohammedan Sporting aims to win Calcutta Football League) ।

9. West Bengal Weather Update: উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি, দক্ষিণে কয়েক পশলা

জুলাইয়েও দক্ষিণের ভাগ্যে বৃষ্টি নেই, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ জুনে উত্তরবঙ্গ বর্ষা পেয়েছে, আবারও প্রবল বৃষ্টি হবে সোমবার থেকে ৷ দক্ষিণে হালকা থেকে মাঝারিতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে (West Bengal Weather Update) ৷

10. TejRan Steal The Show: নতুন গান রিলিজের মঞ্চে রসায়নের সংজ্ঞা বদলে দিলেন তেজরণ

তেজরণের কেমিস্ট্রি এমনিতেই ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়, তবে এবার তাঁদের নতুন গানের লঞ্চে ফের একবার সকলের ঘুম উড়িয়ে দিলেন এই তারকা জুটি ৷ এই সেলিব্রেটি কপোত-কপোতীর নতুন লুকের কিছু ঝলক দেখে নিন একবার...