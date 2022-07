1. Krishna Kalyani Car Accident: বেঁচে গেলেন কৃষ্ণ কল্য়াণী ! গাজোলে জাতীয় সড়কে বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা লরির

বিধায়ক গাড়িতে ছিলেন না ৷ পিএসির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণীকে মালদা টাউন স্টেশনে আনতে যাচ্ছিল তাঁর কনভয় ৷ পথে দুর্ঘটনায় কার্যত দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি (Krishna Kalyani Car Accident) ৷

2. Corona Update in India: দেশে কোভিড ভ্যাকসিন 200 কোটির পথে, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 হাজারের ঘরে, সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রামিত রোগীর সংখ্যা ৷ ফের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করছে একের পর এক রাজ্যগুলি ৷ এদিকে গতকাল, 15 জুলাই থেকে দেশে শুরু হয়েছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

3. Kolkata Market Price: শনিবারের বাজারে মাছ, মাংস, সবজির দাম কত ?

বাজারে যাচ্ছেন ? জেনে নিন উইক-এন্ডে বাজারে সবজি, মাছ, মাংস, কার দাম কত (Kolkata Market Price) ?

4. Fake Call Centre: সংবাদমাধ্যমের অফিসের আড়ালে অবৈধ কল সেন্টার, আটক 29

সবাই জানত এটা সংবাদ মাধ্যমের অফিস ৷ এদিকে খবর প্রকাশের আড়ালে সেখানে চলত অবৈধ কল সেন্টার ৷ অভিযান চালিয়ে 21 যুবতী-সহ 29 জনকে আটক করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট (Siliguri Fake Call Centre) ৷

5. TMC 21 July Rally: শহিদ দিবসে অন্য রাজ্যেও মমতার বক্তৃতা দেখানোর পরিকল্পনা তৃণমূলের

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচি (TMC 21 July Rally) ৷ সেদিন কলকাতা থেকে বক্তৃতা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ তা ভার্চুয়ালি দেখানো হবে অন্যান্য রাজ্যেও ৷

6. Kolkata Municipal Corporation: ব্রিটিশ আমলে আনা কলকাতা পৌরনিগমের দু'টি ছাপাখানার মেশিন ঠাঁই পাচ্ছে টাউন হলে

ইংল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে আনা 110 বছরের পুরনো দু'টি লেটার প্রেস মেশিন কাজ বন্ধ করেছে বহুকাল আগেই ৷ তবে মেশিনদু'টির সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ব্রিটিশ আমলের কলকাতার স্মৃতি। তাই লেটার প্রেস মেশিন দু'টি এবার টাউন হলে সংরক্ষিত করা হবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ (Two printing press of KMC from British era set to be showcased at Town hall)।

7. Asansol Rail School: আসানসোলে বন্ধ হচ্ছে না রেলের স্কুল, জানিয়ে দিল রেল বোর্ড

রেলের কোনও স্কুলই বন্ধ হবে না জানিয়ে রেল বোর্ড ৷ আগে রেলের স্কুল বন্ধ করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ৷ স্কুল বন্ধ না হওয়ার নোটিশে খুশির হাওয়া আসানসোলে (Asansol Railway schools are not being closed) ।

8. Saga of LaliTa: ‘রূপ কি রানি...!’ বলিউড-ক্রিকেটের অন্য-প্রেম

ললিত-সুস্মিতার প্রেমকাহিনী এখন, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে চর্চিত বিষয় (Lalit Modi-Sushmita Sen Affair always on Cards) ৷ কিন্তু, এই প্রেমকাহিনীর আরেকটি রূপ রয়েছে ৷ যেখানে ললিতের জীবনের বিতর্ক তাঁর অপরাধকে কেন্দ্র করে ৷ আর সুস্মিতার জীবনে সম্পর্কই যেন একটা বিতর্ক ৷ লিখছেন সঞ্জীব গুহ ৷

9. TejRan Steal The Show: নতুন গান রিলিজের মঞ্চে রসায়নের সংজ্ঞা বদলে দিলেন তেজরণ

তেজরণের কেমিস্ট্রি এমনিতেই ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়, তবে এবার তাঁদের নতুন গানের লঞ্চে ফের একবার সকলের ঘুম উড়িয়ে দিলেন এই তারকা জুটি ৷ এই সেলিব্রেটি কপোত-কপোতীর নতুন লুকের কিছু ঝলক দেখে নিন একবার...

10. Vaughan praises Babar: বিরাটের ব্যাডপ্যাচে পাশে বাবর, পাক অধিনায়কের আচরণে 'মুগ্ধ' মাইকেল ভন

বাবর আজম জানিয়েছিলেন, খারাপ সময়ে কোহলির পাশেই রয়েছেন । পাক অধিনায়ক লিখেছিলেন, "এই সময়টাও এক দিন ঠিক কেটে যাবে। শক্ত থাকো ।" শুধু তাই নয়, শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনেও বিরাটের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন তিনি (Babar Azam backs Virat Kohli) ।