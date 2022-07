1. Krishna Kalyani Car Accident: বেঁচে গেলেন কৃষ্ণ কল্য়াণী ! গাজোলে জাতীয় সড়কে বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা লরির

বিধায়ক গাড়িতে ছিলেন না ৷ পিএসির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণীকে মালদা টাউন স্টেশনে আনতে যাচ্ছিল তাঁর কনভয় ৷ পথে দুর্ঘটনায় কার্যত দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি (Krishna Kalyani Car Accident) ৷

2. Kolkata Market Price: শনিবারের বাজারে মাছ, মাংস, সবজির দাম কত ?

বাজারে যাচ্ছেন ? জেনে নিন উইক-এন্ডে বাজারে সবজি, মাছ, মাংস, কার দাম কত (Kolkata Market Price) ?

3. West Bengal Weather Update: উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি, দক্ষিণে কয়েক পশলা

জুলাইয়েও দক্ষিণের ভাগ্যে বৃষ্টি নেই, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ জুনে উত্তরবঙ্গ বর্ষা পেয়েছে, আবারও প্রবল বৃষ্টি হবে সোমবার থেকে ৷ দক্ষিণে হালকা থেকে মাঝারিতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Vaughan praises Babar: বিরাটের ব্যাডপ্যাচে পাশে বাবর, পাক অধিনায়কের আচরণে 'মুগ্ধ' মাইকেল ভন

বাবর আজম জানিয়েছিলেন, খারাপ সময়ে কোহলির পাশেই রয়েছেন । পাক অধিনায়ক লিখেছিলেন, "এই সময়টাও এক দিন ঠিক কেটে যাবে। শক্ত থাকো ।" শুধু তাই নয়, শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনেও বিরাটের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন তিনি (Babar Azam backs Virat Kohli) ।

5. TMC 21 July Rally: শহিদ দিবসে অন্য রাজ্যেও মমতার বক্তৃতা দেখানোর পরিকল্পনা তৃণমূলের

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচি (TMC 21 July Rally) ৷ সেদিন কলকাতা থেকে বক্তৃতা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chief Mamata Banerjee) ৷ তা ভার্চুয়ালি দেখানো হবে অন্যান্য রাজ্যেও ৷

6. Kolkata Municipal Corporation: ব্রিটিশ আমলে আনা কলকাতা পৌরনিগমের দু'টি ছাপাখানার মেশিন ঠাঁই পাচ্ছে টাউন হলে

ইংল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে আনা 110 বছরের পুরনো দু'টি লেটার প্রেস মেশিন কাজ বন্ধ করেছে বহুকাল আগেই ৷ তবে মেশিনদু'টির সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ব্রিটিশ আমলের কলকাতার স্মৃতি। তাই লেটার প্রেস মেশিন দু'টি এবার টাউন হলে সংরক্ষিত করা হবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ (Two printing press of KMC from British era set to be showcased at Town hall)।

7. Sushmita Sen: ললিতের সঙ্গেই কি গাঁটছড়া বাঁধছেন সুস্মিতা ? জানেন না প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর বাবা

ললিত মোদির (Lalit Modi) সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হলেন না সুস্মিতা সেনের (Sushmita Sen) বাবা সুবীর সেন (Shubeer Sen) ৷ তাঁর দাবি, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না ৷

8. NIRF Ranking 2022: ক্রমেই কমছে শিক্ষার মান, নামতে নামতে 98 নম্বরে কবিগুরুর বিশ্বভারতী

2021-এ এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিংয়ে যেখানে 64-তে ছিল, সেখানে শুক্রবার প্রকাশিত ব়্যাঙ্কিংয়ে দেশের সেরা একশো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কোনক্রমে টিকে রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নামতে নামতে এখন 98 নম্বরে (Visva-Bharati ranked 98th at latest NIRF ranking)।

9. NIRF Ranking 2022: দেশের সেরা যাদবপুর, 2 নম্বরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; টুইটে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

এনআইআরএফ 2022-এর প্রকাশিত তালিকা (NIRF Ranking 2022) অনুসারে, রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (Calcutta University) ৷ উচ্ছ্বসিত হয়ে টুইট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ৷

10. Jagaddal Shootout: জগদ্দলে ফের শুটআউট ! ঘটনাস্থলেই মৃত্যু যুবকের

ফের জগদ্দলে শুটআউট (Jagaddal Shootout)। জগদ্দল থানার অন্তর্গত রুস্তম গুমটি এলাকায় টিংকু ওরফে রিজওয়ান আলি নামে এক যুবককে বুকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা ।