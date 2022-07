1. Saga of LaliTa: ‘রূপ কি রানি...!’ বলিউড-ক্রিকেটের অন্য-প্রেম

ললিত-সুস্মিতার প্রেমকাহিনী এখন, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে চর্চিত বিষয় (Lalit Modi-Sushmita Sen Affair always on Cards) ৷ কিন্তু, এই প্রেমকাহিনীর আরেকটি রূপ রয়েছে ৷ যেখানে ললিতের জীবনের বিতর্ক তাঁর অপরাধকে কেন্দ্র করে ৷ আর সুস্মিতার জীবনে সম্পর্কই যেন একটা বিতর্ক ৷ লিখছেন সঞ্জীব গুহ ৷

2. Primary Teacher Recruitment Scam: কীসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল অতিরিক্ত নম্বর, হাইকোর্টে প্রশ্ন বিকাশরঞ্জনের

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় (Primary Teacher Recruitment Scam) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal Board Of Primary Education) তথা রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (Bikash Ranjan Bhattacharya) ৷ তাঁর দাবি, কীসের ভিত্তিতে 269 জন চাকরিপ্রার্থীকে অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া হয়েছিল, তা বিশদে তদন্ত করে দেখা দরকার ৷

3. NIRF Ranking 2022: ক্রমেই কমছে শিক্ষার মান, নামতে নামতে 98 নম্বরে কবিগুরুর বিশ্বভারতী

2021-এ এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিংয়ে যেখানে 64-তে ছিল, সেখানে শুক্রবার প্রকাশিত ব়্যাঙ্কিংয়ে দেশের সেরা একশো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কোনক্রমে টিকে রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নামতে নামতে এখন 98 নম্বরে (Visva-Bharati ranked 98th at latest NIRF ranking)।

4. Sushmita Sen-Lalit Modi Relationship: ললিত মোদির সঙ্গে সত্যিই কি সম্পর্কে ? নীরবতা ভাঙলেন সুস্মিতা

কয়েকমাস আগেই লিভ-ইন পার্টনার তথা বয়ফ্রেন্ড রোহমান শলের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুস্মিতা সেনের সঙ্গে ললিত মোদির নয়া এই সম্পর্ক নিয়ে রাতভোর চর্চা চলেছে বিভিন্ন মাধ্যমে ৷ শুক্রবার বিকেল গড়াতেই ইনস্টা পোস্টে প্রতিক্রিয়া দিলেন সুস্মিতা সেন (Sushmita Sen breaks her silence on relationship with Lalit Modi) ৷

5. Chitpur Rape Case: হাজার টাকায় মিটমাটের প্রস্তাব, মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে হেনস্থার শিকার ধর্ষিতা

ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে রফা প্রস্তাবের অভিযোগ (Rape Victim Faces Harassment When She Goes to File Complaint in Ultadanga Police Station) ৷ উল্টোডাঙা মহিলা থানার বিরুদ্ধে লালবাজারে এমন অভিযোগ করেছেন এক নির্যাতিতা ৷ গত মঙ্গলবার দুপুরে বৃষ্টির সুযোগ এক ব্যক্তি তাঁকে ধারাল অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷

6. Suvendu Adhikari: কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়বেন না ! অভিষেককে কড়া জবাব শুভেন্দুর

সারদা (Saradha Scam Case) কর্তা সুদীপ্ত সেনের (Sudipta Sen) কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) কাঠগড়ায় তুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷ শুক্রবার তার কড়া জবাব দিলেন শুভেন্দু ৷ কী বললেন তিনি ?

7. TMC 21 July Rally: শিয়ালদায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচির নামে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচি (TMC 21 July Rally) ৷ সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চাঁদায় আদায়ের অভিযোগ উঠল শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে (Sealdah Railway Station) ৷ কলকাতার এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷

8. NIRF Ranking 2022: উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় শীর্ষে আইআইটি মাদ্রাজ, রইল অন্যান্যদের ব়্যাংকিং

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রকাশিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ (IIT Madras)৷ একনজরে দেখে নিন, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব়্যাংকিং ৷

9. Sri Lanka President: শ্রীলঙ্কার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন রনিল বিক্রমাসিংহে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গোতবায়া রাজপক্ষের ইস্তফাপত্র ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন অধ্যক্ষ ৷ আর তারপরই নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন রনিল বিক্রমাসিংহে ৷ এখন কার্যকরি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন বিক্রমাসিংহে (New interim president sworn in Sri Lanka) ৷

10. Winners team to protect women: রাতের শহরে নারী সুরক্ষায় পিস্তল হাতে থাকবে উইনার্স টিম

রাতের শহরে নারী সুরক্ষায় পিস্তল হাতে থাকবে কলকাতা পুলিশের উইনার্স টিম (Winners team to protect women)৷ এ বার থেকে কলকাতার রাস্তায় 34 জন মহিলা পুলিশ কর্মী হাতে পিস্তল নিয়ে কর্তব্য পালন করবেন (Kolkata police news)।