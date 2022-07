1. NIRF Ranking 2022: ক্রমেই কমছে শিক্ষার মান, নামতে নামতে 98 নম্বরে কবিগুরুর বিশ্বভারতী

2021-এ এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিংয়ে যেখানে 64-তে ছিল, সেখানে শুক্রবার প্রকাশিত ব়্যাঙ্কিংয়ে দেশের সেরা একশো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কোনক্রমে টিকে রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নামতে নামতে এখন 98 নম্বরে (Visva-Bharati ranked 98th at latest NIRF ranking)।

2. Demonstration Outside Parliament: সংসদ চত্বরে ধরনা নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত দাবি কংগ্রেসে-তৃণমূলের

সংসদে কোন শব্দ বলা যাবে আর কোন শব্দ বলা যাবে না, তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হল জাতীয় রাজনীতিতে ৷ কেন্দ্র সরকার জানিয়ে দিল সংসদ চত্বরে এখন থেকে কোনও ধরনা করা যাবে না (No demonstration will be allowed outside Parliament)৷ স্বভাবতই এ নিয়ে নয়া তরজা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল ৷

3. Virat Kohli: বিরাটের বিশ্রামেই জয়ের হার বেশি ভারতের, বলছে শেষ 7 বছরের পরিসংখ্যান

আন্তর্জাতিক ম্যাচ বিরাট কোহলির বিশ্রাম চাওয়া নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে ৷ বোর্ড অবশ্য নিয়ম মেনেই বিশ্রাম দিয়েছে কিং কোহলিকে ৷ ফলত আগামীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রানমেশিনের বদলে দলে আনা হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ৷ তবে আর কয়েক মাসের মধ্যেই টি-20 বিশ্বকাপ ৷ ভারতীয় বোর্ড নিশ্চয়ই চাইবে তার সেরা এগারো এখন থেকেই লড়াইয়ের ময়দানে সেরা প্রস্তুতি নিক

4. Sushmita Sen on marriage: "পুরুষরা আমায় হতাশ করেছে...!" বিয়েকে কী চোখে দেখেন ? বারবার স্পষ্ট করেছেন সুস্মিতা

বিয়েকে কী চোখে দেখেন সুস্মিতা সেন (Sushmita Sen on marriage)? বারবার নানা প্রশ্নে এর খোলাখুলি জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স ৷ ললিত মোদির সঙ্গে তাঁর বিয়ের জল্পনা মাথাচাড়া দেওয়ার পর একবার ফিরে দেখা যাক বিয়ে নিয়ে সুস্মিতার কী দর্শন (Throwback quotes of Sushmita Sen on marriage)৷

5. Leopard Fight: ছাগল নিয়ে লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক চিতাবাঘের

শুক্রবার সকালে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের মরাঘাট চা-বাগানে পড়ে রয়েছে এক পূর্ণবয়স্ক মৃত চিতাবাঘ (Leopard Body Recover from Dooars Tea Garden)। যার জেরে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বাগানের শ্রমিকরা কাজ করার সময় জি 1 সেকশনে মৃত চিতাবাঘটি পড়ে থাকতে দেখে। দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত রয়েছে। চিতাবাঘের দেহের খানিকটা দূরে একটি ছাগলেরও ক্ষত-বিক্ষত দেহ পড়তে থাকেতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড। প্রাথমিকভাবে অনুমান দু'টি চিতাবাঘের লড়াইয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড সূত্রে জানানো হয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ বলা যাবে ৷

6. Unparliamentary Words: টুইটারে 'অসংসদীয় শব্দ'-এর 'পরিবর্ত তালিকা' প্রকাশ মহুয়ার !

'অসংসদীয় শব্দ' (Unparliamentary Words)-এর একটি 'পরিবর্ত বা প্রতিস্থাপিত তালিকা' (Replacement) প্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷ তাতে রয়েছে 'বুলডোজার', 'গোলি মারো'-এর মতো বেশ কিছু শব্দ ৷ যা নিয়ে ইদানীংকালে সারা দেশে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷

7. Sukanta Slams Abhishek: অভিষেক চাইলেই তো শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারেন, কটাক্ষ সুকান্তর

একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar) ৷ 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি থেকে ইডি-সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC MP Abhishek Banerjee) প্রশ্ন, সব ইস্যুতেই তৃণমূলকে জবাব দিলেন বালুরঘাটের সাংসদ ৷

8. Metro service disrupted: কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যাহত পরিষেবায় দুর্ভোগে যাত্রীরা

সাতসকালে ফের মেট্রোয় বিভ্রাট (Metro service disrupted)৷ আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা কলকাতা মেট্রোয় ৷ এ বার কালীঘাট স্টেশনে ৷ এর ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে বন্ধ রাখতে হল পরিষেবা ৷

9. Madras HC over Mangalsutra: মঙ্গলসূত্র খুলে ফেলা মানে স্বামীকে চরম মানসিক অত্যাচার, পর্যবেক্ষণ মাদ্রাজ হাইকোর্টের

স্বামী ডিভোর্স চেয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ৷ কলেজের অধ্যাপক মামলাকারী অন্য সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন ৷ মামলা চলাকালীন স্ত্রী আলাদা থাকা অবস্থায় মঙ্গলসূত্র খুলে রেখেছিলেন ৷ কী বললেন দুই বিচারপতির বেঞ্চ (Madras HC over Mangalsutra)

10. Mohd Zubair Gets Bail: পাতিয়ালা হাউস কোর্টে জামিন মঞ্জুর হলেও আপাতত হেফাজতেই জুবের

একটি মামলায় দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতে জামিন পেলেন অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ জুবের (Delhi court grants bail to Mohd Zubair in objectionable tweet case) ৷ কিন্তু যেহেতু তাঁর নামে অন্য মামলাগুলি এখনও চলছে, তাই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে এখনও থাকতে হবে ফ্যাক্টচেকার-কে ৷