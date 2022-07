1.NIRF Ranking 2022: দেশের সেরা যাদবপুর, 2 নম্বরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; টুইটে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

এনআইআরএফ 2022-এর প্রকাশিত তালিকা (NIRF Ranking 2022) অনুসারে, রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (Calcutta University) ৷ উচ্ছ্বসিত হয়ে টুইট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ৷

2.Unparliamentary Words: টুইটারে 'অসংসদীয় শব্দ'-এর 'পরিবর্ত তালিকা' প্রকাশ মহুয়ার !

'অসংসদীয় শব্দ' (Unparliamentary Words)-এর একটি 'পরিবর্ত বা প্রতিস্থাপিত তালিকা' (Replacement) প্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷ তাতে রয়েছে 'বুলডোজার', 'গোলি মারো'-এর মতো বেশ কিছু শব্দ ৷ যা নিয়ে ইদানীংকালে সারা দেশে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷

3.Metro service disrupted: কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যাহত পরিষেবায় দুর্ভোগে যাত্রীরা

সাতসকালে ফের মেট্রোয় বিভ্রাট (Metro service disrupted)৷ আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা কলকাতা মেট্রোয় ৷ এ বার কালীঘাট স্টেশনে ৷ এর ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে বন্ধ রাখতে হল পরিষেবা ৷

4.Chandrakona Body Recovered: চন্দ্রকোনায় বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

চন্দ্রকোনায় বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ৷ বছর ষাটের সনাতন সাঁতরার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির পাশেই একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে (Wounded Body of an Old Man Recovered in Chandrakona) ৷ পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷

5.Madras HC over Mangalsutra: মঙ্গলসূত্র খুলে ফেলা মানে স্বামীকে চরম মানসিক অত্যাচার, পর্যবেক্ষণ মাদ্রাজ হাইকোর্টের

স্বামী ডিভোর্স চেয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ৷ কলেজের অধ্যাপক মামলাকারী অন্য সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন ৷ মামলা চলাকালীন স্ত্রী আলাদা থাকা অবস্থায় মঙ্গলসূত্র খুলে রেখেছিলেন ৷ কী বললেন দুই বিচারপতির বেঞ্চ (Madras HC over Mangalsutra) ?

6.Dilip on SSC and Coal Smuggling: কেউ ছাড় পাবে না, কয়লাপাচারকাণ্ডে মলয়কে ইডির তলবে তৃণমূলকে নিশানা দিলীপের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) এবং কয়লাপাচার নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises TMC Leaders Over SSC Recruitment and Coal Smuggling) ৷

7.Sushmita Sen on marriage: "পুরুষরা আমায় হতাশ করেছে...!" বিয়েকে কী চোখে দেখেন ? বারবার স্পষ্ট করেছেন সুস্মিতা

বিয়েকে কী চোখে দেখেন সুস্মিতা সেন (Sushmita Sen on marriage)? বারবার নানা প্রশ্নে এর খোলাখুলি জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স ৷ ললিত মোদির সঙ্গে তাঁর বিয়ের জল্পনা মাথাচাড়া দেওয়ার পর একবার ফিরে দেখা যাক বিয়ে নিয়ে সুস্মিতার কী দর্শন (Throwback quotes of Sushmita Sen on marriage)৷

8.Ripudaman Singh Malik Shot Dead: কানাডায় গুলিতে নিহত রিপুদমন সিং, এয়ার ইন্ডিয়া বিমান বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িয়েছিল নাম

1985-র এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছিল রিপুদমন সিং মালিকের বিরুদ্ধে ৷ পরে অবশ্য খালাস পেয়ে যান তিনি ৷ তাঁকে গুলি করা হয়েছে (Ripudaman Singh Malik Shot Dead in Canada) ৷ সম্প্রতি তিনি ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন ৷

9.US Waiver For India: রাশিয়ার মিসাইল কিনলেও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে না ভারত, বিশেষ সংশোধনী পাস মার্কিন সংসদে

রাশিয়ার থেকে মিসাইল কিনলেও আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে না ভারতকে (Special US waiver for India) ৷ চিনের মতো 'আগ্রাসী' প্রতিবেশীর হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতকে এই বিশেষ ছাড় দিল মার্কিন সংসদ ৷

10.Dalai Lama Ladakh Visit: চিনের থেকে স্বাধীনতা নয়, স্বায়ত্তশাসন চায় তিব্বত, দাবি দলাই লামার

দলাই লামা মনে করেন চিনের বেশিরভাগ মানুষও তাঁর লড়াই সম্পর্কে অবহিত (Dalai Lama seeks autonomy)। তাঁরা জানেন এই লড়াই চিন থেকে স্বাধীন হওয়ার লড়াই নয় । এটা তিব্বতের মানুষ এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বায়ত্তশাসনের লড়াই ।