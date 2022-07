1. Unparliamentary Words: টুইটারে 'অসংসদীয় শব্দ'-এর 'পরিবর্ত তালিকা' প্রকাশ মহুয়ার !

'অসংসদীয় শব্দ' (Unparliamentary Words)-এর একটি 'পরিবর্ত বা প্রতিস্থাপিত তালিকা' (Replacement) প্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷ তাতে রয়েছে 'বুলডোজার', 'গোলি মারো'-এর মতো বেশ কিছু শব্দ ৷ যা নিয়ে ইদানীংকালে সারা দেশে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷

2. Dalai Lama Ladakh Visit: চিনের থেকে স্বাধীনতা নয়, স্বায়ত্তশাসন চায় তিব্বত, দাবি দলাই লামার

দলাই লামা মনে করেন চিনের বেশিরভাগ মানুষও তাঁর লড়াই সম্পর্কে অবহিত (Dalai Lama seeks autonomy)। তাঁরা জানেন এই লড়াই চিন থেকে স্বাধীন হওয়ার লড়াই নয় । এটা তিব্বতের মানুষ এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বায়ত্তশাসনের লড়াই ।

3. Ripudaman Singh Malik Shot Dead: কানাডায় গুলিতে নিহত রিপুদমন সিং, এয়ার ইন্ডিয়া বিমান বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িয়েছিল নাম

1985-র এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছিল রিপুদমন সিং মালিকের বিরুদ্ধে ৷ পরে অবশ্য খালাস পেয়ে যান তিনি ৷ তাঁকে গুলি করা হয়েছে (Ripudaman Singh Malik Shot Dead in Canada) ৷ সম্প্রতি তিনি ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন ৷

4. Metro service disrupted: কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যাহত পরিষেবায় দুর্ভোগে যাত্রীরা

সাতসকালে ফের মেট্রোয় বিভ্রাট (Metro service disrupted)৷ আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা কলকাতা মেট্রোয় ৷ এ বার কালীঘাট স্টেশনে ৷ এর ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে বন্ধ রাখতে হল পরিষেবা ৷

5. Adhir on Unparliamentary Words: অসংসদীয় শব্দের তালিকা বাতিলের দাবি অধীরের, চিঠি পাঠালেন ওম বিড়লাকে

অসংসদীয় শব্দের তালিকা নিয়ে 50 পাতার একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ৷ এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী শিবির ৷ তৃণমূল কংগ্রেস, আপ সাংসদেরা ইতিমধ্যে বিরোধিতা করেছেন ৷ এবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী (Adhir on Unparliamentary Words) চিঠি দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ৷

6. Nusrat Jahan ex body guard arrested: 40 লক্ষ টাকার প্রতারণা ! নুসরতের আপ্ত সহায়কের অভিযোগে গ্রেফতার পুলিশকর্মী

নুসরত জাহানের আপ্ত সহায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবলকে (Nusrat Jahan ex body guard arrested)৷ তাঁর বিরুদ্ধে 40 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে (Police constable arrested)৷

7. Corona Update in India: প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে বুস্টার ডোজের সূচনা, দৈনিক করোনা-আক্রান্ত 20 হাজারেই

দেশে করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখীই রয়েছে ৷ শুক্রবারের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন 20 হাজারেরও বেশি মানুষ (Corona Update in India) ৷ শুক্রবার থেকেই শুরু হল 18-59 বছর বয়সিদের বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ দেওয়া ৷

8. Lalit Sushmita Old Tweet Goes Viral: ঘনিষ্ঠ ললিত-সুস্মিতা, এবার ভাইরাল 9 বছর আগের টুইট

বৃহস্পতিবার প্রাক্তন ক্রিকেট কর্তা ললিত মোদি জানিয়েছেন,বর্তমানে তিনি ডেটিং করছেন প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেনের সঙ্গে ৷ একইসঙ্গে এও জানিয়েছেন বিয়ে নয় ডেটিং তবে সেটাও হয়ে যাবে একদিন...এরপর নেট দুনিয়ার সন্ধানী চোখ ঘুরছে তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে ৷ সত্য়িই কোথাও তিনি সুস্মিতাকে নিয়ে কিছু উল্লেখ করেছেন কি না তা জানতে...

9. CFL 2022: কলকাতা লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে টালবাহানা জারি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের, দুই প্রধানের পাশে সৃঞ্জয় বসু

কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে দেখা যাবে কিনা, সেই প্রশ্নই এখন ময়দানে (Question Over Participation of East Bengal-Mohun Bagan in Calcutta Football League) ৷ কারণ, দু’পক্ষই কলকাতা লিগে খেলার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছে ৷ আর ময়দানের দুই প্রধানের অপেক্ষায় বসে থেকে আইএফএ কলকাতা লিগের (CFL 2022) সূচি এখনও তৈরি করেনি ৷ এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গ ও মোহনবাগানের মতো বড় ক্লাবগুলির পাশেই দাঁড়ালেন প্রাক্তন বাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু ৷

10. New Serial Ekka Dokka: দুই ডাক্তারের 'এক্কা দোক্কা' ঝগড়া প্রেমের গল্প এবার টেলিতে, দেখুন চরিত্রদের লুক

বাংলা টেলিভিশনে আসছে এক নতুন জুটি সপ্তর্ষি মৌলিক এবং সোনামণি সাহা । ঝগড়া দিয়ে শুরু হবে তাঁদের কেমেস্ট্রি । সামনে এল তাঁদের 'এক্কা দোক্কা'-র গল্পের প্রথম লুক....