1. Ripudaman Singh Malik Shot Dead: কানাডায় গুলি করে খুন রিপুদমন সিংকে, এয়ার ইন্ডিয়া বিমানে বিস্ফোরণের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল তাঁর

1985-তে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন রিপুদমন সিং মালিক ৷ পরে খালাস পেয়ে যান ৷ তাঁকে গুলি করা হয়েছে (Ripudaman Singh Malik Shot Dead in Canada) ৷

2. Adhir on Unparliamentary Words: অসংসদীয় শব্দের তালিকা বাতিলের দাবি অধীরের, চিঠি পাঠালেন ওম বিড়লাকে

অসংসদীয় শব্দের তালিকা নিয়ে 50 পাতার একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ৷ এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী শিবির ৷ তৃণমূল কংগ্রেস, আপ সাংসদেরা ইতিমধ্যে বিরোধিতা করেছেন ৷ এবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী (Adhir on Unparliamentary Words) চিঠি দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ৷

3. Corona Update in India: প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে বুস্টার ডোজের সূচনা, দৈনিক করোনা-আক্রান্ত 20 হাজারেই

দেশে করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখীই রয়েছে ৷ শুক্রবারের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন 20 হাজারেরও বেশি মানুষ (Corona Update in India) ৷ শুক্রবার থেকেই শুরু হল 18-59 বছর বয়সিদের বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ দেওয়া ৷

4. President Election 2022: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলবদলুদের হাত ধরে কি ক্রশভোটিং নিশ্চিত বাংলায় ?

শাসক থেকে বিরোধী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলবদলুদের (Cross voting in President Election 2022) হাত ধরে কি ক্রশভোটিং নিশ্চিত বাংলায় (President Election 2022) ৷

5. Woman Shot Dead: বাড়ির সামনে চলল গুলি, মৃত গৃহবধূ

হাঁসখালিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব ৷ দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত গৃহবধূ ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের (Woman Shot Dead) ৷

6. Sukanta Majumdar: মুখ্যমন্ত্রী ‘স্পিড ব্রেকার’, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদার

যতদিন পশ্চিমবঙ্গে স্পিড ব্রেকার মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন এই রাজ্যে রেলের কোনও প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবেনা। বারাসত মেট্রো প্রকল্পের কাজ ধীর গতিতে চলায় এভাবেই মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar Criticises Mamata Bamerjee) ৷

7. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বাড়বে বর্ষণ, দক্ষিণে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস

জুন মাসে একটানা বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের উত্তরে ৷ বর্ষা এলেও দক্ষিণবঙ্গের কপালে এখনও পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি জোটেনি ৷ মাঝে দুই বঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও ফের ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে উত্তরের পাঁচটি জেলায় (West Bengal Weather Update) ৷

8. CFL 2022: কলকাতা লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে টালবাহানা জারি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের, দুই প্রধানের পাশে সৃঞ্জয় বসু

কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে দেখা যাবে কিনা, সেই প্রশ্নই এখন ময়দানে (Question Over Participation of East Bengal-Mohun Bagan in Calcutta Football League) ৷ কারণ, দু’পক্ষই কলকাতা লিগে খেলার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছে ৷ আর ময়দানের দুই প্রধানের অপেক্ষায় বসে থেকে আইএফএ কলকাতা লিগের (CFL 2022) সূচি এখনও তৈরি করেনি ৷

9. Nusrat Jahan ex body guard arrested: 40 লক্ষ টাকার প্রতারণা ! নুসরতের আপ্ত সহায়কের অভিযোগে গ্রেফতার পুলিশকর্মী

নুসরত জাহানের আপ্ত সহায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবলকে (Nusrat Jahan ex body guard arrested)৷ তাঁর বিরুদ্ধে 40 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে (Police constable arrested)৷

10. Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)? যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷