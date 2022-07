1. Adhir on Unparliamentary Words: অসংসদীয় শব্দের তালিকা বাতিলের দাবি অধীরের, চিঠি পাঠালেন ওম বিড়লাকে

অসংসদীয় শব্দের তালিকা নিয়ে 50 পাতার একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ৷ এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী শিবির ৷ তৃণমূল কংগ্রেস, আপ সাংসদেরা ইতিমধ্যে বিরোধিতা করেছেন ৷ এবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী (Adhir on Unparliamentary Words) চিঠি দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ৷

2. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বাড়বে বর্ষণ, দক্ষিণে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস

জুন মাসে একটানা বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের উত্তরে ৷ বর্ষা এলেও দক্ষিণবঙ্গের কপালে এখনও পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি জোটেনি ৷ মাঝে দুই বঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও ফের ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে উত্তরের পাঁচটি জেলায় (West Bengal Weather Update) ৷

3. Market Price in Kolkata: বাজার যাওযার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)? যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

4. Unparliamentary Words: 'প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনজীবী বলতে পারবেন, বিরোধীরা জুমলাজীবী বললেই অসংসদীয়': অভিষেক

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, সাংবিধানিক অধিকারকেই লঙ্ঘন করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার (Abhishek Banerjee condemns new list of unparliamentary words) ৷

5. Government Bus Service: স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সরকারি বাস, অথচ মিলছে না যাত্রী পরিষেবা

বেড়েছে পেট্রোলের দাম ৷ এই অবস্থায় কলকাতায় সরকারি বাস ডিপোগুলিতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বাস ৷ অথচ রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েও মিলছে না বাস পরিষেবা ৷ নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা ৷ শহরের রাজপথে চলে মাত্র 300-400টি বাস (Government Bus Service) ৷

6. Alcohol Recovered from Ambulance: অ্যাম্বুলেন্স থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মদ !

অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে থাকা স্ট্রেচার সাদা কাপড়ে ঢাকা। দেখলে মনে হবে মৃতদেহ ৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার পাশে অ্যাম্বুলেন্সটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ দানা বাঁধে এলাকাবাসীর মনে । কৌতূহলবশত এগিয়ে যেতেই সামনে এল আসল ঘটনা ৷ অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্রথমে পালিয়ে যান এক মহিলা । এরপর স্ট্রেচারের কাপড় তুলতেই চক্ষু চড়কগাছ এলাকাবাসীর । মৃতদেহের পরিবর্তে স্ট্রেচারে সাজানো রয়েছে মদের কার্টুন (Alcohol Recovered from Ambulance) ।

7. Monkeypox: দেশে প্রথম মাঙ্কিপক্স আক্রান্ত রোগী, উদ্বেগে স্বাস্থ্যমন্ত্রক

বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কিপক্স। এবার দেশেও খোঁজ পাওয়া গেল মাঙ্কিপক্স আক্রান্ত রোগীর (First Monkeypox Case in India)৷ আর সেজন্যই এবার বিদেশ ফেরত যাত্রীদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার রাজ্যগুলিকে মাঙ্কিপক্সের উপর নজরদারি বাড়াতে বলেছে মন্ত্রক।

8. Sushmita Sen-Lalit Modi: 'সঙ্গিনী' সুস্মিতাকে নিয়ে ললিতের 'নতুন জীবন'

সুস্মিতা সেনের সঙ্গে চার-হাত এক হতে চলেছে ললিত মোদির (Lalit Modi is dating Sushmita Sen) ?

9. Ind vs Eng 2nd ODI: ব্যাটিং ব্যর্থতা ভারতের, লর্ডসে একদিনের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হার 100 রানে

এদিন টসে জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ 49 ওভারে 246 রান তোলে 'বাটলার অ্যান্ড কোং' ৷ 10 ওভারে মাত্র 47 রান দিয়ে 4 উইকেট তুলে নিয়েছেন ভারতের রিস্ট-স্পিনার চাহাল (Ind vs Eng 2nd ODI) ৷

10. Daler Mehndi Imprisonment: মানবপাচার মামলায় দালের মেহেন্দির দু'বছরের জেল

19 বছরের পুরনো মামলায় দু'বছরের জেল হল জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দির (Daler Mehndi sentenced) ৷ 2003 সালে মানবপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত হন তিনি ৷ পরে সেই মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হলেন দালের ৷