1. Sushmita Sen Wedding: বিয়ের পিঁড়িতে প্রাক্তন ভারতসুন্দরী, ললিত মোদির গলায় মালা দেবেন সুস্মিতা

সুস্মিতা সেনের সঙ্গে চার-হাত এক হতে চলেছে ললিত মোদির ৷

2. Abhishek Slams ED-CBI: ইডি-সিবিআইকে নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে, কয়লাকাণ্ড নিয়ে সরব অভিষেক

কয়লাকাণ্ডে (Coal Smuggling Case) যখন কোমর বেঁধে নেমেছে সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED), ঠিক তখন এই দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) । বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল পার্কে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিয়ে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন এই যুবনেতা । এদিন তিনি বলেন, ‘‘কয়লা খনিগুলির নিরাপত্তা দিচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের কেন ডাকছে না সিবিআই । উল্টে তৃণমূল নেতাদের ডাকা হচ্ছে । ইডি-সিবিআইকে তাদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে ।’’

3. Bihar Terror Module: মোদির উপর জঙ্গি হামলার ছক, বিহারের পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

গত 12 জুলাই বিহারে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ তার আগের দিন, 11 জুলাই পাটনা পুলিশ দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করে ৷ তাদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে মোদির উপর জঙ্গি হামলার ছক কষা হয়েছিল (Terror Plot to Target Prime Minister Narendra Modi) ৷

4. Recruitment Scam : চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ককে তলব রাজ্য পুলিশের

নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তৃণমূলের তাপস সাহা ৷ তাঁর নাম করে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই সংক্রান্ত মামলার তদন্তে তাপস সাহাকে তলব করল রাজ্য পুলিশের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা (Bengal Police Summons TMC MLA Tapas Saha for Recruitment Scam Investigation) ৷

5. CM Governor Meeting Reaction: ধনকড়ের উপস্থিতিতেই মমতা-হিমন্ত বৈঠক, 'বিজেমূল' ইস্যুতে সরব বিরোধীরা

দার্জিলিং সফরের মাঝেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) সঙ্গে 'সৌজন্য বৈঠক' করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে তাঁদের এই সাক্ষাতে (CM Governor Meeting) 'বিজেমূল তত্ত্ব'-এর গন্ধ পাচ্ছে বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস ৷

6. Abhishek on National Emblem: মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছে না, সেখানে সিংহের মুখ নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক : অভিষেক

দেশ জুড়ে জাতীয় প্রতীক বা ন্যাশনাল এমব্লেমের সিংহমূর্তির মুখ নিয়ে বিতর্ক চলছে (National Emblem Controversy) । বৃহস্পতিবার সেই বিতর্ক একপ্রকার নস্যাৎ করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) জানিয়ে দিলেন, দেশ ক্রমেই জরুরি অবস্থার দিকে যাচ্ছে । মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছে না, সেখানে সিংহের মুখ নিয়ে বিতর্ক করা অপ্রাসঙ্গিক ৷

7. School Students Performing Poor: পরীক্ষার খাতায় অদ্ভুত উত্তর পড়ুয়াদের, উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা

বহু পড়ুয়ার খাতায় এমন সব উত্তর দেখা গিয়েছে যা প্রশ্নের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় ৷ কয়েক ধাপ এগিয়ে কেউ সাদা খাতা জমা দিয়েছে (Poor performance by students in school exam)। বেশ কিছু পড়ুয়া নিজের নামটুকুও ঠিক করে লিখতেই পারছে না। এসব দেখে রীতিমত আতঙ্কিত শিক্ষকমহল।

8. Ladakh Visit: ভারত-চিন সামরিক বৈঠকের আবহে লাদাখ সফরে দলাই লামা

4 বছর পর লাদাখ যাচ্ছেন দলাই লামা ৷ ধর্মশালা থেকে বৃহস্পতিবারই জম্মু পৌঁছন তিনি (Dalai Lama on his way to Ladakh) ৷ লাদাখ যাবেন শুক্রবার ৷ এদিকে ভারত এবং চিনের মধ্যে সীমান্তের উত্তেজনা নিয়ে সামরিক পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে লাদাখ যাচ্ছেন তিনি ৷

9. Sukanta Majumdar: কয়লাপাচারের তদন্তের জাল গুটিয়ে এনেছে সিবিআই, দাবি সুকান্তর

কয়লাপাচার কাণ্ডে (Coal Scam Case) সিবিআই (CBI)-এর তদন্ত শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ৷ এমনটাই মনে করছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে একথা বলেন তিনি ৷

10. Daler Mehndi Imprisonment: মানবপাচার মামলায় দালের মেহেন্দির দু'বছরের জেল

19 বছরের পুরনো মামলায় দু'বছরের জেল হল জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দির (Daler Mehndi sentenced) ৷ 2003 সালে মানবপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত হন তিনি ৷ পরে সেই মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হলেন দালের ৷