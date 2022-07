1. Mahua on Unparliamentary Words: সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠে বেড়ি, নিষিদ্ধ শব্দগুচ্ছ টুইট করে আক্রমণ মহুয়ার

18 জুলাই বাদল অধিবেশন ৷ গত বছরের তিনটি অধিবেশনেই সরকারের বিরোধিতায় রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সংসদের দুই কক্ষই ৷ এমনকী সাসপেন্ড হয়েছিলেন একাধিক সাংসদ ৷ এবার সরকারের সমালোচনায় বহু শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারবেন না সাংসদেরা ৷ কী বললেন মহুয়া মৈত্র (Mahua on Unparliamentary Words) ?

2. Corona Update in India: দেশে করোনা-আক্রান্ত 20 হাজারেরও বেশি, 145 দিনে সর্বোচ্চ

করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকালের রিপোর্টে সংক্রমণের সংখ্যা 17 হাজার ছুঁই ছুঁই ৷ মঙ্গলবারের রিপোর্টে তা 13 হাজারেরও বেশি (Corona Update in India) ৷ যদিও মৃতের সংখ্যা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয় ৷

3. Mahatma Gandhi statue vandalized: কানাডায় ভাঙা হল গান্ধিজির মূর্তি, তদন্তের দাবি ভারতীয় দূতাবাসের

কানাডায় ভাঙা হল মহাত্মা গান্ধির একটি মূর্তি (Mahatma Gandhi statue vandalized)৷ এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তদন্তের দাবি করেছে টরোন্টোয় ভারতীয় দূতাবাস ৷

4. Sourav Backs Kohli: উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে নিজেকেই, কোহলিকে 'বিরাট' উপদেশ সৌরভের

কোহলির হতশ্রী ব্যাটিং পারফরম্যান্সের শেষ কোথায়, কীভাবেই বা উত্তরণের পথ খুঁজবেন তিনি ? এ প্রসঙ্গে 'বিরাট' মন্তব্য করলেন আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly made big statement on lean patch of Virat Kohli)। জানালেন, এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ ওকেই (বিরাট কোহলি) খুঁজতে হবে ।

5. Coal Smuggling Case: কয়লা পাচারকাণ্ডে বাঘমুণ্ডির বিধায়ককে তলব, চতুর্থবার সমন মলয়কে

কয়লা পাচারকাণ্ডে (Coal Smuggling Case) এ বার ইডি তলব করল পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতকে (ED summons Purulia MLA Sushanta Mahato)৷ পাশাপাশি মন্ত্রী মলয় ঘটককে এই নিয়ে চতুর্থবার তলব করা হয়েছে (ED summons Moloy Ghatak)৷

6. Gotabaya Rajapaksa: গন্তব্য সিঙ্গাপুর, মালেতে ব্যক্তিগত বিমানের অপেক্ষায় গোতাবায়া!

গোতাবায়া রাজাপক্ষে এখন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ৷ জানা গিয়েছে, সেখান থেকে তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন ৷ অপেক্ষা শুধু একটি ব্যক্তিগত বিমানের ৷ এদিকে জ্বলছে শ্রীলঙ্কা (Gotabaya Rajapaksa) ৷

7. Sealdah Metro Time Table: আজ থেকে শুরু শিয়ালদা মেট্রো, এক ঝলকে জেনে নিন সময়সূচি

আজ থেকে শুরু শিয়ালদা মেট্রোর বাণিজ্যিক দৌড় ৷ তার আগে চলুন জেনে নিই পরিষেবার সময়সূচি (Sealdah Metro Time Table) ৷

8. West Bengal Weather Update: এখনও মুখ ফিরিয়ে বর্ষা, শঙ্কার কথা শোনাল হাওয়া অফিস

বৃষ্টির দেখা নেই ৷ উত্তরে তাও বৃষ্টি হয়েছে ৷ দক্ষিণের কপাল ফাঁকাই ৷ আগামী 4-5 দিন উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় বঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

9. Market Price in Kolkata: সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত, লক্ষ্মীবারে রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

10. Ashoka Stambh: বিতর্কের কেন্দ্রে অশোক স্তম্ভ, দেশের জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে যা জানা জরুরি

দেশজুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রে অশোক স্তম্ভ (Ashoka Stambh)৷ দেশের জাতীয় প্রতীকের সিংহের চেহারা নিয়ে তোপ দাগছে বিরোধীরা (National Emblem of India)৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক অশোক স্তম্ভের খুঁটিনাটির দিকে (Lion Capital of Ashoka)৷