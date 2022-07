1. Gotabaya Rajapaksa: গন্তব্য সিঙ্গাপুর, মালেতে ব্যক্তিগত বিমানের অপেক্ষায় গোতাবায়া!

গোতাবায়া রাজাপক্ষে এখন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ৷ জানা গিয়েছে, সেখান থেকে তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন ৷ অপেক্ষা শুধু একটি ব্যক্তিগত বিমানের ৷ এদিকে জ্বলছে শ্রীলঙ্কা (Gotabaya Rajapaksa) ৷

2. West Bengal Weather Update: এখনও মুখ ফিরিয়ে বর্ষা, শঙ্কার কথা শোনাল হাওয়া অফিস

বৃষ্টির দেখা নেই ৷ উত্তরে তাও বৃষ্টি হয়েছে ৷ দক্ষিণের কপাল ফাঁকাই ৷ আগামী 4-5 দিন উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় বঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

3. Sealdah Metro Time Table: আজ থেকে শুরু শিয়ালদা মেট্রো, এক ঝলকে জেনে নিন সময়সূচি

আজ থেকে শুরু শিয়ালদা মেট্রোর বাণিজ্যিক দৌড় ৷ তার আগে চলুন জেনে নিই পরিষেবার সময়সূচি (Sealdah Metro Time Table) ৷

4. Market Price in Kolkata: সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত, লক্ষ্মীবারে রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

5. Ashoka Stambh: বিতর্কের কেন্দ্রে অশোক স্তম্ভ, দেশের জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে যা জানা জরুরি

দেশজুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রে অশোক স্তম্ভ (Ashoka Stambh)৷ দেশের জাতীয় প্রতীকের সিংহের চেহারা নিয়ে তোপ দাগছে বিরোধীরা (National Emblem of India)৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক অশোক স্তম্ভের খুঁটিনাটির দিকে (Lion Capital of Ashoka)৷

6. Calcutta High Court: জমি দখল করে রেখেছেন মন্ত্রীর ছেলে ! মামলাকারীর পাশে আদালত

রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খানের (Javed Ahmed Khan) ছেলে ফৈয়জ খানের (Faiz Ahmed Khan) বিরুদ্ধে জমি দখল ও মারধোরের অভিযোগ ৷ মামলাকারীকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

7. Mamata Meets Dhankhar: দার্জিলিংয়ের রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করলেন মমতা, ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীও

দার্জিলিংয়ের রাজভবনে টানা তিন ঘণ্টা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata meets governor) ৷ উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও ৷ বৈঠক শেষে মমতা বলেন, এটি নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ ৷ তবে সংঘাতের আবহে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

8. Ashoka Stambh Controversy: নন্দলাল বসুর তৈরি নকশার সঙ্গে মিল নেই নবনির্মিত অশোক স্তম্ভের, আক্ষেপ বিশ্বভারতীর শিল্পীদের

প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু যে নকশায় অশোক স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন আর এখন নয়া সংসদ ভবনের জন্য যে অশোক স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে তাতে কোনও মিল নেই ৷ সিংহ শৌর্যবীর্যের প্রতীক এমনটাই রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন নন্দলাল বসু ৷ কিন্তু, এখন যে অশোকস্তম্ভ নির্মাণ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সিংহের হিংসাত্মক রূপ ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক থেকে শিল্পীদের (Artists and Professors from Visva-Bharati Kalabhavana speak on Ashoka Stambh Controversy)৷

9. Free Booster Dose: 15 জুলাই থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ, ঘোষণা কেন্দ্রের

আগামী 15 জুলাই থেকে 18 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকে নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে (free covid booster dose for all citizens above 18 years) ৷ তবে 75 দিনের জন্য এই সুবিধা মিলবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র ৷

10. Ballavpur Wildlife Sanctuary: অভয়ারণ্য থেকে লোকালয়ে, নীলকণ্ঠ ময়ূর দেখতে ভিড় শান্তিনিকেতনে

অভায়ারণ্য থেকে বেরিয়ে এল ময়ূর ৷ যা দেখতে ভিড় লোকালয়ে ৷ বোলপুরের বল্লভপুর অভয়ারণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি নীলকন্ঠ ময়ূর (Peacock Came Out From Sanctuary) ৷ আপাতত শান্তিনিকেতনের গাছে-গাছে ঘুরছে সেটি ৷